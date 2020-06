LO ASPETTAVA UN MATRIMONIO, L’HA RAGGIUNTO LA MORTE…. – di Patrizia Cecconi

E anche ieri Israele ha avuto la sua porzione di sangue palestinese innocente. Il nuovo martire, Ahmad Mustafà Ereikat è stato ucciso per niente alle porte di Betlemme.

Ahmad stava andando a prendere la mamma dal parrucchiere per poi recarsi insieme al matrimonio di una sorella. Sarebbe stata una giornata felice, chiassosa e divertente, e la settimana prossima anche lui si sarebbe dovuto sposare, ma i killer in divisa, che come sempre resteranno impuniti perché protetti dalla stella di david, lo hanno assassinato.