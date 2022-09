Libertà per Hafez e per il popolo delle South Hebron Hills

Sappiamo che non sono terroristi. Che c’è uno stato occupante e una terra occupata illegalmente. Che non ci sono solo diritti umani da difendere, ma il diritto di un popolo all’autodeterminazione e a vedere riconosciuti i propri diritti politici.

Hafez Huraini, uomo mite e determinato a restare nel suo villaggio di At-Tuwani, ha fatto del SUMUD, della resilienza nonviolenta, la sua ragione di vivere insieme a tutta la sua comunità, di generazione in generazione. Da quando la loro vita è diventata un continuo sopruso hanno chiesto aiuto all’associazionismo internazionale, anche israeliano, per rivendicare il diritto all’esistenza sulla loro terra; ma soprattutto hanno pensato, discusso e deciso tutte e tutti insieme che la strada per resistere è quella di non soccombere alla logica della prepotenza e dell’ingiustizia subita e di farlo usando la forza delle azioni nonviolente.