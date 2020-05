L’UE aiuta Israele a esportare la sua violenza coloniale

Nel 2018, la società di difesa israeliana Elbit ha vinto un contratto da € 59 milioni ($ 63,7 milioni) per fornire sistemi di sorveglianza con droni nel Mediterraneo per l’UE. “Essere stato selezionato dalle autorità dell’Unione Europea è un altro voto di fiducia nell’Hermes 900 e sarà seguito da ulteriori appalti per questo UAS in Europa, Asia Pacifico, America Latina e Israele”, ha dichiarato il direttore generale di Elbit Elad Arahonson.