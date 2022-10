L’intelligence open source libererà la Palestina dall’occupazione digitale?

Articoli pubblicato originariamente su Foreign Policy e tradotto in italiano dalla redazione di Bocche Scucite

Di Tariq Kenney-Shawa*

Gli analisti israeliani hanno trasformato uno strumento di obiettività in uno strumento di distorsione.

Dalla Siria all’Ucraina, l’open-source intelligence (spesso indicata come OSINT) ha rivoluzionato in modo non troppo silenzioso il flusso globale di informazioni durante i periodi di conflitto. Mettendo insieme contenuti pubblicamente disponibili, come immagini satellitari, video di cellulari e post sui social media, gli analisti open-source tagliano la nebbia della guerra, esponendo e rendendo pubbliche informazioni critiche un tempo monopolizzate dalle autorità statali.

Poiché la fiducia nei media e nelle istituzioni governative è in generale in declino, l’intelligence open-source è particolarmente potente perché è vista e spesso creduta dal pubblico come una fonte obiettiva di informazioni. Tuttavia, nonostante la natura intrinsecamente democratica di queste tecnologie, i benefici dell’OSINT non hanno lo stesso impatto su tutti. Per i palestinesi, in particolare, l’open source intelligence è un’arma a doppio taglio.

Da un lato, l’OSINT offre ai palestinesi strumenti a basso costo e relativamente accessibili per raccogliere e diffondere informazioni preziose sul conflitto nella loro regione, potenzialmente smascherando crimini di guerra o violazioni dei diritti umani che altrimenti non verrebbero denunciati o messi a tacere dagli organi internazionali. D’altro canto, i palestinesi si sono trovati nell’impossibilità di partecipare pienamente alla rivoluzione OSINT, limitati dalla stretta occupazione digitale di Israele e soffocati dagli analisti israeliani open-source che non si sono dimostrati né imparziali né trasparenti.

Oscurando i crimini di guerra israeliani e alimentando narrazioni che travisano la realtà dell’occupazione israeliana, Israele ha trasformato l’OSINT da strumento di obiettività a strumento di distorsione.

Negli ultimi anni, account anonimi di OSINT come Aurora Intel e Israel Radar hanno coltivato un crescente seguito con la loro copertura rapida e grintosa degli sviluppi della sicurezza nei territori palestinesi e nel Medio Oriente in generale, una risorsa per giornalisti, analisti e responsabili politici. Quando quest’estate Israele ha lanciato il suo ultimo assalto a Gaza, uccidendo almeno 49 palestinesi, Aurora Intel ha fornito aggiornamenti sugli sviluppi operativi a oltre 225.000 follower su Twitter in tempo quasi reale.

Una delle fonti più citate da Aurora Intel è Emanuel Fabian, un tempo analista open-source e ora giornalista del Times of Israel. Il 6 agosto, Aurora Intel e Fabian hanno riferito che un attacco aereo nel quartiere di Jabaliya a Gaza ha ucciso quattro bambini. Quando la notizia si è diffusa e l’indignazione dell’opinione pubblica è cresciuta, l’esercito israeliano ha annunciato un’indagine e ha cercato di sviare la colpa. A sostegno della tesi israeliana, Fabian e Aurora Intel hanno condiviso video e infografiche fornite dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) che mostravano presunti lanci di razzi falliti da parte della Jihad islamica palestinese come prova che Israele non era responsabile delle vittime civili.

Giorni dopo, in un incidente separato, funzionari militari israeliani hanno riconosciuto la responsabilità di un altro attacco aereo vicino a Jabaliya che ha ucciso cinque bambini palestinesi. Tuttavia, né Aurora Intel né Fabian hanno riportato la notizia, nonostante abbiano condiviso in modo inequivocabile informazioni militari israeliane non confermate che incolpavano la Jihad islamica palestinese di aver sparato missili sbagliati che avevano causato vittime civili pochi giorni prima. Quando gli è stato chiesto perché un potenziale crimine di guerra condotto dalle forze israeliane e riconosciuto dagli ufficiali militari israeliani non meritasse di essere menzionato, Fabian si è tirato indietro, insistendo sul fatto che non poteva condividere la notizia perché il caso era “ancora sotto indagine”.

Questo tipo di omissione – amplificare alcune storie non verificate e ignorare altre verificate – è indicativo di una tendenza più ampia tra gli analisti OSINT israeliani o filo-israeliani a fungere da canali acritici dei punti di vista dell’esercito israeliano – in pratica, a sbianchettare i crimini di guerra israeliani. Facendo circolare le dichiarazioni dell’IDF senza ulteriori verifiche e ignorando gli sviluppi che si riflettono negativamente sull’IDF, questi analisti fungono da tramite per l’establishment militare israeliano – un aspetto ben lontano dall’obiettività che il pubblico si aspetta dai professionisti delle fonti aperte.

Inoltre, lo status di anonimato di molti account open-source rende impossibile per i loro seguaci verificare le loro competenze tecniche o identificare i pregiudizi sottostanti. Non dovrebbe quindi sorprendere che queste fonti di informazione apparentemente obiettive non riescano a contribuire a una più ampia comprensione della questione sistemica che costituisce la causa principale della violenza nei territori palestinesi e in Israele: l’occupazione.

In teoria, il malcostume open-source israeliano dovrebbe essere controbilanciato dagli analisti open-source palestinesi. Con oltre 3,6 milioni di utenti di Internet nel 2021 – oltre il 70% della popolazione – i palestinesi sono infatti tra le persone più connesse digitalmente in Medio Oriente. Ci si potrebbe quindi aspettare che siano in una posizione unica per partecipare al fiorente campo dell’OSINT.

Tuttavia, con il controllo quasi totale di Israele sulla spina dorsale fisica dell’infrastruttura digitale palestinese, che include restrizioni di routine all’accesso a Internet in Cisgiordania e a Gaza, i palestinesi si trovano spesso disconnessi. Israele ha assunto il controllo completo delle infrastrutture tecnologiche di informazione e comunicazione palestinesi nel 1967. Da allora, le autorità israeliane hanno impedito ai palestinesi di creare reti indipendenti limitando l’accesso alle nuove tecnologie di frequenza, negando le richieste di importazione di nuove apparecchiature di telecomunicazione e sorvegliando attentamente l’attività online.

Quando i palestinesi riescono a connettersi, le connessioni sono estremamente lente: le reti di telecomunicazioni palestinesi in Cisgiordania funzionano con il 3G dal 2018, mentre Gaza dipende ancora da una rete 2G ancora meno affidabile. Poiché l’OSINT dipende dall’accesso a Internet e dal libero flusso di informazioni, l’occupazione digitale ha impedito ai palestinesi di partecipare pienamente al campo e quindi li ha lasciati incapaci di smascherare la disinformazione o di contestare le notizie di parte.

Gli analisti open source palestinesi operano di fatto a piacimento dell’occupante – e sono quindi in una posizione inadeguata per denunciare i suoi crimini.

I palestinesi sono inoltre strettamente sorvegliati dai servizi segreti israeliani. Le autorità israeliane prendono regolarmente di mira gli analisti open source palestinesi per aver condiviso informazioni che potrebbero coinvolgere le forze israeliane in crimini di guerra o violazioni dei diritti umani. Solo lo scorso anno, le forze israeliane hanno arrestato almeno 390 palestinesi per presunto “incitamento alla violenza” sui social media, secondo il Centro studi sui prigionieri palestinesi. Molti hanno riferito di essere stati detenuti e interrogati per post innocui, come la condivisione su Facebook di foto di palestinesi uccisi dalle forze israeliane. Questa precarietà, unita alla dipendenza da Israele per l’accesso a Internet, fa sì che gli analisti open-source palestinesi operino di fatto a piacimento dell’occupante – e siano quindi in una posizione inadeguata per denunciarne i crimini.

Le iniziative OSINT condotte dai palestinesi sono minacciate anche dall’intensificarsi della repressione fisica da parte di Israele nei confronti della società civile palestinese e delle organizzazioni per i diritti umani. Nell’estate del 2021, Al-Haq, un’organizzazione palestinese per i diritti umani, ha annunciato la creazione di un’unità investigativa sull’architettura forense che sfrutta tecniche open-source per monitorare le violazioni israeliane dei diritti umani.

Nell’ottobre 2021, il Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha designato Al-Haq, insieme ad altre cinque organizzazioni palestinesi per i diritti umani, come organizzazioni terroristiche. Il fatto che gli Stati membri dell’Unione Europea, gli esperti delle Nazioni Unite e decine di organizzazioni per i diritti umani abbiano respinto o non abbiano corroborato le presunte prove addotte da Israele per giustificare la designazione non ha dissuaso le forze israeliane dal fare irruzione negli uffici di Al-Haq e minacciare il suo personale. Più i palestinesi diventano efficaci nel denunciare le violazioni dei diritti umani da parte di Israele, più vengono presi di mira.

Le autorità israeliane non sono le sole a censurare le attività online dei palestinesi. La scorsa settimana, un’indagine indipendente ha scoperto che Facebook e Instagram hanno bloccato o limitato i post e gli account che condividevano filmati degli attacchi aerei israeliani a Gaza e degli attacchi ai palestinesi in Cisgiordania durante l’assalto di Israele nel maggio 2021.

Mentre le società di social media hanno attribuito la colpa della censura di massa a difetti del software di intelligenza artificiale, gli attivisti hanno sottolineato la pratica di Facebook di moderare i contenuti per volere dei governi come motivo di preoccupazione. L’unità informatica ufficiale di Israele, che opera all’interno dell’Ufficio del Procuratore di Stato, segnala e inoltra le richieste di censura alle società di social media. I suoi dati mostrano che il 90% di queste richieste viene accolto su tutte le piattaforme di social media. Gantz ha persino esortato personalmente i dirigenti di Facebook e TikTok a moderare e censurare i contenuti critici nei confronti di Israele sui social media. Di conseguenza, gli analisti open-source palestinesi si trovano a scontrarsi non solo con il governo israeliano, ma anche con i giganti stranieri dei social media.

L’inizio del secolo ha portato con sé la speranza che Internet avrebbe abbattuto le barriere della conoscenza, dato voce ai senza voce e servito come forza di liberazione in tutto il mondo. Se da un lato Internet ha fatto molto per smascherare le violenze perpetrate dagli Stati, dall’altro l’era digitale ha visto gli Stati autoritari cooptare tecnologie che molti speravano avrebbero reso più difficile l’oppressione e il controllo. Il campo in espansione dell’intelligence open-source porta con sé un enigma simile.

L’OSINT ha dimostrato il suo potenziale come strumento di obiettività, trasparenza e giustizia. In effetti, la sua natura decentralizzata e apparentemente egualitaria offre un meccanismo unico per gli impotenti per combinare le competenze in tutto il mondo e sfidare le narrazioni modellate dai tradizionali arbitri della legittimità. Nonostante gli ostacoli creati da Israele, in alcuni casi l’open-source intelligence si è rivelata uno strumento fondamentale per i palestinesi per chiedere conto a Israele.

L’11 maggio, le forze israeliane hanno sparato e ucciso la nota giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh mentre stava raccontando la loro incursione nella città palestinese occupata di Jenin. La notizia dell’uccisione di Abu Akleh, insieme al filmato del momento in cui le forze israeliane hanno aperto il fuoco, si è diffusa rapidamente sui social media, sconvolgendo una regione che aveva riconosciuto in Abu Akleh un nome familiare. Le autorità di occupazione israeliane hanno immediatamente negato la responsabilità, cercando di attribuire la colpa a “palestinesi armati che hanno sparato all’impazzata”.

Mentre i filmati della sparatoria circolavano online, gli analisti open-source palestinesi hanno setacciato un torrente di prove che si accumulavano nel tentativo di ritenere responsabili gli assassini di Abu Akleh. Utilizzando la geolocalizzazione e l’analisi forense, hanno stabilito che il proiettile che l’ha uccisa è stato sparato da un soldato israeliano – una conclusione che da allora è stata confermata dalle Nazioni Unite, da Al Jazeera, dal New York Times, dal gruppo OSINT Bellingcat e, in parte, dalle stesse forze armate israeliane.

La scorsa settimana, Al-Haq e Forensic Architecture hanno portato avanti l’indagine attingendo all’analisi spaziale per dimostrare che Abu Akleh è stato direttamente preso di mira dalle forze israeliane. La loro indagine congiunta è stata un’impresa notevole, considerando gli enormi ostacoli creati dall’occupazione digitale e dalla continua repressione dei gruppi per i diritti umani da parte di Israele. Se da un lato queste indagini collettive su potenziali crimini di guerra e violazioni dei diritti umani da parte di Israele testimoniano il potenziale dell’OSINT, dall’altro i palestinesi non dovrebbero dipendere da esperti con sede all’estero per difendere i propri diritti.

Limitati da un soffocante apparato di sorveglianza israeliano e dall’occupazione digitale, ai palestinesi viene negato l’accesso a uno strumento che potrebbe svolgere un ruolo chiave nella loro lotta per la liberazione e per contrastare gli sforzi per oscurare la verità e perpetuare sistemi di controllo oppressivi. Senza un accesso paritario, l’OSINT si unisce alla schiera di strumenti digitali cooptati dai potenti e rivolti contro le stesse persone che avrebbero dovuto servire.

*Tariq Kenney-Shawa è un policy fellow statunitense presso Al-Shabaka, il Palestinian Policy Network. Ha conseguito un master in affari internazionali presso la Columbia University e in precedenza ha lavorato presso il Middle East Institute e la società di consulenza MSA Security. Twitter: @tksshawa Twitter: @tksshawa