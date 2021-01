L’era Trump finisce sul patibolo e con la lobby delle armi in bancarotta. Biden, dieci giorni per ‘ripulire casa’

A 5 giorni dall’insediamento di Joe Biden l’esecuzione di Dustin Higgs, malato di Covid, chiude il ciclo del boia voluto da Trump. Senza tutore alla Casa Bianca, la potente National Rifle Association (Nra), la lobby delle armi statunitense, indagata per distrazione di fondi ha deciso di trasferirsi in Texas per cercare impunità. Biden annuncia dieci giorni di decreti urgenti per cancellare il peggio di Trump.