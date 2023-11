Le chiese di Gerusalemme mettono in guardia dai coloni che si appropriano dei terreni del quartiere armeno

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

I leader della Chiesa sono preoccupati per i tentativi dei coloni israeliani di impossessarsi di un importante appezzamento di terreno nel quartiere armeno della Gerusalemme Est occupata, ha riferito Al Jazeera.

In una dichiarazione, i patriarchi e i capi della Chiesa di Gerusalemme si sono detti preoccupati per “una minaccia alla presenza cristiana in Terra Santa” dopo che un imprenditore israeliano – egli stesso un colono – ha tentato di ottenere il controllo del terreno in questione con mezzi violenti.

L’imprenditore sta avanzando pretese dopo che alcuni anni fa era stato firmato un accordo con il patriarca armeno Nourhan Manougian. La Giordania e la Palestina hanno privato Manoogian del suo status di patriarca a causa di discutibili accordi immobiliari. Il Patriarcato armeno si è poi ritirato dall’accordo.

La transazione immobiliare riguarderebbe un vasto appezzamento di terreno che rappresenta il 25% dell’area totale del quartiere armeno nella Città Vecchia di Gerusalemme. Le Chiese hanno chiesto alle autorità israeliane di permettere ai tribunali di esaminare la questione. Nel frattempo, hanno espresso il timore che il terreno venga sequestrato.