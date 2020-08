L’Italia dona 8,2 milioni di dollari all’UNRWA

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/39958

Copertina: Studenti palestinesi frequentano una lezione in una scuola gestita dalla United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) a Gaza l’8 agosto 2020 [MAHMUD HAMS / AFP / Getty Images]

“Questo contributo riflette il costante impegno dell’Italia nel sostenere l’UNRWA per fornire servizi essenziali ai rifugiati palestinesi in tutti i suoi campi di intervento. L’UNRWA rimane un fattore stabilizzante vitale in una regione che continua ad essere afflitta da crisi vecchie e nuove, come ha dimostrato in modo drammatico la recente, catastrofica esplosione nel porto di Beirut “.