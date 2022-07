L’UE lancia l’allarme per la “crescente espansione degli insediamenti” di Israele

Articolo pubblicato originariamente su Times of Israel e tradotto dall’inglese da Frammenti Vocali

Mercoledì l’Unione europea ha accusato Israele di minare le prospettive di una soluzione a due stati espandendo gli insediamenti in Cisgiordania e i quartieri ebraici a Gerusalemme est. Ha criticato “l’espansione in continuo aumento degli insediamenti nei territori palestinesi occupati”.

Il rapporto afferma che nel 2021 il numero di unità di insediamento a Gerusalemme est è più che raddoppiato, da 6.288 dell’anno precedente a 14.894.In particolare, ha indicato la costruzione nell’area circostante Gerusalemme e il cosiddetto corridoio E1, situato all’interno del confine municipale dell’insediamento di Ma’ale Adumim, come potenziale disconnessione di Gerusalemme est dal resto della Cisgiordania.

Ciò, afferma il rapporto, “avrebbe serie implicazioni sulla continuità urbana palestinese e rappresenterebbe una seria minaccia per una soluzione praticabile a due stati”. I progetti stradali e la creazione di nuovi avamposti illegali sono stati specificamente individuati come tendenze e sviluppi che contribuiscono all’espansione dei coloni.

L’UE ha notato che ciò è accaduto nonostante l’attuale governo ha promesso di mantenere lo status quo nei confronti dei palestinesi.

l rapporto è stato pubblicato lo stesso giorno in cui migliaia di attivisti israeliani di destra si sono riversati in Cisgiordania in un’iniziativa guidata dall’organizzazione radicale Nachala per stabilire nuovi avamposti illegali nel territorio.

Un portavoce dell’organizzazione ha affermato che all’iniziativa hanno partecipato circa 10.000 volontari, sebbene questa cifra non possa essere verificata in modo indipendente.

A partire da giovedì pomeriggio la polizia e le forze armate hanno smantellato la maggior parte degli avamposti improvvisati tranne uno, che si trova su una collina fuori Kiryat Arba soprannominato Givat Netanel.

Diversi legislatori israeliani di estrema destra, inclusi i parlamentari del sionismo religioso Orit Strock e Simcha Rothman, sono arrivati ​​​​al nuovo avamposto giovedì mattina per dare il loro sostegno all’iniziativa.

Il ministro dell’Interno Ayelet Shaked ha twittato il suo sostegno agli attivisti nella tarda serata di mercoledì, descrivendoli come “giovani meravigliosi” che sono “una vera ispirazione”, aggiungendo: “Sii forte e coraggioso!”

È l’unico membro del governo uscente ad aver espresso pubblicamente sostegno per un’operazione che il suo collega di gabinetto, il ministro della Difesa Benny Gantz, ha definito “illegale”.

I coloni del Nachala Settlement Movement hanno allestito tende vicino a Kiryat Arba, con l’intenzione di stabilire avamposti illegali in Cisgiordania, 20 luglio 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

Il rapporto dell’UE di mercoledì ha anche rilevato “una preoccupante tendenza all’aumento della violenza dei coloni” in Cisgiordania.

Il mese scorso, il palestinese di 27 anni Ali Hassan Harb è stato ucciso durante uno scontro tra coloni e palestinesi ai margini della sua città natale di Iskaka. Un gruppo di israeliani era arrivato nella zona con materiali da costruzione nell’apparente tentativo di costruire un nuovo avamposto illegale.

Secondo i dati diffusi dallo Shin Bet, il numero di attacchi perpetrati da coloni ebrei estremisti è aumentato nel 2021 di quasi il 50 per cento.

La maggior parte dei casi non viene mai risolta. Dal 2005, solo il 3 per cento delle indagini della polizia sulla violenza estremista contro i palestinesi ha portato a incriminazioni, secondo il gruppo per i diritti di Yesh Din di sinistra.

I leader dei coloni hanno condannato alcuni degli attacchi più sfacciati, come un incidente vicino all’avamposto di Givat Ronen dove persone mascherate hanno dato alle fiamme un’auto appartenente ad attivisti israeliani di sinistra.

Jeremy Sharon e Aaron Boxerman hanno contribuito a questo rapporto.