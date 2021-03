L’EREDITA’ DELLA PANDEMIA

Sappiamo tutti che con la pandemia le grandi piattaforme digitali e le società tecnologiche hanno accresciuto enormemente il loro potere e il loro controllo a scala planetaria. Sono già presenti in tutti i settori industriali, compresi cibo e agricoltura, e poi nel lavoro, l’istruzione, la sanità, la comunicazione, i sistemi di governo, i social network, i sistemi finanziari. Tutte e tutti siamo loro prede e il commercio dei nostri dati personali è la loro principale fonte di profitto. Non hanno, di fatto, regole da rispettare e il loro peso e il potere economico e di lobbying nei confronti dei governi nazionali e internazionali è senza precedenti. Sappiamo anche che hanno approfittato del virus per realizzare profitti impensabili. Le cifre lasciano sempre il tempo che trovano e si dimenticano in pochi minuti, ma, in certi casi, non è saggio ignorarle, benché parliamo certo di stime approssimate, probabilmente per difetto: dall’inizio della pandemia, i 10 uomini più ricchi del pianeta (7 sono proprietari di piattaforme e imprese digitali) hanno aggiunto più di 500 miliardi di dollari alle loro casse stracolme. Nel suo rapporto intitolato Il virus della disuguaglianza, Oxfam faceva l’esempio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Con la fortuna personale che ha accumulato tra marzo e agosto del 2020 avrebbe potuto pagare a ciascuno dei suoi 876.000 dipendenti un bonus di 105.000 dollari e continuerebbe ad essere ricco come all’inizio della pandemia. Sarà bene tenerlo a mente, quando si valuteranno, per esempio, le risorse per i sistemi sanitari, soprattutto nei paesi impoveriti. Secondo la stessa Oxfam, 9 persone su 10 di quei paesi quest’anno non avranno accesso ai vaccini, anche se molti dei paesi più ricchi hanno acquistato dosi per inoculare l’intera popolazione tre volte