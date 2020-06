L’Italia annulla la partecipazione alla missione navale europea nel Golfo persico

Annullata la partecipazione di una fregata della Marina Militare italiana alla missione europea (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, EMASOH) a guida francese nello Stretto di Hormuz, sulla rotta del petrolio allo sbocco del Golfo persico tra Iran, Iraq e Arabia saudita prevista dal gennaio scorso.

Non si parla –a quanto sembra- della partecipazione italiana in Afghanistan, circa 900 uomini quasi reclusi nella loro base di ad Herat, sui confini con l’Ira, in una missione tanto pericolosa quanto costosa e incomprensibili per gli interessi nazionali. Per non parlare delle ormai decennali missioni balcaniche, dove il difficile è capirne la logica.