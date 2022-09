Le lenti della pace sull’economia di guerra

Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto

Di Antonio De Lellis

Giovani lavoratori palestinesi al lavoro in un’azienda agricola israeliana nei pressi di Gerico, in Cisgiordania. (foto Yaniv Nadav/Flash90)

Che cos’è una economia di pace in un mondo abitato da economie di guerra?

Insieme a Clara Capelli, economista dello sviluppo esperta di Medio Oriente e

Nord Africa, e insegnante presso l’università di Betlemme, ho provato ad

integrare ciò che credo debba essere sempre più il centro degli interessi dei

movimenti sociali. Studiare una economia di guerra ci può aiutare a

comprendere meglio cosa non deve essere una economia di pace. Dal 1967 i

sistemi economici israeliano e palestinese si sono legati e intersecati, ma in un

rapporto di dipendenza e subordinazione dell’economia palestinese a quella

israeliana.

In primo luogo, a beneficiare dei miglioramenti di produttività sono state le

attività israeliane, mentre i palestinesi sono stati mercato di sbocco di beni,

servizi e forza lavoro a basso costo.

Questa asimmetria strutturale è stata ‘istituzionalizzata’ e approfondita con gli

Accordi di Oslo, i quali, non ribilanciando i rapporti di potere, hanno contribuito

a consolidare un’economia di guerra. Un annesso agli Accordi di Oslo, il

Protocollo di Parigi, sancisce fra le varie cose:

a) rigidi vincoli commerciali per la Palestina (es. controllo dei confini e dei porti

d’ingresso delle merci, limitazioni sulle caratteristiche dei beni importabili ed

esportabili, applicazione dei dazi doganali israeliani);

b) azzoppamento della politica fiscale (due terzi delle entrate fiscali dell’Autorità

palestinese provengono da dazi e Iva sulle importazioni, che sono raccolti e

trasferiti da Israele e possono essere trattenuti a ogni occasione di screzio

politico);

c) assenza della politica monetaria (la Palestina utilizza lo shekel israeliano).

Molto si potrebbe dire anche di Gaza, sotto blocco terrestre, marittimo e aereo

dal 2007. Questa subordinazione si traduce in un sottosviluppo strutturale

dell’economia palestinese (alcuni autori parlano di de-sviluppo, senza contare

come confische e acquisizioni forzate di terre e risorse generino una

stagnazione/recessione cronica della Palestina) e quindi di dipendenza.

Le dipendenze sono:

a) da importazioni, perché molti beni provengono da Israele;

b) di capitali, perché per molti esponenti del settore privato palestinese è piùremunerativo prendere commesse e assecondare delocalizzazioni da parte delle

imprese israeliane;

c) di lavoro, dato che oltre 200.000 palestinesi lavorano in Israele e negli

insediamenti israeliani. Per altro, il rapporto fra Pil pro capite israeliano e Pil

pro capite palestinese é il più diseguale fra economie confinanti al mondo, molto

più elevato rispetto a Stati uniti-Messico e Germania-Polonia.

Questa subordinazione crea delle gerarchie di ingiustizia e disuguaglianza feroci

all’interno delle due società. Nel caso di Israele, la forza lavoro palestinese, e per

certi versi anche la forza lavoro dei palestinesi con cittadinanza israeliana, si

trova a competere con quella israeliana; nel caso palestinese, si creano situazioni

tipiche dell’economia di guerra con stratificazioni di privilegi e situazioni in cui

caporali e imprenditori palestinesi finiscono per approfondire lo sfruttamento

dei loro connazionali per denaro e altri favori.

Una economia di pace nonviolenta è una economia in cui gli stati o gli organismi

sovranazionali non sono subordinati fra loro, non asimmetrici soprattutto negli

scambi commerciali e indipendenti tra loro in quanto a beni e servizi essenziali.

Dovremmo sempre più convincerci che al momento la prima e più urgente cosa

da fare sia (ri-)trovare le lenti della pace per leggere ciò che accade ogni giorno

su questa terra.