L’impatto di genere delle violazioni ambientali e dell’occupazione idrica nei Territori Palestinesi.

tratto da: INVICTA PALESTINA

L’effetto discriminatorio sulle donne palestinesi delle violazioni ambientali e dell’occupazione idrica esacerbato perché – con stereotipi patriarcali e di genere profondamente radicati in ampi segmenti della società palestinese – sono le donne che solitamente hanno responsabilità come la gestione delle risorse idriche, il lavoro agricolo e la cura della salute delle loro famiglie.

A cura di: Women’s Centre for Legal Aid and Counselling

Da quando Israele ha occupato la Cisgiordania, Gerusalemme est e la Striscia di Gaza nel 1967, i Territori Palestinesi sono stati sottoposti a vari rischi ambientali causati dall’occupazione. Si parla di inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, nonché dell’appropriazione delle risorse idriche, limitandone di conseguenza l’approvvigionamento al popolo palestinese. L’effetto discriminatorio sulle donne palestinesi è esacerbato perché – con stereotipi patriarcali e di genere profondamente radicati in ampi segmenti della società palestinese – sono le donne che solitamente hanno responsabilità come la gestione delle risorse idriche, il lavoro agricolo, la protezione dell’acqua potabile e la cura della salute delle loro famiglie. Questo impatto è ulteriormente pesante perché le donne che vivono sotto occupazione non hanno accesso alla giustizia.

WCLAC ha documentato questa situazione all’International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), dimostrando che le forze di occupazione israeliane stanno utilizzando la Cisgiordania come discarica in cui vengono seppellite o smaltite apertamente in terreni agricoli grandi quantità di materiali pericolosi e di rifiuti industriali. Ad esempio, molti insediamenti israeliani gestiscono strutture industriali che producono e smaltiscono alluminio e rifiuti acidi. Di conseguenza, l’aria, il suolo e le acque sotterranee palestinesi vengono inquinate da pericolose sostanze inorganiche che si accumulano anche nel corpo umano, causando gravi problemi di salute.

Un’altra violazione ambientale è la demolizione e la bonifica di terreni agricoli e residenziali da parte dell’esercito israeliano lungo il confine orientale e sud-orientale di Gaza (la cosiddetta “zona cuscinetto”), completata con l’irrorazione aerea di pesticidi sulle colture. Dato che il lavoro agricolo viene generalmente svolto da donne che vivono vicino ai terreni agricoli, queste sono particolarmente colpite. Le donne che vivono nella zona cuscinetto dipendono fortemente dai loro terreni agricoli e svolgono un ruolo importante in una varietà di compiti, tra cui la semina, la raccolta e l’irrigazione – compiti che svolgono unitamente alle faccende domestiche e alla cura dei figli. Queste donne sono quindi colpite in modo sproporzionato dai pericoli ambientali legati alla nebulizzazione chimica.

L’inquinamento delle terre palestinesi causato dallo scarico di rifiuti industriali da parte di Israele costituisce una violazione del diritto alla salute, al lavoro e ad un tenore di vita adeguato e indirettamente provoca discriminazioni contro le donne, poiché ne sono colpite in modo sproporzionato.

Nelle aree colpite dalle emissioni delle fabbriche, le donne responsabili della cura delle famiglie riferiscono di trascorrere fino a 17 ore della loro giornata senza poter aprire le finestre e senza poter trascorrere del tempo all’esterno. Costrette a vivere in condizioni di costante inquinamento, la salute di queste donne è a rischio elevato, con casi segnalati di infezioni agli occhi e allergie cutanee e respiratorie. Secondo le testimonianze delle donne raccolte dal WCLAC, lo spargimento di sostanze tossiche le costringe a stare lontano dalla loro terra per almeno una settimana dopo che queste sono state irrorate. L’irrorazione chimica non solo uccide le colture, ma danneggia anche il suolo a breve e lungo termine. Pertanto, le donne che lavorano nei campi rischiano di essere danneggiate. Inoltre, le colture restano tossiche per lunghi periodi e quindi possono continuare ad essere inquinate e pericolose, il che costituisce un enorme onere economico. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), in una di queste operazioni di irrorazione aerea, effettuata da Israele nel gennaio 2018, furono interessati 550 acri di terreni agricoli appartenenti a 212 agricoltori, con una perdita stimata di 1,3 milioni USD. * 1

Un altro aspetto preoccupante è il controllo delle risorse idriche palestinesi da parte dei coloni israeliani – approvato e sostenuto dalle autorità israeliane – che si traduce in un accesso limitato all’acqua per la maggior parte delle comunità palestinesi e che provoca inquinamento idrico in gran parte dei territori palestinesi occupati. Oggi nella Striscia di Gaza la percentuale di inquinamento delle acque raggiunge il 96,1 per cento. Poiché l’acqua nei pressi dei pozzi è inquinata, le donne devono acquistare acqua dolce per bere e cucinare, necessità che esaurisce le loro risorse economiche spesso limitate.

Una delle donne colpite dal furto israeliano delle risorse idriche è Sahar una giovane palestinese single. Vive nel villaggio di Bardla, situato vicino al confine giordano, con la sua famiglia composta da 22 persone. Racconta che le forze di occupazione israeliane si sono impossessate del pozzo che sostiene il suo intero villaggio, riducendo la quota di acqua del villaggio a meno di un quarto. La vita di Sahar è cambiata di conseguenza. Spiega: “A noi [le donne del villaggio] è stato richiesto di lavorare di più per poter acquistare acqua sufficiente. L’acqua raggiunge il villaggio dal pozzo solo un giorno alla settimana, e questo semplicemente non è abbastanza.” Sahar ora lavora 13 ore al giorno ed è volontaria di un’associazione femminista attraverso la quale le donne del villaggio hanno implementato un sistema equo di distribuzione dell’acqua in base alle esigenze delle singole famiglie, garantendo in tal modo l’uso ottimale delle scarse risorse idriche. Inoltre,ora le famiglie condividono il bestiame rimasto nel villaggio dopo che sono stati costretti a venderne gran parte perché non erano più in grado di fornirgli abbastanza acqua potabile, distribuendo così l’onere del pagamento dell’acqua tra più famiglie.

Israele ha rubato le risorse idriche del villaggio di Bardla e le conseguenze sono state drammatiche, soprattutto valutate da una prospettiva di genere.

L’impatto di genere dell’accesso all’acqua è anche illustrato dai dati, raccolti da WCLAC, che esaminano le conseguenze dell’esposizione a lungo termine delle donne all’acqua inquinata. Secondo le testimonianze raccolte e da altre ricerche, esiste una correlazione tra l’esposizione ad acqua contaminata e malattie croniche come l’insufficienza renale. Per ricevere cure mediche, le donne devono recarsi all’ospedale più volte alla settimana, un processo che non è solo costoso, ma limita anche le opportunità di lavoro delle donne. Alcune donne devono essere accompagnate, e spesso lo sono da donne e ragazze della famiglia, che a loro volta vengono limitate nell’accesso al lavoro o all’istruzione.

“Il problema della carenza d’acqua colpisce maggiormente le donne. Soffrono più degli uomini perché le donne sono responsabili della pulizia della casa, della semina e della cura del bestiame. ” Sahar, una giovane donna palestinese.

Alcune delle donne palestinesi intervistate da WCLAC hanno spiegato di sapere che l’acqua nei pozzi vicini è contaminata dalle acque reflue degli insediamenti circostanti, ma che non hanno altre soluzioni e nessun accesso all’acqua pulita. Le donne hanno condiviso i loro sentimenti di angoscia, disperazione e sfinimento nell’essere costrette a esporre consapevolmente se stesse e le loro famiglie alle malattie bevendo acqua inquinata e con un cattivo odore non avendo altre opzioni. Si sentono anche turbate perché devono usare acqua contaminata per la preparazione dei pasti, la cura del loro bestiame e in agricoltura. La carenza idrica, inoltre, ha costretto le donne a vendere il proprio bestiame per ridurre il consumo idrico, come nel caso di Sahar e del suo villaggio.

Non sono solo le donne ad essere particolarmente colpite dall’inquinamento idrico e del suolo ed esposte a malattie e infezioni associate alla nebulizzazione chimica. Ciò influisce anche sui bambini che tendono ad accompagnare le loro madri nei campi e che quindi rischiano di essere infettati dalla malattia sia in modo acuto che a lungo termine.

Israele è firmatario della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, che stabilisce che ciascuna parte dovrà adottare le misure appropriate per “garantire la disponibilità di strutture di smaltimento adeguate, per la gestione ecologicamente corretta di rifiuti pericolosi e altri rifiuti , strutture che dovranno essere localizzate, per quanto possibile, al suo interno, qualunque sia il luogo di smaltimento. “* 2 Tuttavia, più di 50 località palestinesi vengono utilizzate come siti di scarico da Israele esponendo i territori a rischi legati ai rifiuti tossici. Israele è anche un firmatario della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, il cui obiettivo principale è quello di “proteggere la salute umana e l’ambiente da inquinanti organici persistenti”. Israele sta agendo in aperta opposizione a entrambe queste convenzioni, inquinando di proposito il suolo , l’ acqua e l’ aria palestinese

FOTO L’effetto della nebulizzazione chimica a Gaza.

WCLAC chiede che le forze di occupazione israeliane fermino immediatamente lo scarico illegale di rifiuti pericolosi nei territori palestinesi occupati e che pongano fine alle pratiche che violano l’accesso dei palestinesi alle loro risorse naturali, garantendo un accesso equo all’acqua pulita. Questo accesso è sia un diritto umano fondamentale in sé, sia ​​una componente integrale della realizzazione di una serie di altri diritti umani. Inoltre, WCLAC raccomanda una valutazione dell’impatto che le irrorazioni, spesso effettuate da Israele senza alcun preavviso , hanno in particolare sulle donne e i bambini palestinesi, e di mettere in atto misure di sicurezza per garantire l’adeguata protezione di donne in gravidanza, bambini e altri gruppi particolarmente sensibili alle sostanze chimiche spruzzate. Infine, WCLAC sottolinea la centralità del diritto all’autodeterminazione che sarà limitato e limitante finché i palestinesi, comprese le donne, saranno sotto occupazione. La mancanza di autodeterminazione nel territorio palestinese occupato costituisce la base, rafforza e amplifica le violazioni dei diritti umani da parte di Israele come potenza occupante.

……………………………………………………………………….

Foto dell’articolo per gentile concessione di WCLAC.

* 1 OCHA, “L’impatto umanitario delle restrizioni all’accesso alla terra vicino alla recinzione perimetrale nella Striscia di Gaza”, 3 agosto 2018, disponibile su https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-impact-restacles-access- terra-near-perimetro-recinzione-gaza strip

* 2 Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 1989-03-22, articolo 4, paragrafo 2. (b).

………………………………………………………………………

Il Centro per l’assistenza legale e la consulenza delle donne (WCLAC) è un’organizzazione no profit palestinese indipendente che cerca di contribuire allo sviluppo di una società palestinese democratica basata sui principi di uguaglianza e giustizia sociale tra uomini e donne. ll centro utilizza gli strumenti delle Nazioni Unite per ritenere le parti responsabili del diritto internazionale, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Per due decenni, WCLAC ha sostenuto la necessità sia di affrontare la discriminazione e la violenza contro le donne nella società palestinese, sia di sostenere la lotta nazionale per la libertà e l’indipendenza dall’occupazione israeliana, poiché considera queste questioni come interconnesse e di pari importanza.

Trad: Grazia Parolari “contro ogni specismo, contro ogni schiavitù” – Invictapalestina.org