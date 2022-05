L’esercito israeliano sta guadagnando milioni sequestrando trattori palestinesi

Articolo pubblicato originariamente da +972Magazine

I dati mostrano che l’esercito, con il sostegno dei coloni, sta intensificando la confisca delle attrezzature agricole palestinesi mentre trae profitto dalle tasse per il rilascio.

Di Basil al-Adraa e Oren Ziv

Questo articolo è stato pubblicato in collaborazione con Local Call.

Nella notte del 1° dicembre 2021, i soldati israeliani sono entrati in un piccolo villaggio palestinese nella Valle del Giordano alla ricerca di uno strano obiettivo: i trattori. Hanno svegliato le famiglie di Ras al-Ahmar, ordinando loro di lasciare le case e confiscando le loro macchine agricole. Il villaggio, situato nella Cisgiordania occupata, ospita circa 180 residenti, tutti agricoltori e pastori di bestiame.

“Erano le 4 del mattino”, ricorda il sindaco del villaggio, Abdullah Bisharat, pochi mesi dopo l’incidente. “Hanno sequestrato trattori, carri rimorchi e cisterne d’acqua proprio all’inizio della stagione dell’aratura. Circa 3.000 dunam [740 acri] di terra non seminata andarono in rovina. Quella notte fu un duro colpo per tutte le famiglie”.

L’esercito israeliano ha giustificato la confisca con la scusa che il villaggio si trova all’interno di una “zona di tiro” militare. Quasi il 20 per cento della Cisgiordania, tuttavia, è stata dichiarata zona di tiro dalle autorità di occupazione. Circa 38 comunità palestinesi vivono in queste aree e sono a rischio di espulsione .

Dati finora non pubblicati dell’Amministrazione Civile – il braccio dell’esercito israeliano che governa i territori occupati – raccolti dall’ONG Kerem Navot, suggeriscono che le confische di attrezzature agricole e edili palestinesi (inclusi trattori, gru, materiali da costruzione e cisterne d’acqua) ) sono triplicati negli ultimi sette anni. Nel frattempo, le confische di attrezzature simili ai coloni israeliani in Cisgiordania sono diminuite del 42% nello stesso periodo.

La differenza non era sempre così netta. Nel 2014, i dati mostrano che palestinesi e coloni israeliani hanno perso quantità simili di equipaggiamento alle autorità: 262 singoli oggetti sono stati confiscati ai palestinesi e 253 ai coloni. Nel 2015 era iniziata la nuova tendenza: i palestinesi hanno perso 812 pezzi di attrezzature quell’anno, mentre i coloni israeliani ne hanno persi solo 154.

I dati ottenuti da Kerem Navot mostrano inoltre che, tra il 2014 e il 2020, l’amministrazione civile ha raccolto oltre 8 milioni di shekel [2,4 milioni di dollari] dalle tasse di rilascio per l’attrezzatura sequestrata e ha tratto profitto da circa 2,5 milioni di shekel [750.000 dollari] dalla vendita di attrezzature che i proprietari erano impossibilitati a reclamare. In altre parole, l’amministrazione civile ha rastrellato oltre 10 milioni di shekel dalla confisca di attrezzature agricole e da costruzione in quel periodo.

Per recuperare i materiali e le attrezzature, ai palestinesi viene generalmente richiesto di pagare da 6.000 shekel [$ 1.800] a 8.000 shekel[$ 2.400] ciascuno, un costo di gran lunga superiore a quelli del processo di confisca stesso, secondo i registri dell’esercito.

L’acquisizione di questi dati ha richiesto due ricorsi separati ai sensi della legge israeliana sulla libertà di informazione. “Abbiamo richiesto le informazioni all’amministrazione civile un anno fa, ma hanno ignorato le nostre richieste per mesi”, afferma Dror Etkes, il fondatore di Kerem Navot. “Quando abbiamo finalmente ottenuto i dati, abbiamo capito perché”.

Soldati israeliani confiscano un trattore di proprietà palestinese ad al-Rakiz, in Cisgiordania, il 15 dicembre 2021. (Naomi-Nur Tzahor)

Etkes continua: “I dati mostrano le enormi differenze nell’applicazione della legge tra israeliani e palestinesi per quanto riguarda la costruzione nell’Area C”, riferendosi al 60 per cento della Cisgiordania occupata che è sotto il pieno controllo civile e militare israeliano, e comprese le zone di tiro “Questa è roba che chiunque lavori sul campo vede ogni giorno – nell’enorme picco di demolizione delle costruzioni palestinesi e nell’aumento del numero di avamposti illegali [israeliani] negli ultimi anni.

“I dati riflettono fedelmente la radicalizzazione nazionalista della politica israeliana negli ultimi anni e la cultura dell’apartheid, che si sta diffondendo tra le autorità israeliane in Cisgiordania, a cominciare dalla stessa amministrazione civile”, aggiunge.

“Fa tutto parte di una politica per espellerci”

Il pretesto legale per le confische israeliane il più delle volte consiste nel reato di lavorare in un’area definita “terra demaniale” o “zona di tiro” o di svolgere qualsiasi lavoro al di fuori delle aree in cui Israele ha autorizzato le comunità palestinesi di lavorare sotto il suo pieno controllo.

I sequestri non sono limitati all’Area C; Israele confisca anche le attrezzature per l’agricoltura e l’edilizia palestinesi nell’Area B, dove la responsabilità per le questioni civili, come la pianificazione e la costruzione, ricade apparentemente sotto l’Autorità Palestinese. Qui, Israele utilizza il “Divieto di costruzione 1/96”, che proibisce la costruzione vicino alle strade principali, anche nelle aree sotto il controllo palestinese.

Nel settembre 2021, ad esempio, sono iniziati i lavori per un parco giochi nel villaggio di Jaba’ vicino a Jenin, nella Cisgiordania settentrionale. L’amministrazione civile ha presentato un ordine di sospensione dei lavori e ha confiscato l’escavatore dell’appaltatore, sostenendo che il parco giochi si trovava a meno di 100 metri dalla tangenziale di Ramallah, che Israele ha costruito nell’area B negli anni ’90.

Soldati israeliani confiscano un trattore di proprietà palestinese nella Valle del Giordano, in Cisgiordania, il 28 febbraio 2021. (Araf Dararma)

“Nessuno osa portare un trattore o qualsiasi altro tipo di veicolo per arare la terra”, afferma Bisharat. “La gente sta tornando ad arare con l’asino, come ai vecchi tempi. Stanno rendendo la nostra vita molto difficile. Fa tutto parte di una politica di espulsione”.

Gli agricoltori palestinesi dipendono soprattutto da trattori e camioncini per il trasporto di cisterne d’acqua e balle di fieno per il bestiame. Questo perché l’esercito, come regola generale, vieta ai palestinesi di costruire strade di accesso e infrastrutture idriche nell’Area C, che contiene la maggior parte dei terreni agricoli della Cisgiordania. Sequestrare questa attrezzatura, quindi, può paralizzare un’intera comunità.

In molti casi, l’esercito israeliano confisca le attrezzature agricole dei palestinesi mentre i lavori sono in corso. È quello che è successo a Mohammed Bani Odeh, un residente della Valle del Giordano, che stava usando un escavatore per scavare una trincea per un tubo di irrigazione nella sua terra, dove coltiva za’atar.

“Mentre stavo scavando, i soldati si sono presentati e hanno detto che lo stavo facendo illegalmente”, ricorda. “Hanno confiscato la scavatrice per dieci giorni. Ho dovuto pagare 8.000 shekel per riaverlo”

I coloni segnalano, l’esercito sequestra

L’escalation della campagna di confisca è stata alimentata in parte dall’azione dei coloni israeliani. Negli ultimi due anni, i consigli regionali degli insediamenti hanno istituito gruppi WhatsApp in cui i residenti possono riferire ogni volta che individuano lavori in corso nel campo edile o agricolo di palestinesi. L’Amministrazione Civile ha anche istituito una hotline per tali segnalazioni, soprannominata “War Room C”.

Soldati israeliani confiscano un trattore di proprietà palestinese ad al-Rakiz, in Cisgiordania, il 16 dicembre 2021. (Itai Feitelson)

Una relazione del Consiglio regionale di Mateh Binyamin, nella parte settentrionale della Cisgiordania, preparata per una conferenza sulla questione nell’aprile 2021, ha affermato che centinaia di suoi residenti prendono parte al processo di segnalazione, insieme a coordinatori della sicurezza civile (impiegati dall’ esercito in ogni insediamento), ispettori, coloni, agricoltori e altri. Una diapositiva vantava 600 segnalazioni fatte dai coloni nel solo 2020, tutte all’interno del consiglio regionale. Le segnalazioni hanno portato a 60 confische.

Un altro pretesto per la confisca è lavorare su terreni che Israele ha espropriato fin dagli anni ’80, spesso all’insaputa dei contadini palestinesi. Il mese scorso, nell’area di Masafer Yatta, nelle colline meridionali di Hebron, due trattori sono stati confiscati su uno di questi appezzamenti di terreno. Queste aree, che Israele chiama “terra di stato”, sono effettivamente aree di apartheid, precluse ai palestinesi e assegnate esclusivamente ai coloni ebrei.

In altre occasioni, le confische vengono effettuate senza alcun pretesto legale, ma semplicemente in risposta alle richieste dei coloni sul terreno. Questa è stata l’esperienza di Sa’id Alian, che possiede un terreno vicino all’avamposto illegale di Mitzpeh Yair. Lo scorso marzo, Alian e sua moglie sono stati attaccati da un gruppo di coloni mascherati con tubi di metallo mentre stavano facendo un picnic nella loro stessa terra. La moglie di Alian ha filmato l’attacco.

Quest’anno, quando Alian aveva bisogno di lavorare nel suo uliveto, si è assicurato di avvisare l’Amministrazione Civile e l’esercito, nella speranza che questo lo proteggesse da attacchi simili. L’esercito ha risposto confiscando il suo escavatore e il suo trattore, senza alcun apparente pretesto se non quello di assecondare le richieste dei coloni nell’avamposto illegale nelle vicinanze.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in ebraico su Local Call. Leggilo qui .

Basil al-Adraa è un attivista, giornalista e fotografo del villaggio di a-Tuwani nelle colline a sud di Hebron.

Oren Ziv è un fotoreporter e membro fondatore del collettivo fotografico Activestills.