L’ULTIMA SPERANZA DELLA PALESTINA SI CHIAMA MARWAN BARGHOUTI – di Umberto De Giovannangeli

tratto da: https://www.globalist.it/world/2021/04/02/l-ultima-speranza-della-palestina-si-chiama-marwan-barghouti-2077585.html

Viaggio tra i giovani palestinesi che lottano contro una doppia “occupazione”: quella d’Israele e quella di una gerontocrazia che non molla i cordoni della borsa.

Marwan Barghouti

2 aprile 2021

Palestina, l’ultima speranza si chiama Marwan Barghouti. Il reportage di Globalist nella Palestina verso le elezioni, un viaggio reso possibile dalla preziosa collaborazione da Ramallah di Osama Hamlan, ha dato conto delle divisioni interne alle due fazioni – Hamas e Fatah – che da sempre si contendono il potere nei Territori. Un viaggio tra il disincanto e la rabbia dei giovani palestinesi, che lottano contro una doppia “occupazione”: quella d’Israele, la più visibile e dura, e quella, meno visibile ma comunque opprimente, di una gerontocrazia che non mola i cordoni della borsa.

Un endorsement per Marwan A dar conto della “speranza” Barghouti è ora un articolo di Gideon Levy, l’icona vivente del giornalismo “radical” israeliano. “Se fossi palestinese – esordisce Levy – voterei per Marwan Barghouti come presidente dell’Autorità palestinese. Se fossi un israeliano sionista che si ostina a credere nella soluzione dei due stati, farei anche tutto il possibile per far eleggere Barghouti. E anche come israeliano che non crede più nella soluzione dei due stati, sto sognando, sognando sinceramente, il momento in cui quest’uomo lascerà finalmente la prigione e diventerà il leader dei palestinesi. Egli è attualmente l’unica possibilità di infondere nuova speranza nel morente popolo palestinese e nel cadavere che giace all’esterno, il cadavere del processo di pace – che non è mai stato un processo e non ha mai avuto l’intenzione di raggiungere la pace. Non c’è niente ora che possa suscitare emozioni, accendere l’immaginazione e accendere la speranza più che immaginare la liberazione di Barghouti dalla prigione di Hadarim, proprio come un combattente per la libertà più ammirato fu liberato dalla prigione sudafricana di Victor Verster l’11 febbraio 1990. Nelson Mandela fu liberato dopo 27 anni. Lui, come Barghouti, era stato condannato all’ergastolo. Lui, come Barghouti, è stato condannato per terrorismo. Ma l’opposto di Mandela era il coraggioso Frederik Willem de Klerk. Affrontare Barghouti non è altro che incitamento israeliano, stupidità e codardia. Non c’è prova più chiara del fatto che Israele non ha mai voluto raggiungere un accordo che la sua infinita, idiota incarcerazione di Barghouti. Chiedete a qualsiasi membro del servizio di sicurezza Shin Bet o a qualsiasi uomo di stato israeliano ben informato sull’argomento e vi diranno che Barghouti è l’ultima possibilità – l’ultima possibilità di unire i palestinesi e l’ultima possibilità di fare la pace. Mandela è stato eletto presidente del suo paese; Barghouti può candidarsi alla presidenza del suo popolo. Mandela l’ha fatto da uomo libero; Barghouti lo farà da prigioniero che sta scontando una grottesca sentenza di cinque ergastoli più altri 40 anni che, per carità, potrebbero non finire mai. Scrivo ‘in fin dei conti’ perché Barghouti è veramente l’ultima possibilità. E non è che i funzionari israeliani non lo sappiano. Piuttosto, è proprio perché lo sanno meglio di me che non sarà mai rilasciato. Tuttavia, la fantasia di quest’uomo basso e iperattivo che porta un semplice orologio Casio, con il suo sorriso accattivante e il suo ebraico unico – pronuncia kibush (occupazione) come kivush e imma (madre) con l’accento sulla seconda sillaba piuttosto che sulla prima – che viene liberato dalla prigione e diventa presidente accende l’immaginazione. Quanto un piccolo passo possa cambiare così tanto. Ventiquattro anni fa questa settimana, nella Giornata della Terra del 1997, mentre eravamo nella sua auto tra i copertoni in fiamme delle manifestazioni a Ramallah, mi disse: ‘Quello che temo di più è che perderemo la speranza”’ Quel momento è arrivato. Solo Barghouti può ancora salvarci da esso. Chiunque voglia capire cosa è successo ai palestinesi dovrebbe guardare cosa è successo a Barghouti. Questo uomo di pace che è stato trasformato in un uomo del terrore è la prova che i palestinesi hanno già provato tutto. Cosa non ha provato? Ha bussato alle porte dei comitati centrali dei partiti sionisti alla fine degli anni ’90, supplicandoli di fare qualcosa prima che tutto esplodesse. Ma Israele non ha fatto nulla, ed è esploso tutto. Ha portato i suoi figli al Ramat Gan Safari Park, e in un meraviglioso e indimenticabile viaggio parlamentare in Europa ha fatto amicizia con membri della Knesset dei partiti Likud e Shas e persino degli insediamenti. Era un fan della squadra di calcio Hapoel Tel Aviv. Ed era un uomo di pace, forse il più determinato uomo di pace palestinese di sempre. Solo quando si è reso conto che nulla avrebbe smosso Israele dal suo atteggiamento arrogante e dal suo culto del potere, ha realizzato la sua profezia che tutto sarebbe saltato e si è unito alla lotta armata – proprio come Mandela, anche se il capitolo violento della sua lotta è ora minimizzato. Barghouti è in prigione già da circa 20 anni. È stato condannato per terrorismo contro uno stato la cui occupazione è il terrore peggiore e più crudele tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. L’ultima volta che l’ho visto indossava l’uniforme marrone dell’Israel Prison Service. Era nell’aula del tribunale di Tel Aviv. Ora, sta pensando di candidarsi alle elezioni palestinesi, un’elezione sotto occupazione. Se viene eletto presidente, non saranno solo i palestinesi a beneficiarne. E se sarà eletto presidente, l’occupazione registrerà un altro nuovo terribile nadir nella sua storia – non solo un combattente per la libertà dietro le sbarre, ma un presidente in manette”. Così Gideon Levy. Elezioni in bilico Le prossime elezioni, le prime dopo quindici anni, nascono con auspici migliori: Hamas ha infatti condiviso questa scelta e ha salutato con favore i prossimi appuntamenti alle urne nell’aspettativa che, come riporta il Guardian, “l’elettorato possa esprimere il proprio volere senza restrizioni né pressioni”. Questo clima positivo potrebbe creare le premesse per superare lo scetticismo di Secondo un report di al Jazeera, in un incontro tra i capi dell'intelligence giordana ed egiziana con Abbas circa un mese fa, hanno cercato di convincerlo a fare la pace con Mohammed Dahlan – che Abbas ha rimosso da Fatah nel 2011 – in modo che una lista unificata di Fatah corra contro Hamas. Abbas ha rifiutato. Hamada Jaber, analista del Palestinian Center for Policy and Survey Research di Ramallah, ha detto al Manifesto, come riportato in un articolo di Michele Giorgio, che “l’Anp a punta a legittimarsi con le elezioni agli occhi dell’Unione europea e dell’Amministrazione Biden con cui intende instaurare rapporti di collaborazione dopo il gelo con gli Usa causato dalle politiche di Donald Trump”. Poi, aggiunge Jaber, “si deve tenere presente che il mandato di Abu Mazen è scaduto nel 2009. Il presidente è molto anziano (85 anni, ndr) e una sua improvvisa uscita di scena troverebbe le istituzioni dell’Anp ferme. Il Consiglio legislativo da molti anni è inattivo a causa dello scontro Fatah-Hamas”. Nei giorni scorsi, il Premier dell’Autorità palestinese Mohammad Ibrahim Shtayyeh ha rivolto un appello ad Hamas per la liberazione di 80 detenuti politici imprigionati nelle carceri di Gaza. Il movimento islamista ha risposto che i detenuti oggetto dell’appello di Shtayyeh sono condannati dalla magistratura per reati attinenti alla sicurezza nazionale. Insomma, sia già in piena campagna elettorale. Una campagna che risentirà sia dell’atteggiamento di Israele che delle sollecitazioni esterne, sotto forma di finanziamenti e altro, degli attori regionali che vorrebbero gestire in proprio la questione palestinese: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Egitto, Turchia, in primis. Il mandato del Consiglio legislativo palestinese è ufficialmente di quattro anni, ma le ultime elezioni legislative palestinesi si sono svolte nel lontano gennaio 2006. Le ultime elezioni presidenziali palestinesi si erano svolte nel 2005. Recenti sondaggi danno Fatah al 38% e Hamas al 34%. Per le presidenziali, il 50% dei palestinesi preferirebbe Ismail Haniyeh, il leader di Hamas, alla guida del Paese, mentre il 43% rivoterebbe per Abu Mazen. In attesa di sapere “cosa deciderà Marwan”.