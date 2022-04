Le restrizioni israeliane su “Holy Fire” provocano l’indignazione dei cristiani

Articolo originariamente pubblicato da Apnews.com

GERUSALEMME (AP) — I cristiani hanno celebrato sabato la cerimonia del “Fuoco Santo” presso la Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, in un contesto di crescenti tensioni con Israele, che quest’anno ha imposto nuove restrizioni alla partecipazione ritenute necessarie per la sicurezza.

Israele dice di voler prevenire un altro disastro dopo che l’anno scorso una folla in fuga in un luogo sacro ebraico gremito ha causato la morte di 45 persone. I leader cristiani affermano che non è necessario modificare una cerimonia che si tiene da secoli.

Nei fitti confini della Città Vecchia di Gerusalemme, dove ebrei, cristiani e musulmani devono condividere i loro luoghi più sacri, non importa quanto con riluttanza, anche piccoli cambiamenti possono causare angoscia profetica.

La città ha già assistito a una settimana di scontri tra palestinesi e polizia israeliana nel vicino complesso della Moschea di Al-Aqsa, il terzo luogo più sacro dell’Islam. Si erge su una collina che è il luogo più sacro per gli ebrei, che lo chiamano il Monte del Tempio.

Quest’anno le principali festività ebraiche, cristiane e musulmane si sono incontrate in un contesto di rinnovata violenza israelo-palestinese . La tensione è aumentata vertiginosamente quando decine di migliaia di persone si riversano nella Città Vecchia di Gerusalemme per visitare per la prima volta alcuni dei luoghi più sacri per tutte e tre le fedi dopo la revoca delle restrizioni sulla pandemia.

I cristiani ortodossi orientali credono che il sabato prima di Pasqua appaia una fiamma miracolosa all’interno della Chiesa del Santo Sepolcro, una vasta basilica del XII secolo costruita sul luogo in cui i cristiani credono che Gesù sia stato crocifisso, sepolto e risorto.

Sabato, il patriarca greco Teofilo III è entrato nella Santa Edicola, una camera costruita sul luogo tradizionale della tomba, ed è tornato con due candele accese, facendo passare la fiamma tra migliaia di persone in possesso di candele, illuminando gradualmente le pareti della basilica oscurata. La fiamma sarà trasferita alle comunità ortodosse di altri paesi su voli speciali.

La fonte del Fuoco Sacro è stata un segreto gelosamente custodito per secoli e gli scettici intellettuali risalenti al Medioevo l’hanno disprezzato come un trucco di carnevale per le masse.

Due anni fa, la chiesa era quasi vuota a causa del blocco del coronavirus, ma Israele ha preso accordi speciali per portare la fiamma all’estero. In centinaia hanno partecipato l’anno scorso, quando erano in vigore le restrizioni di viaggio e la cerimonia era limitata ai vaccinati.

Quest’anno Israele ha applicato una legge sulla sicurezza che limita le dimensioni della folla in base allo spazio e al numero di uscite. Le autorità affermano di voler impedire che si ripeta la fuga precipitosa dell’anno scorso sul monte Meron , nel nord di Israele, durante una festa religiosa a cui partecipano circa 100.000 ebrei per lo più ultra-ortodossi.

È stato uno dei peggiori disastri nella storia del paese e le autorità sono state oggetto di pesanti critiche per la presunta negligenza.

“Non c’è mai un problema finché non c’è un problema, ed è quello che è successo l’anno scorso a Meron”, ha affermato Tania Berg-Rafaeli, direttore degli affari interreligiosi del ministero degli Esteri israeliano.

Se dovesse succedere qualcosa alla Chiesa del Santo Sepolcro, “dovremmo assumerne la responsabilità e vogliamo evitare qualsiasi problema”, ha detto.

Le autorità hanno affermato che consentiranno a un totale di 4.000 persone di partecipare alla cerimonia del Santo Fuoco, di cui 1.800 all’interno della chiesa stessa, che ha un unico grande ingresso con un gradino rialzato. Berg-Rafaeli ha affermato che le autorità israeliane sono state in stretto contatto con le chiese e che vedrebbero la quota al rialzo il prossimo anno se si potessero aprire più porte nella basilica.

“Si tratta totalmente di sicurezza e non di nient’altro”, ha detto.

I leader della Chiesa hanno respinto qualsiasi restrizione di principio, dicendo che violano la libertà religiosa. La Chiesa del Santo Sepolcro, come Al-Aqsa, è governata da una serie di accordi informali vecchi di decenni noti come status quo. Come ad Al-Aqsa, violazioni apparentemente minori hanno acceso la violenza, comprese le famigerate risse tra monaci di diverse denominazioni.

In una dichiarazione rilasciata all’inizio di questo mese, il Patriarcato greco ha affermato di essere “stufo delle restrizioni della polizia alla libertà di culto”.

“Il Patriarcato ortodosso di Gerusalemme ha deciso, per il potere del Signore, che non comprometterà il suo diritto di fornire servizi spirituali in tutte le chiese e piazze”, ha affermato. “Le preghiere si svolgeranno come di consueto”. Il patriarcato dice che fino a 11.000 persone frequentano in anni normali.

La polizia ha sigillato gli ingressi principali del quartiere cristiano con barricate. Grandi folle si sono accalcate per entrare, mentre la polizia ha salutato un rivolo di residenti locali e alcuni turisti stranieri.

La cerimonia, che risale ad almeno 1.200 anni fa, non è sempre trascorsa pacificamente.

Nel 1834 scoppiò una frenetica fuga nella chiesa buia, e il sovrano della Terra Santa all’epoca riuscì a malapena a salvarsi dopo che le sue guardie estrassero le spade e si fecero strada tra la folla, racconta lo storico Simon Sebag Montefiore nella sua storia di Gerusalemme. Circa 400 pellegrini sono morti nella mischia, la maggior parte per soffocamento o calpestio.

Israele afferma di essere impegnato a garantire la libertà di culto per ebrei, cristiani e musulmani e si è presentato da tempo come un’isola di tolleranza in Medio Oriente.

Negli ultimi anni, tuttavia, sono aumentate le tensioni con la comunità cristiana locale, la maggior parte dei quali sono cristiani palestinesi, una popolazione che è costantemente diminuita attraverso decenni di conflitti poiché molti hanno cercato opportunità economiche all’estero.

Israele occupò Gerusalemme est – che comprende la storica Città Vecchia e i suoi siti religiosi – insieme alla Cisgiordania e alla Striscia di Gaza, nella guerra del Medio Oriente del 1967.

I palestinesi vogliono tutti e tre i territori per un futuro stato con Gerusalemme est come capitale. Israele ha occupato Gerusalemme est poco dopo la guerra con una mossa non riconosciuta a livello internazionale e considera l’intera città la sua capitale unificata.

Negli ultimi anni, il Patriarcato greco è stato coinvolto in una battaglia legale con un gruppo di coloni ebrei per la vendita di tre proprietà nella Città Vecchia, inclusi due hotel gestiti da palestinesi. Il patriarcato afferma di avere prove di corruzione nella contestata vendita del 2004.

La Corte Suprema israeliana ha confermato la vendita nel 2019, pronunciandosi a favore di Ateret Cohanim, un’organizzazione israeliana che cerca di espandere la presenza ebraica nei quartieri per lo più palestinesi di Gerusalemme est.

I coloni hanno rilevato parte di uno degli hotel, un popolare ostello per viaggiatori con zaino e sacco a pelo, il mese scorso. I leader cristiani hanno denunciato la mossa, accusandoli di cercare di cambiare il carattere religioso del quartiere cristiano di Gerusalemme.

La frustrazione poteva essere avvertita sabato fuori dalla Porta Nuova che porta al quartiere cristiano, mentre la folla aspettava di entrare. Alcuni hanno sollevato passeggini e bambini piccoli sopra le barricate mentre venivano fatti passare.

“È così ogni anno e ogni anno c’è una scusa diversa”, ha detto la dottoressa Muna Mushahwar, un medico che ha discusso con la polizia mentre cercava di organizzare l’ingresso di una delegazione straniera.

“Non vogliono i cristiani qui. Più spingi le persone, più si sentono frustrate e poi se ne vanno “.