L’Europa del virus si chiude in casa ma apre alle manovre Usa ‘senza mascherina’

tratto da: REMOCONTRO

Ennio Remondino

11 Marzo 2020

Gli Stati uniti che hanno alzato l’allerta Coronavirus per l’Italia a livello 3 («evitare viaggi non essenziali»), portandolo a 4 per Lombardia e Veneto («non viaggiare»), lo stesso che per la Cina.

Poi l’Us Army Europe ha richiesto «un’Area Schengen militare», libera circolazione di soldati per l’esercitazione «Defender Europe 20», in aprile e maggio.

I militari americani che «si spargeranno attraverso la regione europea» sono esentati dalle norme preventive sul Coronavirus che invece valgono per i civili.

Basta l’assicurazione data dallo US Army Europe.