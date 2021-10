L’incontro tra il generale israeliano e il contadino palestinese

Editoriale pubblicato originariamente sul quotidiano israeliano Haaretz e tradotto in italiano da Bocche Scucite

Di Gideon Levy

Ecco una buona notizia: il capo del Comando Centrale dell’esercito, Yehuda Fuchs, ha visitato il villaggio dove ha avuto luogo il pogrom, Khirbet al-Mufkara.



I comandanti militari israeliani Yehuda Fuchs e Avihay Zafrani durante una visita a Khirbet al-Mufkara, sabato

Certo, la visita è stata molto breve, circa un quarto d’ora. D’accordo, ogni volta che i residenti hanno detto la parola “coloni” in arabo, il capo dell’amministrazione civile israeliana per la zona di Hebron, Salim Saadi, è stato attento a tradurla per il maggior generale come “residenti”. E certo, il generale ha ripetuto la frase vuota che “il lavoro dell’esercito è quello di proteggere la sicurezza di tutti i residenti”, anche se l’esercito non fa nulla del genere.

Tuttavia, è raro che un generale visiti i residenti palestinesi e parli con loro – non solo in questo remoto e malconcio villaggio nelle colline a sud di Hebron, ma in tutti i territori occupati. Il Magg. Gen. Fuchs merita un elogio per questa visita frettolosa.

Ci ha ricordato, anche se solo implicitamente, il minimo che l’occupazione è obbligata a fare, ma che in realtà non ha mai fatto – vedere le persone sotto di essa come esseri umani. Fuchs ha incontrato i palestinesi per un raro momento e ha visto esseri umani, forse per la prima volta nella sua vita. La maggior parte dei suoi colleghi dello Stato Maggiore non ha mai fatto nemmeno questo.

Una volta, i due popoli si mescolavano ancora tra loro, anche se non lo facevano mai da pari a pari. Anche le Forze di difesa israeliane conoscevano i loro sudditi. Politici e ufficiali israeliani incontravano politici e combattenti palestinesi. Moshe Dayan, ex capo di stato maggiore e ministro della difesa, ha persino incontrato di sua iniziativa la poetessa palestinese Fadwa Tuqan; anche la poetessa israeliana Dahlia Ravikovitch l’ha incontrata.

C’erano persone che ascoltavano i palestinesi, persone interessate al loro destino. Persone che non erano agenti del servizio di sicurezza Shin Bet, che li conoscevano personalmente. C’erano persone che li vedevano come esseri umani.

Il fatto che la visita di un generale in un villaggio palestinese abbia generato un articolo editoriale testimonia quanto sia incredibile un evento del genere oggi. Non succede quasi mai.

In quello stesso momento, un ragazzo di nome Mohammed Hamamda giaceva nella clinica medica Soroka di Be’er Sheva dopo essere stato colpito alla testa da un sasso lanciato dalla feccia degli avamposti di Havat Maon e Avigayil. Ma in realtà è stata l’IDF a lanciare quelle pietre. I soldati di Fuchs sono rimasti a guardare, come al solito, e non hanno fatto nulla per fermare il pogrom.

Mohammed giaceva lì tutto solo. Finché non è intervenuto Mossi Raz, il deputato che combatte l’occupazione, l’IDF non ha permesso nemmeno ai suoi genitori di stare con lui.

Il ministro della difesa Benny Gantz, che visita ogni soldato che si fa un graffio, non ha fatto visita a questo ragazzo. Il capo del Comando Centrale non ha visitato gli altri membri della famiglia Hamamda – una coppia di anziani e la sorella disabile della moglie – a cui l’IDF ha negato l’accesso all’acqua e all’elettricità. Forse se Fuchs avesse incontrato anche loro, la condotta criminale che si svolge sotto i suoi ordini sarebbe finita. O forse no.

Tutte queste sono banalità che non cambierebbero la realtà dell’occupazione. Ma senza di loro, non rimane nemmeno una traccia di umanità in questo dominio del male. Questi passi avrebbero fatto capire ai soldati che hanno a che fare con esseri umani, in un momento in cui l’IDF li addestra a pensare che, in realtà, i palestinesi non sono esseri umani.

Tutto parte dall’alto. La leadership di Israele non riconosce i palestinesi. Il primo ministro Naftali Bennett li conosce solo attraverso la sua unità militare. Gantz li conosce solo attraverso il suo mirino. Il ministro degli Esteri Yair Lapid li conosce solo come i camerieri del locale di hummus o gli operai che gli hanno ristrutturato la casa. I primi arabi che Lapid ha incontrato sono stati nei palazzi corrotti del Golfo Persico.

Lui e i suoi colleghi non hanno mai incontrato i palestinesi e non li hanno mai ascoltati. Nessuno di loro ha mai visitato un campo profughi o una comunità di pastori. Non hanno idea di come viva la gente di cui decidono il destino o di come sia fatta.

Quando gli oppressori non si preoccupano di incontrare la leadership oppressa o il suo popolo, il processo di disumanizzazione è completo. La crudeltà diventa più comoda e nulla rimane dell’umanità.

Grazie a questa disconnessione, le persone a metà strada come Gantz possono fare la conta dei corpi palestinesi, privare i parenti in lutto di una tomba da visitare, impedire ai genitori di un bambino ferito di stare con lui, ordinare ai cecchini di frantumare il cranio dei manifestanti e far morire di sete gli anziani nella calura estiva.

In Israele, le brave persone fanno cose orribili ogni giorno. Se potessero vedere le persone di cui abusano, forse agirebbero un po’ diversamente.

Forse quando il Magg. Gen. Fuchs ha incontrato il contadino di nome Mohammed Hamamda a casa sua, si è ricordato per un momento di suo padre. È difficile aspettarsi più di questo da lui.