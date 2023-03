L’estrema detsra israeliana intensifica la violenza contro i prigionieri palestinesi e i difensori dei diritti umani

Articolo pubblicato originariamente su Mintpress e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Di Miko Peled

La gente continua a fingere che la Palestina sia fatta di ghetti in Cisgiordania e che Ramallah sia la capitale della Palestina. Alcune persone ricordano che c’è anche la Striscia di Gaza, ma è una causa persa perché è sotto controllo di Hamas, scelgono di far finta che essa, insieme ai due milioni di persone che ci vivono, non esista. Tuttavia, per quanto ci provino, non possono evitare la realtà che la Palestina confina con la Siria e il Libano a Nord e il Golfo di Aqaba a Sud. Si estende dal fiume Giordano a Est fino al Mar Mediterraneo a Ovest.

I politici israeliani sanno che è così, e quindi stanno lavorando duramente per “giudaizzare” Gerusalemme Est, la Galilea e il Naqab, che sono tutte densamente popolate da palestinesi. L’esistenza dei palestinesi al di fuori dei ghetti della Cisgiordania e della Striscia di Gaza rende molto difficile fingere che non esistano.

SFIDE DEMOGRAFICHE

In un tweet, il Ministro delle Finanze israeliano, il razzista, odiatore, antipalestinese e omofobo, Bezalel Smotrich annunciava che il suo ufficio estenderà le agevolazioni fiscali e offrirà incentivi ai residenti di Akka e Tabariya. Queste due città, secondo Smotrich, fanno parte della “periferia settentrionale” e affrontano “gravi sfide demografiche”. Questo è il piano per le aree che hanno una grande popolazione palestinese e/o poveri ebrei israeliani di origine araba. Pertanto, aggiunge Smotrich, hanno bisogno di incentivi per attrarre una “popolazione forte”. Ma cosa significa “popolazione forte”? Proprio come in qualsiasi altro ambiente coloniale, il termine “popolazione forte” si riferisce ai bianchi, alle persone di origine europea e, in questo caso, ebraica. Donald Trump non è l’unico a credere che esistano “Paesi inferiori”.

Akka è ancora relativamente palestinese, anche se per decenni il governo israeliano ha investito in scuole e alloggi per i coloni ebrei. Tuttavia, con tutto questo e l’incomparabile bellezza della città, non è considerata abbastanza attraente da richiamare una “popolazione forte”.

Nel 1948 Tabariya era stata oggetto di una spietata campagna di pulizia etnica, e quindi la sua popolazione palestinese originaria è ormai scomparsa. La “popolazione debole”, oggi a Tabariya, è costituita principalmente da ebrei israeliani dei livelli socio-economici più bassi. Si tratta di persone i cui genitori provenivano da Paesi arabi o dall’ex Unione Sovietica. Questa bellissima città che si trova sul lago Tabariya è un luogo ideale per la “popolazione forte” per fare una breve vacanza, ma non è un posto abbastanza adatto per viverci.

Per coincidenza, entrambe queste città facevano parte dell’eredità di Dhaher Al-Umar Al-Zaidani, che governò su gran parte della Palestina per la maggior parte del 18° secolo. Dhaher fondò la città di Tabariya e, sebbene Akka fosse già un porto consolidato da secoli, ne fece il suo centro di potere e divenne una potenza economica. Insieme a gran parte della Palestina sotto il suo governo, entrambe queste città prosperarono. Quindi è interessante che ora, sotto il dominio sionista, siano entrambe considerate “periferia”, che significa sottosviluppate e indesiderabili, e bisognose di una “popolazione forte”.

Smotrich in molte occasioni ha preso in giro i nomi palestinesi. Gli piace indicare nomi come “Masri” e dire: “Sei di Masr, (Egitto in arabo), quindi vai a vivere lì”. Mi ha opportunamente ignorato quando gli ho risposto su Twitter e gli ho ricordato che, come suggerisce il nome, è di Smotrich, una città dell’Ucraina, e quindi naturalmente dovrebbe tornare a vivere lì. Ma lo Smotrich ucraino è “forte” mentre tutto ciò che è arabo, anche se è ebreo, è debole e indesiderabile.

UN NUOVO SCERIFFO IN AZIONE

Itamar Ben-Gvir, un altro noto razzista che oggi è probabilmente il politico più popolare in Israele, si è fatto conoscere in molti modi. Nel gennaio 2023, la sua polizia armata ha impedito all’ambasciatore giordano di entrare nella Moschea di Al-Aqsa, il terzo luogo più sacro dell’Islam. L’Ambasciatore stava andando a pregare, come aveva fatto molte volte prima, ma questa volta Ben-Gvir gli ha mandato un chiaro messaggio: Mentre la Giordania potrebbe essere il custode formale del Sacro Santuario, per quanto riguarda Ben-Gvir, lui è il solo e unico capo e il posto è sotto il suo controllo. L’ambasciatore fu strattonato e spintonato, e costretto ad andarsene bruscamente.

Ora Ben-Gvir ha emesso nuovi ordini in merito ai “benefici” di cui “godono” i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Il primo è stato la chiusura dei panifici che avevano operato nelle carceri e offrivano pane fresco ai detenuti. “È ora di porre fine ai privilegi di cui godono i terroristi in prigione”, ha detto Ben-Gvir in un video mentre si gustava del pane Pita fresco. “Niente più Lafa appena fatta (un altro nome per la Pita) per i terroristi!”

L’ultimo ordine riguarda le docce. L’onnipotente Ministro ha decretato che i detenuti non avranno più di quattro minuti per fare la doccia, dopodiché l’acqua verrà chiusa. Si può tranquillamente scommettere che ciò provocherà una forte reazione da parte dei detenuti e dei loro familiari e sostenitori. Ben-Gvir lo sa, e non c’è dubbio che la userà come un’opportunità e utilizzerà tutti i mezzi in suo potere per reprimere violentemente e senza pietà qualsiasi reazione palestinese.

SULL’ORLO DI UN PRECIPIZIO

La Palestina si trova sull’orlo di un precipizio e, sebbene ciò possa comportare la perdita di vite umane tra gli israeliani, saranno loro a subire il peso maggiore dello spargimento di sangue. Mentre il Segretario di Stato Blinken e i membri del Congresso degli Stati Uniti se ne stanno immobili, emergono altre immagini di violenza contro i palestinesi. L’ultimo video è uscito proprio mentre scrivevo questo articolo. Il difensore dei diritti umani palestinese, Issa Amro di Hebron, Al-Khalil è stato aggredito, gettato a terra e preso a calci da un soldato israeliano.

I soldati sono ricompensati dai coloni per la loro brutalità verso i palestinesi. Sapendo quanto siano mal pagati e trattati in generale, e sapendo quanto misere siano le condizioni in cui vivono i soldati, è noto che i coloni premiano i soldati che abusano dei palestinesi. Quest’ultimo attacco è probabilmente un caso in cui il soldato sapeva che sarebbe stato ricompensato. In un Paese in cui la violenza contro i palestinesi viene premiata, cosa possono aspettarsi i palestinesi in futuro?

Miko Peled è uno scrittore e attivista per i diritti umani, nato a Gerusalemme. È autore di “The General’s Son. Journey of an Israeli in Palestine” (Il Figlio del Generale. Viaggio di un Israeliano in Palestina) e “Injustice, the Story of the Holy Land Foundation Five” (Ingiustizia, Storia dei Cinque Della Fondazione Terra Santa).

Fonte: