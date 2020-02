L’ONU ha reso nota una lista di imprese che hanno rapporti con le illegali colonie israeliane

Tuttavia, dopo un approfondito e accurato processo di controllo siamo convinti che questo rapporto basato su dati di fatto rifletta la seria attenzione che è stata dedicata a questo incarico senza precedenti e molto complesso, e che risponda in modo adeguato alla richiesta del Consiglio per i Diritti Umani contenuta nella risoluzione 31/36

Mayer’s Cars and Trucks Co. Ltd.

Zakai Agricultural Know-how and inputs Ltd.

Shapir Engineering and Industry Ltd.

Matrix IT Ltd.

Lipski Installation and Sanitation Ltd.

First International Bank of Israel Ltd.

Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.

C Mer Industries Ltd.

Bank of Jerusalem Ltd.

Amos Hadar Properties and Investments Ltd.

Amir Marketing and Investments in Agriculture Ltd.

La banca dati è incompleta. Deve essere aggiunta qualunque impresa che sia complice del regime di apartheid israeliano e delle sue gravi violazioni dei diritti dei palestinesi in base al diritto internazionale, per assicurare il fatto che ne paghi le conseguenze

La banca dati segna un notevole progresso negli sforzi internazionali per fare in modo che le attività economiche interrompano ogni complicità con le violazioni dei diritti e rispettino le leggi internazionali. La principale istituzione per i diritti dell’ONU dovrebbe garantire che la banca dati sia regolarmente aggiornata per agevolare le imprese nel rispetto dei loro obblighi in base al diritto internazionale.