“LIBERTAD PARA JUANA, COOPERANTE SPAGNOLA ARRESTATA SENZA ACCUSE IN ISRAELE”

tratto da: http://www.infopal.it/libertad-por-juani-cooperante-spagnola-arrestata-senza-accuse-in-israele/

28/4/2021

A cura di L.P. Israele è quel posto dove possono arrestarti senza accuse, e tenerti dentro per mesi.

Questo sta succedendo a Juana Ruiz Sanchez, cooperante umanitaria spagnola in Palestina da più di 30 anni e coordinatrice di una Ong sanitaria che da tempo opera in Beit Sahur, vicino a Betlemme.

È stata prelevata 13 giorni fa senza nessuna accusa, così come succede a moltissimi palestinesi, con lo scopo di interrogarla.

Secondo la legge israeliana potrebbe restare in carcere fino a due mesi.

Si chiede che Juana venga al più presto liberata insieme agli attivisti palestinesi Mohammed Ghazawnah Nasser K. Sharayaa Basil Elias Khair.

Per ora di lei non si hanno altre notizie.

In Spagna sta già nascendo un movimento di solidarietà internazionalista per chiedere la sua scarcerazione. Di seguito riportiamo il manifesto per il rilascio immediato di Juana Sanchez, prigioniera in Israele: