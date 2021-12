LETTERA APERTA ALL’UCCISORE DI YEHUDA DIMENTMAN

Di Amira Hass Articolo originariamente pubblicato su Haaretz e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto Mi rifiuto di etichettarli come terroristi e non sono obbligata a usare il linguaggio dell’usurpatore. L’espropriazione è un’alta forma di terrorismo.

Sabato, poche ore prima di essere trovato e arrestato, immaginavo che ti nascondessi e fossi consapevole che presto saresti stato catturato. L’esercito, lo Shin Bet e il meglio della tecnologia di spionaggio israeliana ti braccavano. Ai collaboratori è stato chiesto di drizzare le orecchie e tenere gli occhi aperti. Potrei immaginare i tuoi genitori mentire, temendo per la tua vita e per ciò che stava per accadere: incursioni, arresti e mappatura delle case prima di essere demolite o sigillate.

In Israele vi chiamano terroristi. Mi rifiuto di etichettarvi come tali perché so che Israele come Stato e popolo hanno terrorizzato e stanno terrorizzando voi, le vostre famiglie e i vostri amici dal giorno in cui siete nati. Non sono obbligata a usare il linguaggio dell’usurpatore. L’espropriazione e l’espulsione sono la più alta forma di terrorismo. Ma sia chiaro: se ci fossimo conosciuti, e tu mi avessi rivelato le tue intenzioni, avrei cercato di dissuaderti dallo sparare all’auto in uscita dall’avamposto illegale costruito su un terreno appartenente al villaggio di Burqa, un avamposto che ha inasprito la vita dei villaggi vicini più dell’insediamento che c’era prima.

Ti avrei chiesto: cosa intendi ottenere aprendo il fuoco e rivendicando una vita umana? Se avessi risposto: “per rimuovere la yeshiva illegale”, ti avrei ricordato l’omicidio della famiglia Salomon nella loro casa nell’insediamento di Halamish nel luglio 2017.

Un diciannovenne del villaggio di Kobar accoltellò a morte il padre della famiglia, suo figlio e sua figlia. Di conseguenza, l’insediamento si espanse e fu istituito un avamposto dall’altra parte della strada, su un terreno appartenente ai villaggi di Nabi Saleh e Umm Safa. L’esercito ha eretto un posto di blocco permanente (per proteggere i coloni, ovviamente). Che, a volte, blocca e interrompe regolarmente la circolazione del traffico palestinese ancora più di prima, e interrompe completamente il libero accesso da e per il villaggio di Beitillu.

Gli agricoltori palestinesi non possono più lavorare le loro terre. Vi è stato stabilito un avamposto selvaggio e armato di un pastore e, sotto l’egida dell’esercito e di una milizia privata, impedisce ai palestinesi dei villaggi di Umm Sufa, Jibiya e Kobar di raggiungere i loro frutteti.

L’impresa di insediamento israeliana ha fatto un altro passo verso la “ripulitura” della valle dai palestinesi, un’area che si estende dall’insediamento di Talmon con tutti i suoi avamposti nel sud-est fino ad Halamish. Anche l’attacco alla sorgente di Ein Bubin nell’agosto 2019 non è riuscito a impedire l’espansione del blocco di insediamenti e non ha fermato l’occupazione ostile delle sorgenti appartenenti ai villaggi palestinesi.

Mi avresti risposto: “Di cosa stai parlando? L’impresa degli insediamenti israeliani non ha bisogno di scuse per bandirci, per impadronirsi delle nostre sorgenti, per rubare le nostre terre e costruirci sopra ville per gli ebrei di Tel Aviv, Brooklyn e Marsiglia, e poi circondare quelle ville di rigogliosi giardini, mentre allo stesso tempo i serbatoi dell’acqua sui nostri tetti sono vuoti”.

Hai ragione, risponderei. L’impresa israeliana di insediamento e di espropriazione della terra non ha bisogno di pretesti. Gli insediamenti non sono la risposta: non lo sono gli attentati palestinesi e non lo è il coordinamento della sicurezza con l’Autorità Palestinese.

Il furto della terra palestinese e l’espulsione dei palestinesi è l’essenza e il fondamento, il punto di partenza per il regime israeliano che ti è stato imposto. Ma perché aiutarlo, perché accelerare il processo? Prendiamo ad esempio l’avamposto di Evyatar. I coloni volevano erigere un altro insediamento sulle terre di Qabalan e Beita da molto tempo.

L’esercito ha demolito diverse volte le strutture che i coloni avevano eretto lì fino a quando un’altra sparatoria mortale sei mesi fa ha dato al Ministro della Difesa la scusa per obbedire alla cricca dei coloni (come se ci fosse una grande differenza tra loro) e astenersi dal demolire le case. Gli occupanti sono stati allontanati, ma la terra non è stata restituita a Beita.

“Vero”, avresti detto, continuando a spiegare che non puoi più contenere la rabbia che hai dentro. Tutti i torti che lo Stato occupante è in grado di infliggere, tutta la sfacciataggine e l’arroganza di una nazione di dominatori, Homesh incarna tutto questo.

Mi avresti ricordato che le terre di Burqa sono state confiscate per ordine militare nel 1978, apparentemente per scopi militari, ma la terra era usata per scopi chiaramente civili: un insediamento. Nel 2005, quell’insediamento è stato evacuato, ma l’ordine non è stato annullato.

Ai proprietari terrieri è stato negato l’accesso alle loro terre. Nel 2011 hanno presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia, e nel 2013 la Corte ha annullato l’ordine militare; da allora è in corso una battaglia legale e pubblica. Lo Stato occupante, sempre così generoso, ora permette agli agricoltori di lavorare la loro terra, ma non ha rimosso l’avamposto: una yeshiva.

La cricca dei coloni chiede che l’insediamento venga ricostruito. Per caso, o no, un aumento del numero di attacchi violenti da parte di ebrei israeliani contro i palestinesi ha confermato il messaggio e i contadini hanno paura di andarci. Gli agenti di polizia palestinesi aiutano gli ebrei che si sono smarriti a Ramallah, ma non possono proteggerci dagli attacchi degli ebrei. “Per quanto tempo possiamo rimanere in silenzio di fronte a questa ingiustizia”, mi diresti.

Hai ragione, risponderei. Ma nelle ultime settimane, l’opinione pubblica israeliana di è maggiormente sensibilizzata riguardo la violenza dei coloni. Anche il Ministro della Pubblica Sicurezza ha capito che qui c’è un problema. Mi avresti interrotto e detto: “Sciocchezze. Sai bene quanto noi che la violenza dei coloni si adatta bene agli obiettivi del tuo Stato. È tutta una finzione”.

E io ti direi: esterneresti la tua rabbia repressa sparando, e poi saresti punito con l’ergastolo, e i tuoi genitori e la tua famiglia sarebbero infelici per sempre. E mi risponderesti: “Siamo tutti infelici in ogni caso. Non vediamo via d’uscita. Non vediamo giustizia. Non vediamo alcun orizzonte”.

Amira Hass è corrispondente di Haaretz per i territori occupati. Nata a Gerusalemme nel 1956, Amira Hass è entrata a far parte di Haaretz nel 1989, e ricopre la sua posizione attuale dal 1993. In qualità di corrispondente per i territori, ha vissuto tre anni a Gaza, esperienza che ha ispirato il suo acclamato libro “Bere il mare di Gaza”. Dal 1997 vive nella città di Ramallah in Cisgiordania. Amira Hass è anche autrice di altri due libri, entrambi i quali sono raccolte dei suoi articoli.