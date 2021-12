Leila Shahid: la gioventù palestinese scalpita. Vuole cambiare le cose e le cambierà

Articolo pubblicato originariamente su RTBF e tradotto in italiano da Palestina cultura e libertà

In occasione della giornata internazionale di solidarietà con i palestinesi, dichiarata tale dall’ONU, abbiamo incontrato a Bruxelles Leïla Shahid. Ha dedicato la sua carriera e tutta la sua vita alla difesa della nazione palestinese. Impegnata dapprima in Fatah, il movimento di liberazione palestinese, è poi diventata diplomatica, rappresentante dell’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina) in vari paesi europei: Irlanda, Paesi Bassi, Danimarca, fino a diventare Delegata Generale della Palestina in Francia, poi a Bruxelles, all’Unione Europea.

Oggi non ricopre più una funzione ufficiale, è “una cittadina libera e indipendente, ma palestinese”, ancora molto coinvolta nella lotta del suo popolo.

Questa intervista è avvenuta a seguito di un dialogo organizzato dall’Associazione Belga-Palestinese, dedicato all’attualità della lotta dei palestinesi per i loro diritti e il futuro, al Teatro Marni.

GK Qual è la sua opinione sulla situazione palestinese oggi?

Leïla Shahid: Sono sempre disperata di vedere che nulla sta procedendo, né il processo di pace, né riguardo alle violazioni commesse da Israele… In particolare da parte dell’Unione Europea presso cui ho rappresentato la Palestina. È disperante vedere l’impunità di cui gode Israele. Si prendono sanzioni contro Putin, contro altri Paesi, ma non si tocca mai Israele. Penso che non stiamo rendendo un servizio al popolo israeliano. Più questa impunità sarà tollerata, più Israele andrà avanti.

GK Anche con un governo senza Benjamin Netanyahu per sei mesi?

Leïla Shahid: Penso che Israele abbia una politica molto pericolosa, specialmente con l’attuale governo. Quando firma un accordo con il Marocco per rafforzare la difesa militare al confine con l’Algeria, cosa cerca? Alimentare una nuova guerra tra Marocco e Algeria?

Gli accordi di Abramo (due trattati di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti da un lato e tra Israele e Bahrein dall’altro, firmati sotto Donald Trump, ndr), o gli accordi con il Marocco o il Sudan, non attirano nessuno . Tutti questi stati non sono in guerra con Israele. Coloro che hanno bisogno di fare la pace sono coloro che hanno i territori occupati, i Palestinesi e la Siria.

Sembra che invece di andare verso la pace, stiamo andando verso lo scontro. I palestinesi non accetteranno di essere i dimenticati o di essere i nuovi indiani messi in riserva… Oggi, con i media, i social network, non possiamo più nascondere la realtà. La realtà viene fuori subito. E quelli che noi possiamo raggiungere, sono i cittadini. Per questo lavoro con associazioni palestinesi in Belgio o in Francia, associazioni che difendono i diritti umani. Non voglio più rappresentare la diplomazia, perché non c’è diplomazia. Né diplomazia palestinese, né diplomazia araba sulla Palestina, né diplomazia europea, e ancor meno israeliana negli Stati Uniti.

GK Come spiegare questo status quo a livello internazionale?

Leïla Shahid: Il blocco non risale a oggi. Dura da più di 54 anni, dall’inizio dell’occupazione compiuta da Israele nel 1967. Diverse risoluzioni sono state approvate nel Consiglio di sicurezza che invitano Israele a ritirare le sue forze di occupazione. Nessun risultato. E il mondo ha deciso di chiudere un occhio sui crimini e sulle violazioni dei diritti umani che sono stati commessi da Israele, specialmente a Gaza, contro i palestinesi.

È pericoloso perché sta mettendo i semi di futuri conflitti. Con il pretesto che si tratta di una lotta al terrorismo e che a Gaza esiste un movimento islamista chiamato Hamas, l’opinione pubblica tollera l’uccisione di popolazioni civili. Israele vuole espellere i palestinesi da Gerusalemme Est, con la forza, perché è l’unica legge.

Oggi l’Unione Europea è molto divisa, gli americani sembrano smarriti, i cinesi si occupano del loro commercio e Vladimir Putin si occupa di reprimere quelli che non gli piacciono. I palestinesi si ritrovano soli. Con loro sono solo associazioni, membri della società civile, parlamentari… E anche se la situazione sembra disperata, i palestinesi non si arrenderanno. Non sono pessimista riguardo al futuro, ma sono pessimista per la mia generazione che credeva negli accordi di Oslo (gli accordi di Oslo del 1993 contenevano la speranza di creare uno stato palestinese, ndr), ma che non ha più alcuna illusione di vedere questi accordi giungere a buon fine.

GK Lei denuncia uno stato di apartheid in Israele… (Un concetto contestato, ndr)

Leïla Shahid: Sì, l’apartheid in Israele per quanto riguarda i palestinesi. In Sudafrica c’erano due leggi per una popolazione, a seconda della razza. Una legge per i neri e un’altra per i bianchi. È lo stesso in Israele, dal momento che nel 2018 il parlamento israeliano ha approvato una legge che definisce Israele come lo stato nazionale del popolo ebraico. Le uniche persone che hanno diritto all’autodeterminazione in Israele sono il popolo ebraico. Tuttavia, in Israele, ci sono il 20% dei cittadini israeliani cristiani, musulmani e atei. Sono diventati cittadini di seconda classe, che non hanno gli stessi diritti dei cittadini ebrei israeliani.

Perché il mondo non si rende conto che questo atteggiamento di Israele può solo portare a una forma di violenza in cambio? Questa è la cosa peggiore per il popolo israeliano! Israele non potrà vivere in pace firmando un accordo con uno sceicco di un paese del Golfo.. È con i palestinesi che Israele deve firmare per avere la pace.

Penso che Israele stia attraversando una crisi esistenziale molto grave. Oggi alla Knesset ci sono persone apertamente razziste. Partiti sionisti religiosi di estrema destra. Molti israeliani stanno lasciando il paese perché non vogliono vivere in una teocrazia ebraica. Penso che gli israeliani si siano chiusi in se stessi.

GK C’è una debolezza dell’Autorità Palestinese, che spiega anche questi blocchi, giusto?

Leïla Shahid: Sì, certo. Ecco perché me ne sono andata nel 2015. Non credevo più nell’efficacia dell’Autorità Palestinese, né diplomaticamente a livello internazionale né sulla gestione in Palestina. Ho ricevuto critiche e le ho ancora. In tutti i movimenti di liberazione ci sono periodi di flusso e riflusso.

GK Il problema nasce anche dal disaccordo tra Hamas e Fatah…

Leïla Shahid: I media hanno fatto di Gaza una sorta di ghetto terroristico islamista, sotto il controllo di Hamas (Hamas controlla Gaza dal 2007, ndr). Ma Gaza è una popolazione mista, c’è di tutto: Hamas, Fatah, Fratelli musulmani, comunisti, socialisti, collaboratori, gente senza partiti politici… Quel modo di definire Gaza è stato usato da Israele per giustificare i suoi bombardamenti su Gaza.

Penso che la divisione palestinese sia più seria. Dalla creazione di Israele nel 1948, una parte è diventata israeliana, di origine palestinese, un’altra parte è stata occupata nel 1967 (dopo la guerra dei sei giorni, ndr), queste sono le popolazioni della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, e un’altra parte sono i 6 milioni di profughi. Questa popolazione è già fisicamente suddivisa in diversi territori.

Come fare ? L’OLP era riuscita a riunire queste popolazioni. Ma con gli accordi di Oslo l’OLP è stata sostituita dall’Autorità Palestinese. Tuttavia, l’Autorità Palestinese è sotto il diktat degli israeliani. Così, ha perso la sua legittimità agli occhi della sua stessa popolazione ed è stata corrotta dal potere. C’è da sperare che la giovane generazione possa sostituire questa leadership che non ha più alcuna legittimità e che sa di non averne più. Ma ho fiducia, i palestinesi combattono da più di cento anni. Continueranno a combattere finché non avranno i loro diritti e la loro dignità nazionale.

GK Stiamo aspettando una nuova generazione. Perché non la vediamo al potere?

Leïla Shahid: Perché i vecchi si aggrappano al loro potere. Perché non vogliono lasciare un potere che hanno costruito, che dà loro privilegi, vantaggi a loro, al loro partito e al loro entourage… Ma i giovani palestinesi scalpitano! Vogliono cambiare le cose e le cambieranno. Questa nuova generazione, sia nella diaspora che in Palestina, svilupperà una nuova strategia, un nuovo linguaggio. Non odiano… non sono in cerca di vendetta. Ci sono molti artisti palestinesi nel mondo. Poeti, uomini di teatro, musicisti, artisti visivi. Si coinvolgono, sono lavoratori, perché hanno sofferto. Sono resistenti, ma non in modo violento. Questa è la cosa più importante.

Siamo in una nuova fase della nostra lotta in cui non siamo più ossessionati dal numero di chilometri quadrati da possedere. Vogliamo avere diritti, uguali diritti agli altri. Lotteremo per questi diritti.

GK Fino ad avere uno stato palestinese?

Leïla Shahid: Sì, ma non sono sicura che questo Stato sarà quello di cui si parla oggi. Può essere una confederazione con la Giordania, una federazione con la Siria, la Giordania, il Libano… Se Israele cambia governo, perché non una federazione anche con Israele. Ma non si può più parlare di Israele ebraico, né di Israele solo per il popolo ebraico. Israele deve diventare lo stato dei suoi cittadini che hanno religioni diverse. Possiamo fare una confederazione in tutta la regione. Guardate l’Unione Europea, fino a 70 anni fa le popolazioni dei vari paesi si sono uccise a vicenda in due guerre mondiali. Oggi sono unite nell’Unione Europea.

GK Perché i paesi arabi non sostengono i palestinesi?

Leïla Shahid: Dipende da quali. I paesi del Golfo stanno diventando sempre più clienti di Israele. Hanno deciso che il loro principale nemico era l’Iran, non Israele. Tutti questi paesi sono uniti a Israele in un’offensiva contro l’Iran. Questo accordo di Abramo, che chiamano “accordo di pace”, è un accordo di sicurezza e militare, per trattare con l’Iran.

Poi Israele si è rivolto al Marocco, dove viveva la più grande comunità ebraica del mondo arabo. Purtroppo è avvenuta una normalizzazione delle relazioni diplomatiche senza toccare la questione palestinese. Tuttavia, il Marocco presiede il comitato Al Quds (comitato incaricato in particolare di studiare e monitorare l’evoluzione della situazione a Gerusalemme, ndr), è molto deludente per i palestinesi, è anche molto deludente per i marocchini. Ma questo fa parte delle strategie israelo-americane in Africa. Credono che il Marocco possa svolgere un ruolo importante in Africa. È il loro alleato.

Ma non ho dubbi che i cittadini arabi, dalla Mauritania all’Iraq, sostengano i palestinesi. Questo peserà il giorno in cui potranno cambiare gli equilibri di potere, rivendicando i diritti dei palestinesi. Per il momento rivendicano i propri diritti, ed è normale.