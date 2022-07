Le azioni israeliane minacciano una storica sorgente vicino a Gerico

Articolo pubblicato originariamente su Al Monitor e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

di Mervat Ouf

La città di Al-Auja (Gerico) – Sorgente di Ain al-Auja – Hussain Shujaea

La sorgente di Ain al-Auja, nella Valle del Giordano, è minacciata dall’espansione degli insediamenti dopo che Israele ha annunciato un piano di acquisizione delle terre circostanti.

Atta, un palestinese di 42 anni del villaggio di Ain al-Auja, che si trova a nord di Gerico, sul confine tra Palestina e Giordania, visitava regolarmente la sorgente del villaggio per rilassarsi e ritrovare un senso di pace. A volte portava con sé anche la sua famiglia.

Il villaggio è uno dei pochi spazi di respiro della zona. “Durante il blocco imposto dalla pandemia di coronavirus, questo luogo era il miglior punto di sfogo. Mi piaceva venire qui per godere della bellezza della natura e della sua biodiversità”, ha dichiarato Atta, che non ha fornito il suo cognome, ad Al-Monitor.

Durante la festività dell’Eid al-Fitr, Atta e la sua famiglia hanno fatto una passeggiata nel villaggio e sono stati contenti di vedere altri visitatori nella zona.

La polizia palestinese per il turismo e le antichità ha stimato che circa 600.000 visitatori provenienti dall’area e da varie parti dei Territori palestinesi hanno visitato la città di Gerico e i suoi dintorni durante la festività dell’Eid al-Fitr all’inizio di maggio. Circa 200.000 di loro hanno visitato la sorgente di Ain al-Auja.

A giugno, la Palestinian Agriculture Institutions Coalition (PAIC) ha lanciato una campagna ambientale intitolata “Proteggiamola per proteggerci”, per far luce sulla sorgente di Ain al-Auja dal punto di vista economico, sociale e dei diritti umani. La campagna fa parte del Programma di giustizia ambientale e climatica in Palestina, attuato dal PAIC in collaborazione con la Rete delle ONG ambientali palestinesi e con We Effect, un’organizzazione svedese di cooperazione allo sviluppo.

“La sorgente di Ain al-Auja è una delle tante sorgenti di Gerico e sgorga dalla catena montuosa di Gerusalemme-Hebron. La serie di pendii intorno alla sorgente ospita una serie di grotte e caverne che sono state abitate in diversi periodi di tempo, soprattutto nel periodo Calcolitico, 5.000 anni fa”, ha dichiarato Iyad Hamdan, direttore del dipartimento del Ministero del Turismo e delle Antichità palestinese nella città di Gerico.

Ha dichiarato ad Al-Monitor che l’area ospita varie antichità di diversi periodi storici, in particolare del periodo romano e bizantino.

“Non c’è dubbio che Ain al-Auja e la sua sorgente siano emarginate e trascurate. Si trova nell’Area C, che è fuori dal controllo diretto dell’Autorità Palestinese. Israele ha sempre cercato di annettere quest’area e di porla sotto la sua amministrazione politica, di sicurezza e militare”, ha osservato.

Ain al-Auja è stata dichiarata riserva naturale con un’area di 12.000 dunam (2.965 acri) come parte del Piano spaziale nazionale del governo palestinese. Il piano è stato adottato nel 2015 da diversi ministeri per sviluppare le aree della Cisgiordania in campo economico e sociale sulla base di considerazioni spaziali e geografiche.

Tuttavia, nel maggio di quest’anno, le autorità israeliane hanno annunciato l’esproprio di 22.000 dunam (5.436 acri) di terra nell’area, compresi i 12.000 dunam della riserva naturale palestinese di Ain al-Auja.

Per i palestinesi, la decisione israeliana ha implicazioni politiche e di insediamento, poiché permetterà a Israele di controllare queste terre e di impedire ai palestinesi di accedervi.

Issa Moussa, direttore generale della Direzione Generale delle Risorse Naturali presso l’Autorità per la Qualità dell’Ambiente, ha dichiarato ad Al-Monitor: “I 22.000 dunam recentemente espropriati ad Ain al-Auja sono terreni agricoli. Israele prima dichiara le terre che espropria come riserve naturali, per poi cambiare questa classificazione e trasformarle in insediamenti e aree ricreative per i coloni”.

Ha accusato Israele di impedire ai palestinesi di sfruttare le loro terre, sapendo che l’area di Gerico e dintorni è considerata il paniere alimentare del popolo palestinese.

Ha dichiarato che l’Autorità per la Qualità dell’Ambiente rivaluterà la situazione al fine di stabilire una rete nazionale di riserve naturali basata su standard internazionali in linea con l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e la Convenzione sulla Diversità Biologica, a cui la Palestina ha aderito nell’aprile 2015.

Izzat Zeidan, direttore dei programmi e dei progetti presso il Palestinian Agricultural Relief Committees, ha dichiarato ad Al-Monitor: “La sorgente di Ain al-Auja è la più grande sorgente in Palestina in termini di flusso d’acqua annuale, con una media di 7-8 milioni di metri cubi d’acqua che sgorgano da essa ogni anno”.

Zeidan ha affermato che la sorgente possiede acqua cristallina di alta qualità che deve essere adeguatamente sfruttata dai palestinesi. La coltivazione delle terre che circondano la sorgente va a beneficio di 10.000-15.000 famiglie, ha osservato.

“Come parte dei suoi sforzi per sfollare i palestinesi bloccando il flusso dell’acqua, Israele ha costruito diversi insediamenti intorno alla sorgente di Ain al-Auja per controllare la maggior parte dell’acqua che sgorga naturalmente dalle montagne di Gerusalemme e Hebron. Israele ha anche scavato dei pozzi per deviare i percorsi dell’acqua della sorgente per servire questi insediamenti”, ha detto Zeidan.

Ha aggiunto che la situazione di Ain al-Auja è un esempio delle pratiche israeliane volte a svuotare le terre dei loro abitanti palestinesi.

Commentando l’esproprio da parte di Israele di 22.000 dunum di terra che circondano la sorgente, Zeidan ha spiegato che questa procedura è diversa dalla classificazione delle terre come riserva naturale. “Quando un terreno viene classificato come riserva, le sue componenti non devono essere alterate o sfruttate in alcun modo. Le riserve non possono essere costruite, coltivate o sfruttate in alcun altro modo”, ha concluso.

Israeli actions threaten historic spring near Jericho

Ain al-Auja spring in the Jordan Valley is threatened with settlement expansion after Israel announced a plan to take over lands surrounding the area.