tratto da: https://www.remocontro.it/2021/01/24/libia-da-ieri-vietata-ai-mercenari-e-la-fortificazione-dei-wagner-russi-nel-deserto/

Remocontro 24 Gennaio 2021

Ieri al via l’accordo di ritirata delle diverse formazioni mercenarie dalla Libia e ognuno si copre la spalle come meglio può. I mercenari russi della Wagner, denuncia la stampa occidentale, fanno scavare dai miliziani di Haftar una maxi-trincea, quasi un ‘muro di Berlino’ nel deserto.

In copertina, una delle immagini satellitari diffuse dalla Cnn e proposta come una violazione degli accordi di tregua.