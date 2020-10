Le lacrime di Al-Dawayima

Il 29 ottobre del 1948, mentre gli abitanti del villaggio stavano finendo le preghiere del venerdì, giunse la notizia che le forze sioniste avevano raggiunto la periferia del villaggio e che si erano divisi in sottogruppi per attaccare simultaneamente da tre direzioni, aprendo un fuoco pesante da nord, sud e ovest lasciando aperto l’est. Il villaggio non aveva più di venti uomini armati per cercare di fermare l’attacco. Alcuni di loro aprirono il fuoco con i fucili mentre altri ammassarono pietre ai punti di ingresso del villaggio per impedire l’avanzata degli aggressori, ma non fu sufficiente. Il numero esatto delle vittime del massacro è sconosciuto ma si stima che siano state centinaia; i rapporti nella sede della polizia di Al- Khalil (Hebron) indicarono l’uccisione di circa 200 abitanti del villaggio che si erano rifugiati nella moschea, la maggior parte dei quali anziani e non fisicamente in grado di fuggire. Dopo il massacro i sopravvissuti di al-Dawayima si dispersero: alcuni di loro rimasero nei villaggi e nelle antiche rovine vicino alla linea del cessate il fuoco, in attesa di tornare al loro villaggio, invece la maggior parte di loro andò a stare nei campi profughi. Nel 1955 i sionisti stabilirono l’insediamento di Amatzya su una parte delle macerie di al-Dawayima.