Libano catastrofe economica: oltre il Covid ora rischio fame

Piero Orteca 13 Luglio 2020

Una volta era considerato la Svizzera del Medio Oriente. Alberghi e resort di lusso punteggiavano le sue coste e la sua gastronomia raffinatissima e sempre accattivante rappresentava un richiamo irresistibile per tutti i gourmet della regione. Parliamo del Libano, paese ormai ridotto allo stremo delle forze e in procinto di crollare economicamente e finanziariamente in modo irreversibile. L’allarme ONU è stato lanciato dall’Alto Commissario per i Diritti umani Michelle Bachelet.