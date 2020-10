LEZIONI DI VITA E MORTE DAL SAHEL – di Mauro Armanino

tratto da: https://comune-info.net/lezioni-di-vita-e-di-morte-dal-sahel/

Dal primo gennaio ai primi giorni di ottobre nel Niger la malaria, secondo le troppo caute stime ufficiali, ha ucciso circa 2500 persone, 35 volte più del Covid. Nei paesi del mondo dove non si è schiacciati dalla pressione del circo mediatico si vive ancora consapevolmente la naturale fragilità della vita, la sabbia e il soffio del vento accompagnano il viaggio nella quotidiana provvisorietà dell’essere nel mondo. Non si ha paura di vivere la vita come gratuita e inestimabile occasione per camminare assieme. Nell’Occidente una volta ritenuto “cristiano”, scrive Mauro Armanino, emigrato nella lontana Niamey, la morte viene invece sempre più censurata, non è più un fatto sociale come la vita. Si muore come si è vissuto, clandestinamente e in corrispondenza con le ideologie dominanti, basate sul consumo e l’effimero della pubblicità. Nella parte di mondo si ritiene in diritto di saccheggiare e dominare l’intero pianeta, la morte torna a farsi viva sugli schermi televisivi o delle reti sociali quando è spettacolo. Guerre, assalti, attentati, fatti diversi o bollettini medici nei quali la morte è pura statistica per decidere le prossime misure di contenimento dei contagi legati alle epidemie che assediano la civiltà