L’istruzione sotto attacco alla comunità beduina di Abu Nuwar

Articolo pubblicato originariamente da UNICEF

Abu Nuwar è una comunità beduina nel Governatorato di Gerusalemme, situata a circa 150 metri dalla strada principale tra gli insediamenti di Maa’le Adumim (est. 1975) e Qedar (est. 1985). Il terreno della comunità è stimato in 389 dunum e l’accesso alla comunità avviene attraverso una strada rocciosa non asfaltata. La comunità si trova interamente nell’Area C della Palestina ed è inclusa nella giurisdizione di Ma’ale Adumim in un’area che è stata designata dall’ACI nel 1999 come “Blocco G” – un quartiere di Ma’ale Adumim che avrebbe creato un collegamento territoriale tra quest’ultima e Qedar. Secondo BIMKOM, una ONG israeliana per i diritti umani che lavora ad Abu Nuwar, il Blocco G costituisce un’area di 389 dunam e conterrà 1.500 unità abitative destinate esclusivamente ai coloni israeliani.

Tra le comunità beduine Jahalin della periferia di Gerusalemme, il villaggio di Abu Nuwar è a rischio imminente di essere trasferito con la forza nel sito di trasferimento di Jabal West. Si tratterebbe della quarta ondata di trasferimenti forzati di popolazione dei beduini di Jahalin amministrati dall’ICA, dopo i primi trasferimenti del 1997. Abu Nuwar è una delle 46 comunità beduine destinate a essere trasferite in uno dei tre siti designati dall’Amministrazione civile israeliana (ACI). Nella sua risposta a una petizione che contestava il trasferimento della comunità, lo Stato di Israele ha osservato che intendeva sfollare la comunità per consentire l’espansione dell’insediamento di Ma’ale Addumim e che, inoltre, se la Corte avesse permesso questo trasferimento, avrebbe fornito una “cartina di tornasole” per altre comunità da sfollare allo stesso modo. 2 Di conseguenza, la comunità è sottoposta a un duro ambiente coercitivo, che incoraggia il suo trasferimento non consensuale dalla terra. Secondo la comunità di Abu Nuwar, l’ICA ha preteso che gli abitanti di Abu Nuwar le fornissero un’approvazione firmata per i suoi piani di trasferimento forzato, in grave violazione dell’articolo 147 della Quarta Convenzione di Ginevra.

I membri della comunità di Abu Nuwar sono rifugiati, sfollati dalla loro terra originaria nel deserto di Tel Arad/Negev dopo la guerra del 1948. Si sono stabiliti in Cisgiordania all’inizio degli anni Cinquanta e risiedono stabilmente sulle montagne orientali di Gerusalemme dall’inizio degli anni Sessanta. La popolazione è composta da 107 nuclei familiari che comprendono 633 persone, tra cui 345 bambini (la maggior parte dei quali sono rifugiati registrati).

Dal 2005, l’ICA ha emesso ordini di stop ai lavori (SWO) e di demolizione contro quasi tutte le circa 500 strutture di Abu Nuwar, molte delle quali finanziate da donatori per l’assistenza umanitaria. Secondo la comunità, gli ordini sono stati notificati nel 2005, 2008 e 2015, ma le prime demolizioni sono avvenute il 6 gennaio 2016, dopo che la comunità aveva rifiutato la richiesta dell’ICA di accettare il trasferimento forzato a Jabal West.

Attacchi alla scuola di Abu Nuwar Nel febbraio 2016, l’Amministrazione civile israeliana (ACI), accompagnata dall’esercito israeliano, ha demolito tre strutture scolastiche finanziate da donatori e confiscato attrezzature come tavoli e sedie nella comunità beduina palestinese di Abu Nuwar, mediante demolizioni amministrative.3 Ciò ha danneggiato 62 alunni che frequentavano la scuola, violando il loro diritto all’istruzione.

Nel settembre 2016, l’ACI ha nuovamente demolito due strutture scolastiche finanziate dai donatori ad Abu Nuwar. Da allora, la classe di terza elementare è stata costretta a svolgersi nel negozio di barbiere della comunità, a causa della mancanza di infrastrutture scolastiche adeguate.

Nell’agosto 2017, due pannelli solari finanziati dai donatori e le relative batterie che servono la scuola elementare, l’asilo e il centro comunitario sono stati confiscati, nonostante quel giorno l’Alta Corte israeliana avesse emesso un’ingiunzione che ne impediva la confisca. Anche in questo caso si tratta di un attacco all’istruzione e di un’interferenza diretta con il diritto all’istruzione degli alunni di questa comunità.

SCARICA QUI il report completo