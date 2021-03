L’ONG DI GERUSALEMME AVVERTE: 100 EDIFICI RESIDENZIALI A SILWAN A RISCHIO IMMINENTE DI DEMOLIZIONE ISRAELIANA

tratto da: https://english.wafa.ps/Pages/Details/123629

I bulldozer israeliani effettuano demolizioni di case di proprietà palestinese (File foto)

GERUSALEMME, giovedì 11 marzo 2021 (WAFA) – Il comune israeliano di Gerusalemme ha appena annullato tutti i suoi precedenti accordi con i cittadini palestinesi del quartiere Al-Bustan, nel quartiere di Silwan, a Gerusalemme occupata, e ha rifiutato i piani generali che aveva richiesto loro come un’alternativa alla demolizione, secondo il Silwan Defense Committee. Fakhri Abu Diab, portavoce del Comitato, ha detto che il comune israeliano ha presentato un’obiezione alle richieste della comunità di congelare gli ordini di demolizione e chiede al tribunale municipale di autorizzare la demolizione. Secondo le obiezioni del comune, non accetta il masterplan preparato dal professor Yosef Jabareen (Urban and Regional Planning Track, Assoc. Dean for Research at Haifa Technion) né un precedente accordo tra il comune e la comunità. La comunità è ora in attesa della decisione del tribunale municipale in merito alla demolizione. Abu Diab ha aggiunto che quei piani generali, oltre alle spese legali e di altro tipo, sono costati alla comunità oltre $ 500.000 dal 2011. Diab ha sottolineato che il comune ha informato l’avvocato di Al-Bustan, Adv. Ziad Qawar, che ha ora abbandonato il suo accordo di non demolire, e che demolirà le case del quartiere, per istituire un parco nazionale biblico “The King’s Garden” – chiamato sulla base del fatto che il re David una volta camminò a Bustan. Questa sarà un’estensione del sito della Città di David e di altri insediamenti militanti locali che minacciano e sconvolgono sempre più Silwan. Secondo il Comitato, l’imminente demolizione delle 100 case ad Al-Bustan di Silwan farà sfollare 1550 persone, la maggior parte delle quali sono donne e bambini. “ Questa demolizione di massa, se non interrotta, costituirà un pericoloso precedente per cambiare le politiche del comune dalla demolizione individuale a quella di massa e sarà vista dai palestinesi di Gerusalemme Est come l’inizio della demolizione, dello spostamento e del trasferimento di interi quartieri a Gerusalemme al fine di svuotare la città dai suoi residenti palestinesi “, ha detto Abu Diab. “ È una sfida palese alla comunità internazionale, al diritto internazionale e alla Corte penale internazionale, nonché alla nuova amministrazione Biden “. Ha continuato: “ C’è molta paura e apprensione tra i residenti. Facciamo appello alla comunità diplomatica internazionale, alle organizzazioni per i diritti umani e agli attivisti della solidarietà affinché impediscano al comune di Gerusalemme ovest di demolire le nostre case e di espellerci “. Nel 2005, il comune israeliano ha lanciato il suo piano “Kings Garden” per demolire l’intera Al-Bustan. L’ampia campagna contro la demolizione ha coinvolto un’audizione della commissione della Knesset, riunioni del comitato pubblico presso il comune, dove vedute aeree di Al-Bustan hanno cercato di dimostrare che l’area era vuota nel 1967, facendo acquisti di foto nelle case delle persone e sostituendole con alberi, nonostante molti dei residenti nati in quelle case molti anni prima. Nel 2011, il comune ha stipulato un accordo con i cittadini, invitandoli a presentare piani alternativi per il quartiere, cosa che hanno fatto – come progettato dal Prof. Jabareen. MN