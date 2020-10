L’EUROPA CHE FINGE ACCOGLIENZA – di Fulvio Scaglione

L’EUROPA CHE FINGE ACCOGLIENZA – Il fallimento (l’ennesimo) dell’accordo siglato a Malta nel settembre 2019 per la redistribuzione dei migranti. L’allucinante situazione del campo-profughi di Moria (foto), il più grande d’Europa, costruito per 3 mila e oggi affollato da 20 mila, sull’isola greca di Lesbo. L’ormai certificata impossibilità di riformare il Trattato di Dublino. E anche il “caso Alan Kurdi”, la nave dell’Ong Sea Eye costretta a girovagare per il Mediterraneo con 125 migranti a bordo e infine approdata a Olbia dopo che la Francia le aveva rifiutato il permesso di toccar terra. Quando si parla di accoglienza, si dimentica sempre un fatto: l’Europa, a dispetto di tante chiacchiere, non è accogliente. E intendo proprio la Ue, la manifestazione politica, non la definizione geografica. Certo, i Paesi “sovranisti” (quelli di nome e quelli di fatto) non sono accoglienti per niente. Ma sono anche Paesi con popolazioni piccole (Ungheria 9,5 milioni; Austria 8,9; Repubblica Ceca 10,7…) dove certi timori, esagerati o no, si diffondono con facilità. Ma è l’Europa come Ue a non essere accogliente, per regolamento. Non lo fu nel 2015, con l’ondata di oltre un milione di profughi e migranti. Non lo è adesso, quando di invasione non si può proprio parlare. Pochi giorni fa, in un’intervista alla Stampa, Ylva Johansson (svedese, ex comunista, ora in quota al Partito socialdemocratico), commissario europeo agli Affari Interni e alla Sicurezza, ha spiegato che due terzi dei migranti che lo richiedono (612.700 persone nel 2019) non ha diritto all’asilo. E poi c’è la questione dei “migranti economici” che attraversano irregolarmente le frontiere d’Europa: quelli (tipo i tunisini che nelle settimane scorse arrivavano in Italia via mare) vanno rimpatriati senza se e senza ma. Tutto questo vuol dire che la quasi totalità dei migranti (che, viste le dichiarazioni della Johansson, sono a loro volta in stragrande maggioranza migranti economici) deve essere rimandata a casa. Non per volere di Orban o Salvini ma per il patto politico che regge la Ue. La Von Der Leyen dice spesso che “non bisogna drammatizzare la questione delle migrazioni”. Ma quando Erdogan decise di spingere i profughi siriani verso la Grecia per avere altri soldi dall’Europa, la stessa Von Der Leyen corse a Moria per esaltare i respingimenti attuati dai greci. Quegli stessi respingimenti che invece destano orrore nel Mediterraneo, anche se a Moria ci sono profughi veri (siriani che scappano dalla guerra) mentre via mare arriva di tutto. E la Commissione Europea che la Von Der Leyen presiede, ora lavora a un piano che è tutto centrato non sull’accoglienza ma sui rimpatri. Che sono dei respingimenti a scoppio ritardato. Salvare persone che rischiano di affogare è un dovere ineludibile, ovvio. Ma accogliere è un’altra cosa. Soprattutto, è un’altra cosa capire che la questione delle migrazioni ci accompagnerà nel futuro. E che per affrontarla sul serio bisogna intervenire laddove si crea, in Medio Oriente e nell’Africa subsahariana, e non dove si sfoga.