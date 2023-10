L’ipocrisia dell’Occidente nei confronti dell’evasione di Gaza è stomachevole

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye

Lutto durante il funerale dei gemelli palestinesi Ossayd e Mohammad Abu Hmaid, della loro madre e delle loro tre sorelle uccisi negli attacchi israeliani a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, l’8 ottobre 2023 (Reuters)

L’Occidente non sarà molto comprensivo quando, ancora una volta, i palestinesi assediati saranno bombardati da Israele e l’immensa sofferenza sarà giustificata dall’espressione “rappresaglia israeliana”.

L’attuale effusione di simpatia per Israele dovrebbe far rabbrividire chiunque abbia un po’ di cuore.

Non perché non sia terribile che i civili israeliani stiano morendo e soffrendo in così gran numero. Ma perché i civili palestinesi di Gaza hanno affrontato le ripetute furie di Israele, decennio dopo decennio, soffrendo molto di più, ma non hanno mai suscitato neppure un millesimo della preoccupazione attualmente espressa dai politici o dall’opinione pubblica occidentali.

L’ipocrisia dell’Occidente nei confronti dei combattenti palestinesi che uccidono e feriscono centinaia di israeliani e ne tengono in ostaggio altre decine nelle comunità circostanti e all’interno di Gaza assediata è davvero stridente.

Questa è la prima volta che i palestinesi, ingabbiati nell’enclave costiera, sono riusciti a infliggere un colpo significativo contro Israele vagamente paragonabile alla ferocia che i palestinesi di Gaza hanno affrontato ripetutamente da quando sono stati rinchiusi in una gabbia più di 15 anni fa, quando Israele ha iniziato il suo blocco via terra, mare e aria nel 2007.

I media occidentali definiscono l’evasione e l’attacco dei palestinesi di Gaza “senza precedenti” – e il più grave errore di intelligence da parte di Israele da quando fu colto di sorpresa durante la guerra dello Yom Kippur, esattamente 50 anni fa.

ll Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato Hamas, che gestisce nominalmente la prigione a cielo aperto di Gaza, di aver iniziato “una guerra crudele e malvagia”. Ma la verità è che i palestinesi non hanno “iniziato” nulla. Sono riusciti, dopo tante lotte, a trovare un modo per ferire il loro aguzzino.

Inevitabilmente per i palestinesi, come ha osservato anche Netanyahu, “il prezzo sarà pesante” – soprattutto per i civili. Israele infliggerà ai prigionieri la punizione più severa per la loro impudenza.

Osservate quanta poca simpatia e preoccupazione ci sarà da parte dell’Occidente per i molti uomini, donne e bambini palestinesi che verranno uccisi ancora una volta da Israele. Le loro immense sofferenze saranno oscurate, e giustificate, dal termine “rappresaglia israeliana”.

Le vere lezioni

Tutte le analisi attuali che si concentrano sulle “gaffe” dell’intelligence di Israele distraggono dalla vera lezione di questi eventi in rapida evoluzione.

A nessuno importava davvero che i palestinesi di Gaza fossero sottoposti a un blocco imposto da Israele che negava loro l’essenziale della vita. Le poche decine di israeliani tenuti in ostaggio dai combattenti di Hamas impallidiscono rispetto ai due milioni di palestinesi tenuti in ostaggio da Israele in una prigione a cielo aperto per quasi due decenni.

Nessuno si è preoccupato quando è emerso che i palestinesi di Gaza erano stati sottoposti a una “dieta della fame” da parte di Israele – era consentito l’ingresso di una quantità limitata di cibo, calcolata per mantenere la popolazione a malapena nutrita.

A nessuno importava davvero quando Israele bombardava l’enclave costiera ogni pochi anni, uccidendo ogni volta molte centinaia di civili palestinesi. Israele lo chiamava semplicemente “tagliare il prato”. La distruzione di vaste aree di Gaza, che i generali israeliani si vantavano di aver riportato l’enclave all’età della pietra, è stata formalizzata come una strategia militare nota come “dottrina Dahiya”.

Nessuno si è preoccupato quando i cecchini israeliani hanno preso di mira infermieri, giovani e persone in sedia a rotelle che uscivano per protestare contro la loro prigionia da parte di Israele. Molte migliaia di persone sono rimaste amputate dopo che i cecchini hanno ricevuto l’ordine di sparare indiscriminatamente alle gambe o alle caviglie dei manifestanti.

La preoccupazione occidentale per la morte di civili israeliani per mano di combattenti palestinesi è difficile da digerire. Non sono forse morte molte centinaia di bambini palestinesi negli ultimi 15 anni a causa dei ripetuti bombardamenti di Israele su Gaza? Le loro vite non hanno contato quanto quelle degli israeliani – e se no, perché?

Dopo tanta indifferenza per così tanto tempo, è difficile sentire l’improvviso orrore dei governi e dei media occidentali, perché i palestinesi hanno finalmente trovato un modo – che rispecchia la politica disumana e pluridecennale di Israele – per reagire efficacemente.

Questo momento strappa la maschera e mette a nudo il razzismo non celato che si maschera da preoccupazione morale nelle capitali occidentali.

Ipocrisia distillata

A distillare l’ipocrisia è Volodymr Zelensky, presidente dell’Ucraina. Nel fine settimana ha pubblicato un lungo tweet in cui condannava i palestinesi come “terroristi” e offriva a Israele il suo incondizionato sostegno.

Ha affermato che “il diritto di Israele all’autodifesa è indiscutibile”, aggiungendo: “Il mondo deve essere unito e solidale affinché il terrore non tenti di spezzare o sottomettere la vita ovunque e in qualsiasi momento”.

L’inversione della realtà lascia senza fiato. I palestinesi non possono “soggiogare la vita” in Israele. Non hanno questo potere, anche se alcuni sono riusciti per breve tempo a uscire dalla loro gabbia. È Israele che ha soggiogato la vita dei palestinesi per decenni.

Non tutte le forme di “terrorismo”, a quanto pare, sono uguali agli occhi di Zelensky o dei suoi patroni nelle capitali occidentali. Di certo, non il terrorismo di Stato di Israele, che ha reso la vita dei palestinesi una miseria per decenni.

Come fa Israele ad avere un “diritto indiscutibile” di “difendersi” dai palestinesi di cui occupa e controlla il territorio? Come fa la Russia a non avere lo stesso diritto di “difendersi” quando colpisce le città ucraine per “rappresaglia” agli attacchi ucraini volti a liberare il territorio dall’occupazione russa?

Israele, la parte più forte e belligerante, sta ora devastando Gaza “per rappresaglia”, come dice la BBC, all’ultimo attacco palestinese.

Quindi, su quali basi Zelensky o i suoi funzionari potranno condannare Mosca quando questa sparerà missili “come rappresaglia” per gli attacchi dell’Ucraina al territorio russo? E come, se la resistenza palestinese all’occupazione israeliana di Gaza è terrorismo, come afferma Zelensky, la resistenza ucraina all’occupazione russa non è altrettanto terrorismo?

Nessun nascondiglio

Assecondando Israele nei suoi inganni, gli alleati di Israele gli hanno permesso di perpetrare bugie sempre più oltraggiose. Nel fine settimana, Netanyahu ha avvertito i palestinesi di Gaza di “andarsene subito” perché le forze israeliane si stavano preparando ad “agire con tutta la forza”.

Ma Netanyahu sa, come i suoi sostenitori occidentali, che la popolazione di Gaza non ha un posto dove fuggire. Non c’è un nascondiglio. I palestinesi sono stati chiusi a Gaza da quando Israele l’ha assediata via terra, mare e aria.

Gli unici palestinesi in grado di “lasciare Gaza” sono le fazioni armate che sono evase dal carcere imposto da Israele e che vengono denunciate come “terroristi” dai politici e dai media occidentali.

I governi occidentali, così inorriditi dall’attacco palestinese a Israele, sono anche quelli che tacciono mentre Israele stacca l’elettricità alla prigione di Gaza – sempre per una presunta “rappresaglia”.

La punizione collettiva di due milioni di palestinesi a Gaza, che dipendono da Israele per l’energia elettrica perché Israele circonda e controlla ogni aspetto della loro vita nell’enclave, è un crimine di guerra.

Stranamente, i funzionari occidentali capiscono che è un crimine di guerra quando la Russia bombarda le centrali elettriche in Ucraina, spegnendo le luci. Chiedono a gran voce che il presidente russo Vladimir Putin venga trascinato davanti alla Corte penale internazionale dell’Aia. Allora perché è così difficile per loro capire il parallelo con ciò che Israele sta facendo a Gaza?

Una fuga rocambolesca

Ci sono due lezioni immediate e contrastanti da trarre da quanto accaduto questo fine settimana.

La prima è che lo spirito umano non può essere ingabbiato all’infinito. I palestinesi di Gaza hanno escogitato sempre nuovi modi per liberarsi dalle loro catene.

Hanno costruito una rete di tunnel, la maggior parte dei quali è stata localizzata e distrutta da Israele. Hanno lanciato razzi che sono stati invariabilmente abbattuti da sistemi di intercettazione sempre più sofisticati. Hanno protestato in massa contro le recinzioni pesantemente fortificate, sormontate da guntowers, con cui Israele li ha circondati – solo per essere colpiti dai cecchini.

Ora hanno inscenato una fuga rocambolesca. Israele riporterà l’enclave alla sottomissione con massicci bombardamenti, ma solo “per rappresaglia”, ovviamente. La voglia di libertà e dignità dei palestinesi non verrà meno. Emergerà un’altra forma di resistenza, senza dubbio ancora più brutale.

E le parti maggiormente responsabili di questa brutalità saranno Israele e l’Occidente che lo sostiene così servilmente, perché Israele si rifiuta di smettere di brutalizzare i palestinesi che costringe a vivere sotto il suo dominio.

La seconda lezione è che Israele, infinitamente assecondato dai suoi patroni occidentali, non ha ancora alcun incentivo a interiorizzare la verità fondamentale di cui sopra. La retorica del suo attuale governo di fascisti e suprematisti ebrei può essere particolarmente sgradevole, ma c’è un ampio consenso tra gli israeliani di ogni schieramento politico sul fatto che i palestinesi devono continuare a essere oppressi.

Ecco perché la cosiddetta opposizione non esiterà a sostenere il bombardamento militare dell’enclave di Gaza, da tempo assediata, uccidendo altri civili palestinesi per “dare loro una lezione”, una lezione che nessuno in Israele è in grado di articolare al di là dell’affermazione che i palestinesi devono accettare la loro inferiorità permanente e la loro prigionia.

I “buoni israeliani” – i leader dell’opposizione Yair Lapid e Benny Gantz – stanno già discutendo con Neyanyahu per unirsi a lui in un “governo di unità di emergenza”.

Quale “emergenza”? L’emergenza dei palestinesi che chiedono il diritto di non vivere come prigionieri nella propria patria.

Gli israeliani e gli occidentali possono continuare la loro ginnastica mentale per giustificare l’oppressione dei palestinesi e negare loro qualsiasi diritto di resistenza. Ma la loro ipocrisia e i loro autoinganni sono sotto gli occhi di tutti.