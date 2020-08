L’espansione degli insediamenti costringe le famiglie palestinesi di Hebron a vivere in grotte

tratto da: http://zeitun.info/2020/08/02/lespansione-degli-insediamenti-costringe-le-famiglie-palestinesi-di-hebron-a-vivere-in-grotte/

31 luglio 2020 Al Monitor

Nell’area dove viviamo mancano le scuole, i centri sanitari e le cliniche e ogni volta che si verifica un’emergenza, siamo costretti a fare un lungo e pericoloso viaggio, su una carretta trainata da asini, per arrivare in ospedale o permettere ai bambini di poter frequentare la scuola.

Esistono due tipi di insediamenti a Hebron.

Il primo è certificato dal governo israeliano e dal consiglio degli insediamenti in Cisgiordania, che presenta i suoi piani attraverso canali politici, in modo da poter essere legittimati. Tuttavia vi è un’espansione non ufficiale degli insediamenti, effettuata attraverso organizzazioni sioniste e persone influenti nel governo israeliano. Le autorità israeliane hanno emesso oltre 16 ordini di demolizione nella zona di Masafer Yatta a Hebron, hanno confiscato 250.000 dunum e li hanno dichiarati aree militari chiuse. Ai palestinesi non è permesso vivere o costruire

e e le [forze israeliane] cercano costantemente di costringerli a lasciare le loro terre