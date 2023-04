L’Autorità palestinese blocca la registrazione di un organizzazione per i diritti umani

Articolo pubblicato originariamente su Human Rights Watch e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Omar Shakir

Mohannad Karaje, responsabile di Avvocati per la giustizia, davanti al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, Svizzera. © Privato

Nell’agosto del 2022, quando le autorità israeliane hanno fatto irruzione negli uffici di organizzazioni della società civile palestinese che avevano precedentemente messo fuori legge e ne hanno ordinato la chiusura, il presidente dell’Autorità palestinese (AP) Mahmoud Abbas ha condannato le azioni come “un crimine e un’aggressione sfacciata”. Il Primo Ministro dell’Autorità Palestinese Mohammad Shtayyeh ha fatto una visita di solidarietà a uno degli uffici del gruppo e li ha incoraggiati a continuare il loro lavoro.

A marzo, tuttavia, l’Autorità palestinese ha rifiutato di rinnovare la registrazione di un’altra rispettata organizzazione legale palestinese: Avvocati per la Giustizia, che ha rappresentato i palestinesi detenuti dall’AP in Cisgiordania. Un funzionario dell’Autorità palestinese ha detto al responsabile del gruppo, Mohannad Karaje, che i servizi segreti generali dell’Autorità palestinese stanno bloccando la registrazione.

I servizi di intelligence sostengono che Avvocati per la Giustizia sia impegnato in “attività senza scopo di lucro” e abbia accettato finanziamenti stranieri, in violazione del suo status di “società civile” secondo la legge dell’Autorità palestinese. Ma Karaje ha detto a Human Rights Watch che si sono registrati come società civile per conformarsi alla legge palestinese, che proibisce agli avvocati di impegnarsi in qualsiasi attività al di fuori della rappresentanza legale, compresa la posizione in una società no-profit. Secondo Karaje, inoltre, la legge palestinese non vieta di accettare finanziamenti stranieri. L’AP non ha mai sollevato questa obiezione prima d’ora, anche se Avvocati per la Giustizia è stata registrata come società civile per più di tre anni.

La mossa dell’Autorità palestinese di mettere la museruola a Avvocati per la Giustizia riflette una tendenza più ampia dell’Autorità palestinese a “restringere lo spazio per le organizzazioni della società civile e a potenziare ulteriormente i suoi servizi di sicurezza”, afferma Karaje. Human Rights Watch ha documentato come l’Autorità palestinese, attraverso i suoi servizi di intelligence e altre agenzie, arresti sistematicamente critici e oppositori e torturi coloro che sono detenuti.

Avvocati per la Giustizia ha rappresentato molti di questi detenuti ed è stato uno dei partner più stretti di Human Rights Watch in questo lavoro. Nel luglio 2022, abbiamo presentato insieme un rapporto parallelo al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, prima della sua revisione della Palestina.

Karaje ha dichiarato che, senza una registrazione valida, Avvocati per la Giustizia non potrà accedere ai suoi conti bancari e potrebbe vedersi chiudere gli uffici e arrestare il personale. Avvocati per la Giustizia si è appellata al Tribunale amministrativo dell’Alta Corte di Giustizia palestinese.

Finché l’Autorità palestinese impedirà ai gruppi di svolgere un lavoro incentrato sui loro abusi, i loro appelli a salvaguardare la società civile palestinese e a proteggere i diritti dei palestinesi continueranno a suonare vuoti.