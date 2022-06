L’nchiesta del New York Times sull’uccisione di Shireen Abu Akleh

Articolo pubblicato dal New York Times e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Un’inchiesta del New York Times ha scoperto che il proiettile che ha ucciso la giornalista palestinese-americana è stato sparato dalla posizione di un veicolo militare israeliano.

Di Raja Abdulrahim, Patrick Kingsley e Hiba Yazbek da Jenin e Christiaan Triebert da New York. John Ismay ha contribuito da Washington, Haley Willis e Christoph Koettl da New York.

I giornalisti pensavano di essere al sicuro.

A diversi isolati di distanza, era appena cessato uno scontro a fuoco tra soldati israeliani e uomini palestinesi. Nella speranza di intervistare i testimoni, il gruppo di reporter si è diretto lungo la strada verso un convoglio militare israeliano. Tra loro c’era Shireen Abu Akleh, una veterana corrispondente televisiva palestinese-americana.

All’improvviso, sei proiettili sono volati verso di loro e sono corsi al riparo. La signora Abu Akleh si è accucciata accanto a un carrubo.

Altri sette colpi sono stati esplosi.

“Qualcuno è ferito?”, ha urlato un passante, Sleem Awad, prima di vedere la signora Abu Akleh accasciata a faccia in giù sul terreno. “Shireen! Shireen!” ha gridato, avendo riconosciuto la nota giornalista. “Oh cavolo, Shireen!”

I funzionari palestinesi hanno dichiarato che la signora Abu Akleh è stata uccisa intenzionalmente all’inizio dell’11 maggio nella città cisgiordana di Jenin da un soldato israeliano. I funzionari israeliani hanno detto che un soldato potrebbe averle sparato per errore, ma hanno anche suggerito che potrebbe essere stata uccisa da un uomo armato palestinese. L’indagine preliminare dell’esercito israeliano ha concluso che “non è stato possibile determinare inequivocabilmente la fonte dello sparo”.

Un’inchiesta di un mese del New York Times ha scoperto che il proiettile che ha ucciso la signora Abu Akleh è stato sparato dalla posizione del convoglio militare israeliano, molto probabilmente da un soldato di un’unità d’élite.

Le prove esaminate dal Times hanno dimostrato che non c’erano palestinesi armati vicino a lei quando è stata colpita. Ciò contraddice le affermazioni israeliane secondo cui, se un soldato l’ha uccisa per errore, è perché stava sparando a un palestinese armato.

L’inchiesta del Times ha anche dimostrato che sono stati sparati 16 colpi dal luogo in cui si trovava il convoglio israeliano, a differenza delle affermazioni israeliane secondo cui il soldato avrebbe sparato cinque proiettili in direzione dei giornalisti. Il Times non ha trovato alcuna prova che la persona che ha sparato abbia riconosciuto la signora Abu Akleh e l’abbia presa di mira personalmente. Il Times non è stato in grado di stabilire se chi ha sparato abbia visto che lei e i suoi colleghi indossavano giubbotti protettivi con la scritta Press.

5 del mattino dell’11 maggio

La corrispondente palestinese-americana per Al Jazeera, la signora Abu Akleh, 51 anni, era un nome noto in Medio Oriente. Aveva raccontato il conflitto israelo-palestinese e l’occupazione israeliana della Cisgiordania per più di due decenni. Ora è l’ultima vittima.

La sua uccisione ha suscitato indignazione a livello mondiale e per i palestinesi ha incarnato i pericoli e le frustrazioni di vivere sotto l’occupazione militare israeliana. Le morti dei palestinesi raramente attirano l’attenzione internazionale e i soldati accusati di crimini contro i palestinesi in Cisgiordania sono raramente condannati.

Quel giorno Abu Akleh si era recata a Jenin per coprire i raid militari israeliani in corso nella città.

Nelle settimane precedenti a quel giorno, un’ondata di attacchi palestinesi aveva ucciso 19 israeliani e stranieri, e alcuni degli aggressori provenivano dalla regione di Jenin. In risposta, l’esercito israeliano ha lanciato una serie di incursioni a Jenin, a volte per effettuare arresti, e i soldati sono stati spesso accolti da spari palestinesi.

Mentre il sole stava sorgendo l’11 maggio, un’altra incursione stava prendendo il via.

Verso le 5 del mattino, una residente di Jenin, Fatima al-Hosari, ha visto sui social media che era in corso un’incursione militare e temeva che l’esercito stesse venendo a prendere due dei suoi figli. Un terzo figlio era stato ucciso in uno scontro a fuoco durante un raid israeliano a Jenin, a marzo. Ora altri due erano ricercati dall’esercito, accusati di attività militanti.

Mentre i soldati israeliani si avvicinavano alla loro casa – in un quartiere denso e popolato principalmente da discendenti di palestinesi fuggiti o espulsi dalle loro case durante la guerra del 1948 che ha portato alla creazione di Israele – la signora al-Hosari ha svegliato i suoi figli e ha detto loro di correre.

Pochi istanti dopo, i soldati israeliani sono arrivati alla loro porta, facendola saltare in aria con dell’esplosivo e prendendo d’assalto la casa, secondo i membri della famiglia. I soldati hanno chiesto di sapere dove si trovassero i fratelli, ma i genitori si sono rifiutati di dirglielo.

I soldati si sono rivolti a un edificio adiacente dove sospettavano che i fratelli potessero nascondersi. Hanno forzato l’ingresso e sono saliti al secondo piano, raccontano i familiari. E da una finestra del secondo piano, hanno scambiato il fuoco con uomini armati palestinesi a sud.

Tre miglia a nord, un convoglio di cinque veicoli militari israeliani stava entrando in Cisgiordania, guidato da un veicolo blindato israeliano MDT David.

Ore 5:45.

Alle 5:45 circa, Abu Akleh è stata svegliata nel suo hotel alla periferia di Jenin da una telefonata di Ali Samoudi, 54 anni, produttore di Al Jazeera da lungo tempo, che l’ha esortata a recarsi sul luogo dell’incursione il prima possibile.

Ha incontrato tre colleghi di Al Jazeera nel parcheggio dell’hotel. Hanno indossato giubbotti antiproiettile con la scritta “PRESS” a grandi lettere e si sono diretti verso il quartiere degli al-Hosaris.

Ali Samoudi, produttore di lunga data di Al Jazeera, sveglia la collega Shireen Abu Akleh per esortarla a recarsi sul luogo dello scontro a fuoco.

Samoudi era già lì insieme a due giornalisti freelance, Mujahed Saadi, 35 anni, e Shatha Hanaysha, 29 anni.

Mentre i giornalisti si riunivano, il convoglio israeliano, inviato per prelevare i soldati coinvolti nel raid, è arrivato su una strada vicina, New Camp Street.

L’incursione militare sembrava essere in fase di conclusione e i giornalisti volevano camminare lungo New Camp Street, oltre il convoglio, verso la casa degli al-Hosaris, hanno detto i giornalisti sopravvissuti.

Ma hanno aspettato qualche minuto in cima a New Camp Street, con l’intenzione di valutare la reazione dei soldati prima di avvicinarsi al convoglio. Se i soldati avessero voluto che si tenessero a distanza, hanno detto i giornalisti, si sarebbero aspettati qualche tipo di avvertimento, magari qualche colpo sparato in aria.

Le posizioni dei soldati israeliani e degli uomini palestinesi armati, sulla base di video e foto raccolti da passanti, giornalisti, telecamere di sicurezza e social media: Ministero israeliano delle Abitazioni e delle Costruzioni; Grafica: New York Times.

Ore 6:24.

Awad, 27 anni, aveva seguito l’irruzione sui social media e si è avventurato fuori per vedere di persona. Alle 6:24 ha iniziato a trasmettere un video in livestreaming su TikTok.

L’atmosfera era relativamente calma, come mostra il video di Awad.

La signora Abu Akleh e i suoi colleghi hanno iniziato a percorrere New Camp Street verso la casa degli al-Hosari, dove gli spari erano diminuiti.

Erano le 6:31, due minuti dopo l’ultimo sparo.

6:31.

La sparatoria è ricominciata pochi secondi dopo, con una raffica di sei colpi che si sentono nel video del signor Awad.

“Ci stanno sparando”, ha gridato il signor Samoudi. Si è girato, ha detto, e ha sentito la schiena esplodere quando un proiettile ha trapassato il suo giubbotto di protezione e gli ha squarciato la spalla sinistra.

“Ali è stato colpito, Ali è stato colpito!”. La signora Abu Akleh ha gridato, ha ricordato il signor Samoudi. È stata l’ultima volta che ha sentito la sua voce.

Saadi, uno dei giornalisti freelance, è saltato in un edificio non finito. L’altra, la signora Hanaysha, si è riparata vicino a un muro, dietro un carrubo.

La signora Abu Akleh si è accovacciata dall’altra parte dell’albero, dando le spalle al convoglio israeliano, come mostra il video girato dal cameraman del team, Majdi Bannoura.

Poi sono stati esplosi altri sette colpi.

L’Autorità Palestinese, che amministra parte della Cisgiordania, ha dichiarato che l’autopsia ha dimostrato che uno di questi proiettili è entrato nel cranio della signora Abu Akleh da dietro, è uscito dalla fronte e ha colpito l’interno del casco prima di rimbalzare nella testa.

Accovacciata vicino a lei, la signora Hanaysha ha allungato freneticamente la mano verso il corpo flaccido della signora Abu Akleh, come mostra il video. Ma i proiettili continuavano ad arrivare, costringendo la signora Hanaysha a rimanere dietro l’albero.

“Chiunque ci abbia sparato avrebbe dovuto vederci prima”, ha detto la signora Hanaysha. “Pensavamo di essere al sicuro”.

Le indagini

Il 26 maggio, l’Autorità Palestinese ha dichiarato che la sua indagine, che ha incluso l’autopsia e l’esame forense del proiettile, ha rilevato che i soldati israeliani hanno ucciso la signora Abu Akleh con un proiettile perforante. I funzionari palestinesi hanno accusato gli israeliani di averla uccisa intenzionalmente, citando il fatto che era stata colpita alla testa da dietro mentre indossava un giubbotto che la identificava come giornalista.

Il proiettile è diventato il fulcro dell’indagine palestinese e di un’indagine separata condotta dagli israeliani, perché le incisioni potevano ricondurlo all’arma che lo aveva sparato.

Israele ha chiesto un’inchiesta congiunta e che il proiettile fosse esaminato sotto la supervisione internazionale, l’unico modo, secondo i funzionari e gli esperti israeliani, per associare in modo definitivo un proiettile a una particolare arma.

Ma i leader palestinesi hanno respinto la richiesta, affermando che non ci si poteva fidare di Israele per indagare sull’omicidio.

Gli ufficiali israeliani non hanno reso noti i risultati finali della loro indagine e venerdì hanno detto di aver aggiunto un investigatore più anziano alla loro squadra. In una precedente dichiarazione, l’esercito ha respinto come “una palese menzogna” l’affermazione di aver ucciso intenzionalmente il giornalista.

“I soldati dell’I.D.F. non hanno riconosciuto i giornalisti presenti nell’area durante tutta l’attività e certamente non hanno sparato deliberatamente contro i giornalisti”, si leggeva nella dichiarazione. “L’Idf respinge le accuse basate su indagini incomplete e testimonianze di parte e continuerà a condurre un’indagine responsabile sull’incidente”.

Le autorità israeliane hanno dichiarato che da un’indagine preliminare è emerso che un soldato non identificato dell’unità d’élite Duvdevan ha sparato cinque proiettili in direzione della signora Abu Akleh da una stretta apertura in un veicolo del convoglio israeliano, credendo di sparare a un uomo armato vicino ai giornalisti.

Sleem Awad, a sinistra, con la madre e il fratello a casa nel campo di Jenin. Il signor Awad stava riprendendo un video quando sono esplosi gli spari. Credit:Samar Hazboun per il New York Times

L’inchiesta del Times ha ricostruito i momenti che hanno portato all’uccisione della signora Abu Akleh, utilizzando video raccolti da passanti, giornalisti e telecamere di sicurezza, interviste a sette testimoni e resoconti dell’esercito israeliano, analisi audio di esperti e quattro visite sul posto da parte dei reporter del Times.

C’erano almeno due sacche di soldati israeliani e militanti palestinesi armati in diversi punti del quartiere intorno al momento in cui la signora Abu Akleh è stata colpita, e ci sono stati diversi scambi di fuoco tra di loro.

Ma mentre non è emerso alcun video che mostri il momento fatale, i video ripresi nei secondi precedenti e successivi alla sua uccisione non mostrano palestinesi armati nelle sue vicinanze.

Anche sette giornalisti e passanti che si trovavano sulla scena hanno detto che non c’erano uomini armati nelle vicinanze e i funzionari israeliani non hanno fornito alcuna prova.

Il Times ha chiesto a due esperti – Robert C. Maher, esperto di acustica degli spari presso la Montana State University di Bozeman, e Steven Beck, ex consulente di acustica per l’FBI – di analizzare il suono degli spari nei video girati da Awad e Bannoura, il cameraman.

Misurando i microsecondi che intercorrono tra il suono di ogni proiettile che lascia la canna del fucile e il momento in cui passa davanti ai microfoni delle telecamere, sono stati in grado di calcolare la distanza tra l’arma e i microfoni. Hanno anche considerato la temperatura dell’aria quella mattina e il tipo di proiettile più comunemente usato sia dagli israeliani che dai palestinesi.

Maher ha concluso che i colpi sono stati sparati da almeno 181 metri dal punto in cui sono stati girati i video, e fino a 211 metri di distanza. Il signor Beck ha stabilito in modo indipendente che sono stati sparati da una distanza compresa tra 170 e 196 metri.

I video delle telecamere di sorveglianza e quelli girati dagli astanti prima della sparatoria mostrano che il primo veicolo del convoglio israeliano si trovava a pochi metri dalla distanza calcolata dagli esperti – circa 200 metri dal punto in cui la signora Abu Akleh è stata colpita.

L’analisi forense dei 16 colpi di pistola ha rilevato che i proiettili sono stati sparati da una distanza compresa tra 170 e 211 metri dalle telecamere. I colpi provenivano probabilmente da un veicolo blindato israeliano che era stato parcheggiato appena fuori da quella distanza. Crediti immagini satellitari: Ministero israeliano delle Abitazioni e delle Costruzioni; grafica: New York Times.

Nell’area c’erano anche palestinesi armati, ma nessuna delle prove esaminate dal Times li collega alla sparatoria.

Un video, ad esempio, mostra uomini armati nel raggio d’azione stimato della sparatoria, ma non hanno una linea visiva diretta, la loro vista sui giornalisti è bloccata da diversi muri.

Un secondo video mostra uomini armati palestinesi con una chiara visuale sulla signora Abu Akleh. Ma si trovavano a circa 330 metri di distanza, ben al di fuori del raggio d’azione stimato dagli esperti.

Un terzo video, girato da un palestinese e distribuito dal governo israeliano, mostra due uomini armati in un vicolo che conduce a un angolo di strada che avrebbe potuto fornire loro una visuale sulla signora Abu Akleh. Ma quell’angolo si trovava a circa 300 metri dalla giornalista, quindi fuori dal raggio d’azione stimato dagli esperti.

L’analisi acustica degli spari ha suggerito che tutti i 16 proiettili sono stati sparati dalla posizione approssimativa del veicolo israeliano.

I calcoli degli esperti presuppongono che il proiettile fosse un 5,56 da 45 millimetri, il tipo generalmente usato da entrambe le parti. La ragione principale della gamma di distanze, hanno detto, è quella di tenere conto della possibile variazione della velocità media del proiettile.

Anche i rapporti del gruppo investigativo Bellingcat, dell’Associated Press, della CNN e del Washington Post hanno concluso che l’esercito israeliano ha probabilmente ucciso la signora Abu Akleh.

Ore 6:33

Gli ultimi tre proiettili sono arrivati circa due minuti dopo le prime due raffiche.

Sharif al-Azab, residente a Jenin, ha detto che si trovava nell’auto di un amico vicino al luogo della sparatoria quando ha sentito gli spari e le grida. Sperando di poter aiutare, il signor al-Azab ha cercato di attraversare la strada per raggiungere la signora Abu Akleh, ma ha fatto un passo indietro, ha detto, dopo aver visto tre soldati israeliani in fondo alla strada con le armi alzate.

Il signor al-Azab, 20 anni, ha attraversato di corsa la strada e si è spinto dietro il muro dove la signora Abu Akleh aveva cercato di ripararsi. Ha scavalcato il muro e si è accovacciato accanto alla signora Abu Akleh, circa due minuti dopo che questa era stata uccisa nella seconda raffica di spari, per cercare di prenderla in braccio. Ma un colpo di pistola lo ha spinto contro il muro.

Ha spinto la signora Hanaysha fuori dalla linea di tiro prima di voltarsi verso la signora Abu Akleh per riprovare. Le ha messo le mani sotto le braccia, per metà sollevandola e per metà trascinandola verso l’auto dell’amico.

Mentre lo faceva, altri due proiettili gli sono passati davanti.

Da quando il gruppo di giornalisti aveva iniziato a camminare lungo la strada, almeno 16 proiettili erano stati sparati nella loro direzione. Uno ha colpito il signor Samoudi alla spalla, uno ha colpito la signora Abu Akleh e tre hanno colpito il carrubo a circa due metri da terra.

L’albero è ora diventato un luogo commemorativo. Dai rami pendono bandiere palestinesi e la corteccia è ancora segnata dai fori dei proiettili, ognuno dei quali è bordato dal nastro giallo della polizia.

Un murale sul muro accanto raffigura il signor al-Azab che trasporta il corpo della signora Abu Akleh.

Le famiglie hanno visitato il sito per rendere omaggio.

Alcuni filmano le loro giovani figlie in piedi all’ombra dell’albero, mimando la famosa firma dell’emittente: “Shireen Abu Akleh, Al Jazeera, da Jenin”.