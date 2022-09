L’Israele razzista esagera la “minaccia” della crescita demografica palestinese

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Monitor e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Studenti palestinesi frequentano le lezioni nel primo giorno del nuovo anno scolastico in una scuola gestita dalle Nazioni Unite nel campo profughi di Balata in Cisgiordania, il 24 agosto 2015 [JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images].

L’Israele razzista continua a promuovere la minaccia percepita della crescita demografica palestinese, la cosiddetta “bomba demografica a orologeria”. Ogni volta che la questione viene sollevata, il professor Arnon Soffer – il “contatore arabo” – viene chiamato a commentare. Soffer incita contro i palestinesi ed esagera la minaccia che essi rappresentano attraverso la loro naturale crescita demografica. Continua a fare paragoni tra la popolazione palestinese in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza, a Gerusalemme e nel territorio occupato nel 1948 – Israele – e la popolazione ebraica. In ogni occasione, sostiene che il genio demografico sta uscendo dalla bottiglia.

Questo viene ripreso dai partiti politici israeliani di destra, che non riescono a smettere di parlare della superiorità demografica palestinese. Citano quello che ritengono un peccato politico di chi in Israele considera i 2,3 milioni di palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza come parte della popolazione generale della Palestina occupata.

Una delle ragioni per cui Israele ha ritirato unilateralmente le truppe e i coloni illegali da Gaza nel 2005 è stata la controversia demografica, motivo per cui ora ci si chiede perché i residenti del territorio siano inclusi nelle statistiche. Inoltre, i dati vengono distorti contando due volte gli abitanti di Gerusalemme e non sottraendo coloro che sono morti o si sono trasferiti all’estero.

Nel 2018, un rappresentante dell’Amministrazione civile israeliana ha dichiarato al Comitato per gli affari esteri e la sicurezza della Knesset che il numero di palestinesi nella Cisgiordania occupata è aumentato da un milione a tre milioni di persone dopo l’accordo di Oslo. In 25 anni, quindi, il loro numero è apparentemente triplicato, eppure non esiste alcuna indagine demografica che indichi tale aumento.

Lo stesso Soffer aveva previsto nel 1987 che Israele avrebbe cessato di avere una maggioranza ebraica entro il 2000. La sua affermazione si basava sul fatto che il tasso di natalità palestinese era di sei figli per donna, mentre quello ebraico era inferiore a tre. Questo prima dell’immigrazione ebraica di massa dalle ex repubbliche sovietiche. Nel 2002, ha avvertito che Israele ha solo 15 anni prima della sua distruzione.

A prescindere dalla credibilità di questi avvertimenti, il loro significato politico è molto chiaro. Fanno parte di un inganno demografico ideato da politici e ricercatori accademici israeliani, che usano le statistiche come arma contro i palestinesi.

Uno degli avvertimenti è che tra circa sessant’anni ci sarà una maggioranza palestinese in Israele. Questo ha portato a molte richieste razziste, tra cui la limitazione dell’unificazione delle famiglie palestinesi, con l’affermazione che 200.000 palestinesi entreranno nello Stato di occupazione entro 10 anni, e che il loro numero aumenterà di mezzo milione in 20 anni, e di 1,5 milioni in 40 anni.

Avvertimenti provengono anche da funzionari militari e della sicurezza. Essi affermano che vi sono diverse minacce derivanti da quella che descrivono come una rivoluzione demografica nei territori palestinesi occupati, dove gli ebrei sono ormai una minoranza. Vengono poste domande alla leadership israeliana su quanto sia pronta a guidare il Paese verso un obiettivo strategico accettabile che possa garantire il suo futuro alla luce di questo “incubo” demografico che minerà il progetto sionista. Secondo l’Amministrazione civile israeliana, dal 2020 gli ebrei sono diventati una minoranza – il 49% – della popolazione totale a ovest del fiume Giordano. I cittadini israeliani potrebbero non rendersene conto appieno, essendo ciechi di fronte a cose che potrebbero influenzare il loro futuro.

Questo non ha alcun effetto in termini reali sull’equilibrio di potere all’interno di Israele, dove gli ebrei sono ancora la maggioranza e le statistiche israeliane politicizzate affermano che il 76% di tutte le nascite nello Stato sono ora da famiglie ebraiche, rispetto al 69% del 1995. Tuttavia, questo non è il caso della Cisgiordania e di Gerusalemme occupate. Da qui l’imposizione di un sistema di apartheid volto a convincere i palestinesi a lasciare la loro terra. La pulizia etnica della Palestina è in corso.

Dal 2015, il differenziale di natalità è praticamente scomparso, con circa tre nascite sia per le donne ebree che per quelle palestinesi. Tuttavia, nel 2020, è stato riportato che il tasso di fertilità delle donne palestinesi è sceso a 2,99.

Gli esperti demografici citano una serie di ragioni per l’aumento del tasso di natalità degli ebrei. Tra queste, la sfida della sicurezza e la riduzione del numero di aborti. Inoltre, Israele ha una popolazione ebraica più giovane, mentre i suoi cittadini arabi palestinesi stanno invecchiando. I governi israeliani che si sono succeduti hanno puntato sulle generazioni più giovani, ampliando le infrastrutture per loro, al fine di continuare lo slancio demografico almeno fino alla prossima generazione.

Gli israeliani applicano a queste statistiche implicazioni politiche e di sicurezza, non ultimo il fatto che se il numero di ebrei in Israele aumenta, aumentano anche le sue possibilità di rimanere un alleato strategico degli Stati Uniti. Quando nel 1947 fu approvata la risoluzione delle Nazioni Unite sulla spartizione della Palestina, gli ebrei costituivano il 39% della popolazione. Nel 2022, la loro maggioranza era del 68%, con 7,5 milioni di ebrei, rispetto ai due milioni di cittadini arabi palestinesi.

Anche se non mi fido dei dati di Israele, il Paese sta affrontando minacce militari e di sicurezza reali e percepite, e sicuramente ritiene che la “bomba a orologeria” demografica palestinese sia una di queste. La superiorità demografica ebraica è il motore dello Stato ed è essenziale per mantenere l’alleanza strategica con gli Stati Uniti.