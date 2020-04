Liberazione, 75 anni fa dal virus nazifascista. Presto dall’altro

tratto da: REMO CONTRO

Ennio Remondino 25 Aprile 2020

Mattarella: «Fare memoria della Resistenza (…) significa ribadire valori di libertà, giustizia e coesione sociale», idee-guida che consentirono di sconfiggere il nazifascismo, di costruire l’Italia democratica e di aprire il cantiere di una nuova Europa»

Oggi come ieri, tutti insieme ce la possiamo fare

«Nella primavera del 1945 l’Europa vide la sconfitta del nazifascismo e dei suoi seguaci. L’idea di potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un popolo contro l’altro, all’origine della seconda guerra mondiale, lasciò il posto a quella di cooperazione nella libertà e nella pace e, in coerenza con quella scelta, pochi anni dopo è nata la Comunità Europea. Oggi celebriamo il settantacinquesimo anniversario della Liberazione, data fondatrice della nostra esperienza democratica di cui la Repubblica è presidio con la sua Costituzione».

L’obbligo della memoria

«In questo giorno richiamiamo con determinazione questi valori. Fare memoria della Resistenza, della lotta di Liberazione, di quelle pagine decisive della nostra storia, dei coraggiosi che vi ebbero parte, resistendo all’oppressione, rischiando per la libertà di tutti, significa ribadire i valori di libertà, giustizia e coesione sociale, che ne furono alla base, sentendoci uniti intorno al Tricolore. Nasceva allora una nuova Italia e il nostro popolo, a partire da una condizione di grande sofferenza, unito intorno a valori morali e civili di portata universale, ha saputo costruire il proprio futuro».

La rinascita ieri o oggi

«Con tenacia, con spirito di sacrificio e senso di appartenenza alla comunità nazionale, l’Italia ha superato ostacoli che sembravano insormontabili». «La ricostruzione cambiò il volto del nostro Paese e lo rese moderno, più giusto, conquistando rispetto e considerazione nel contesto internazionale». «Nella nostra democrazia la dialettica e il contrasto delle opinioni non hanno mai, nei decenni, incrinato l’esigenza di unità del popolo italiano, divenuta essa stessa prerogativa della nostra identità». «La nostra peculiarità nel saper superare le avversità deve accompagnarci anche oggi, nella dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite».

«Per dedicarci al recupero di una piena sicurezza per la salute e a una azione di rilancio e di rinnovata capacità di progettazione economica e sociale. A questa impresa siamo chiamati tutti, istituzioni e cittadini, forze politiche, forze sociali ed economiche, professionisti, intellettuali, operatori di ogni settore».

Settantacinque anni fa

«Tre quarti di secolo di libertà e di sviluppo in un panorama internazionale infelicemente ineguale. Quindici lustri di pace e di crescente benessere per la nostra gente in un mondo che resta senza pace e senza equità», rileva Marco Tarquinio, direttore di Avvenire.

«Non certo una società perfetta la nostra, anche prima che il Covid-19 ne proclamasse la fragilità, ma un buon posto per nascere e vivere; uno di quelli che altri, nati altrove, continuano solo a sognare». «Eppure, a poco a poco, tanti hanno smarrito slancio e fiducia, mancato occasioni e visto umiliati i sogni.

Sino a scoprirsi cittadini di una terra dove non si mettono al mondo i figli che si vorrebbero (e che ci servirebbero), dove la tenacia e la competenza dei giovani (e dei meno giovani) non vengono accolte e valorizzate, dove gli anziani vanno in pensione un po’ prima, ma hanno meno difesa sanitaria del necessario. Certo, succedono ancora e sempre tante cose buone e belle in Italia, ma non abbastanza, ma non a tutti».

Le cose perse per strada

Strada facendo, abbiamo perso tante cose… La politica alta, «per triste dilapidazione di un patrimonio ideale e morale». «Spensierato nuovismo», «avventurosi cantieri di riforma», «non pochi e non irrilevanti nuovi leader dalla memoria intermittente e persino rovesciata. Custodi, in realtà, di memorie che negano se stesse».

«Fino, magari, a non saper più riconoscere e dire che nell’orrore dell’immensa carneficina novecentesca – in cui tutti hanno ucciso e, prima ancora, straziato l’umanità – ci sono pur stati carnefici e vittime, oppressori e oppressi, sterminatori e sterminati, liberatori e liberati».

«Ma ci sono ancora e sempre anche i buoni “resistenti”», scrive il giornale della Conferenza episcopale. «Quelli che oggi come ieri non dimenticano e non la fanno facile, e sanno dire grazie a chi si è battuto ieri e a chi si batte oggi. Quelli che vogliono pensare un’Italia, un’Europa e un mondo più onesti, solidali e giusti, e sanno che sono possibili e che dobbiamo farli così. Hanno opinioni anche piuttosto diverse, questi uomini e queste donne, e non dicono tutti la stessa cosa, ma conoscono il bene che è la libertà degli altri. Vengono da strade differenti, ma non hanno paura di camminare insieme e di tenere, sull’essenziale, la medesima direzione».

Memoria della Liberazione contro l’isolamento del virus

Lo storico Filippo Focardi, direttore scientifico dell’Istituto Ferruccio Parri, di Milano, che ha organizzato la campagna social «Raccontiamo la Resistenza» per ricordare collettivamente la Liberazione nell’isolamento della quarantena. Brani dell’intervista fatta da Alessandro Santagata sul Manifesto.

Il 25 aprile al tempo del Covid19. La destra è tornata alla carica chiedendo di farne la festa dei «caduti di tutte le guerre, anche del virus». Da dove viene questo tentativo?

Sotto le vesti di un appello alla solidarietà nazionale, la proposta esprime la persistente idiosincrasia della destra italiana nei confronti del 25 aprile, considerato una festa di parte. Dietro tutto ciò c’è il caparbio disconoscimento della Resistenza come lotta per la libertà e la rinascita democratica del Paese, pur con le sue luci e le sue ombre.

Chi ancora attacca il 25 aprile mostra di non aver fatto i conti fino in fondo con il retaggio del ventennio. Ci ha provato Gianfranco Fini alcuni anni fa, ma i suoi non lo hanno seguito.

E, più recentemente, in un contesto segnato dalla crisi economica, abbiamo sentito riecheggiare pericolosi moniti alla «sostituzione etnica» degli italiani. Sono ricomparse le svastiche e segnali preoccupanti di antisemitismo.

Per la prima volta non in piazza

«Per la prima volta da che Liberazione è Liberazione, festeggeremo questo 25 Aprile ciascuno dalla propria segregazione, senza cortei e senza manifestazioni di piazza se non le celebrazioni ufficiali che si svolgeranno questa mattina a Roma, Milano e in tutte le città italiane, alla presenza solo dell’Anpi, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria», osserva Gilda Maussier sul Manifesto.

«Succede così che, causa Coronavirus, la festa per il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si trasferisce nelle case, corre sul web e diventa evento social, per definizione globale ancorché virtuale».

«Un 25 aprile ‘virale’ rispettando le norme del lockdown, durante il quale i cortei virtuali, i concerti, i video messaggi, gli appuntamenti collettivi si moltiplicano e confluiscono sulla piattaforma www.25aprile2020.it dedicata all’evento #iorestolibero, pensato per «unirci tutti nell’unica lotta contro i tre nemici comuni: il virus, il riscaldamento del pianeta e le disuguaglianze socio-economiche».

«Appuntamento alle 14,30 con l’Inno di Mameli cantato da Tosca, per chiudere intonando Bella Ciao ».

ENNIO REMONDINO