L’IPS trasferisce in isolamento 60 prigionieri in sciopero della fame

tratto da: http://www.infopal.it/lips-trasferisce-in-isolamento-60-prigionieri-in-sciopero-della-fame/

PIC. Il servizio carcerario israeliano (IPS) ha trasferito 60 prigionieri in sciopero della fame, membri del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (FPLP), in celle di isolamento in diverse carceri. I prigionieri del FPLP avevano iniziato uno sciopero della fame a tempo indeterminato quattro giorni fa, a seguito del fallimento dei loro colloqui con i carcerieri israeliani sulla fine dell’isolamento del prigioniero Wael al-Jaghoub e di un gruppo di altri. I prigioneri hanno anche annunciato che la loro protesta è in solidarietà con Maher al-Akhras, in sciopero della fame da oltre 80 giorni contro la sua detenzione amministrativa. Secondo la Palestinian Prisoner Society (PPS), il prigioniero Wael al-Jaghoub e altri intendono partecipare allo sciopero della fame di massa a partire da oggi. Un altro gruppo di prigionieri, compreso il segretario generale del FPLP Ahmed Saadat, si unirà allo sciopero della fame nei prossimi giorni.

© Agenzia stampa Infopal

E’ permessa la riproduzione previa citazione della fonte “Agenzia stampa Infopal – www.infopal.it”