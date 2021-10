L’attacco dei coloni nelle colline di Hebron è funzionale alla politica israeliana di espulsione dei palestinesi

Al-Mufkara è uno dei villaggi rupestri alla periferia della città di Yatta nelle colline meridionali di Hebron, dove per decenni Israele ha cercato di sradicare i residenti e demolire i villaggi. I residenti, a loro volta, hanno mostrato una resistenza eccezionale e sono rimasti. Rifiutano di lasciare le loro case nonostante le difficili condizioni di vita c he i divieti israeliani impongono loro: è vietato connettersi alle infrastrutture idriche, vietato connettersi a lle infrastrutture elettriche, vietato costruire – comprese cliniche e scuole e campi da gioco. È vietato pavimentare o riparare strade di accesso tra di loro. Tuttavia ci sono molti, per lo più giovani, che se ne vanno proprio a causa di questi divieti draconiani e del modo in cui sono limitate le loro possibilità di crescita.

Questo e centinaia di altri attacchi avviati dagli ebrei israeliani, interessati agli immobili in Cisgiordania ,hanno lo scopo di rendere intollerabile la vita dei palestinesi . A Masafer Yatta, come nel resto del territorio della Cisgiordania, la violenza apparentemente privatizzata dei coloni , è al servizio della politica ufficiale.

La giustificazione legale per la richiesta israeliana di sradicare i residenti è questa: si trovano nel poligono di tiro 918, destinato alle esercitazioni militari. I residenti di una dozzina di villaggi della regione erano già stati sfrattati dalle loro case alla fine del 1999 dai militari, sulla base dell’accusa che stavano sconfinando in una zona di tiro. Le forze militari hanno confiscato tende, demolito le strutture, confiscato beni mobili. Hanno caricato persone su camion e le hanno scaricate a Yatta. Ehud Barak era all’epoca primo ministro e ministro della difesa.

In risposta all’urgente petizione presentata all’epoca dall’Associazione dei diritti civili in Israele e dall’avvocato Shlomo Lecker, l’Al ta Corte ha autorizzato il ritorno delle persone provvisoriamente , ma non ha permesso loro di ricostruire le strutture, collegarsi alle infrastrutture e costruire secondo la crescita naturale e lo sviluppo dei bisogni e delle esigenze del 21° secolo . Di conseguenza, queste comunità palestinesi soffrono da anni delle ondate di demolizioni che l’Amministrazione Civile effettua sulle semplici strutture che costruiscono.

Durante lo sgombero del 1999, aveva 34 anni. Nell’attacco di martedì, lui e uno dei suoi nipoti sono rimasti feriti. Come ha scritto in tempo reale il giornalista della rivista online Siha Mekomit, Yuval Abraham: “Una pietra ha colpito la testa di un bambino di tre anni, Mohammed, che è stato portato in ospedale, e ora è lì. Ha una frattura al cranio, un’emorragia interna e domani sarà operato. Sul pavimento della sua casa rimane una macchia di sangue. Era a casa quando gli uomini mascherati hanno attaccato con le pietre. Suo nonno è qui con noi, sta morendo di preoccupazione, anche lui ferito».

Perchè le autorità non bloccano i coloni . La rispostta

Ci sono israeliani che si chiedono perché le autorità incaricate dell’applicazione della legge, come l’esercito e la polizia, e l’Amministrazione Civile – un altro organismo governativo che opera in Cisgiordania – non stiano bloccando i coloni violenti e non stiano prevenendo gli attacchi violenti contro gli abitanti dei villaggi palestinesi, effettuati anche in pieno giorno e davanti alle telecamere. Una delle risposte è che tali istituzioni stanno attuando la politica del governo israeliano di sfrattare i residenti palestinesi dall’ Area C e di espandere gli insediamenti.