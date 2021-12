L’Unione Europea dovrebbe sanzionare il gruppo NSO per lo spyware abusivo

Di Human Rights Watch. Tradotto in italiano da Bocche Scucite

“L’Unione Europea dovrebbe adottare sanzioni mirate contro il gruppo NSO, la società con sede in Israele che produce spyware”. 86 gruppi per i diritti umani ed esperti indipendenti hanno dichiarato oggi in una lettera al capo della politica estera dell’UE e ai ministri degli esteri degli stati dell’UE. L’appello segue anni di rapporti secondo cui lo spyware Pegasus del gruppo NSO, che trasforma un telefono infetto in uno strumento di sorveglianza portatile, ha assistito i governi negli abusi dei diritti umani.

“C’è una prova schiacciante che lo spyware Pegasus è stato ripetutamente usato da governi per reprimere difensori dei diritti umani, attivisti e persone ritenute pericolose”, ha dichiarato Deborah Brown, ricercatrice senior dei diritti digitali e sostenitrice di Human Rights Watch. “L’UE dovrebbe immediatamente sanzionare NSO Group e vietare qualsiasi uso delle sue tecnologie”.

Nel novembre 2021, Front Line Defenders, che protegge i difensori dei diritti umani a rischio, ha rivelato che lo spyware Pegasus di NSO Group è stato utilizzato per violare i dispositivi di sei attivisti palestinesi per i diritti umani – l’ultimo di una crescente serie di rapporti sugli abusi dei diritti umani legati all’uso della tecnologia sviluppata dalla società con sede in Israele. A luglio, il consorzio Pegasus Project, una collaborazione di organizzazioni di media coordinata da Forbidden Stories con il supporto tecnico di Amnesty International, ha spiegato che il software Pegasus era stato usato per infiltrarsi nei dispositivi di attivisti, giornalisti e figure dell’opposizione in un certo numero di paesi, anche nell’UE. Ad agosto, il Citizen Lab, un centro di ricerca accademico canadese, ha identificato nove attivisti del Bahrein i cui iPhone erano stati violati con successo con lo spyware Pegasus di NSO Group.

L’azienda ha ripetutamente negato le accuse che Pegasus è stato utilizzato per colpire i difensori dei diritti umani, i giornalisti e i dissidenti. Ma nessuno dei partner del Progetto Pegasus o dei gruppi che hanno rivelato l’hacking dei palestinesi ha ritrattato i rapporti. Infatti, ulteriori rapporti indipendenti e indagini delle autorità hanno corroborato le scoperte del Pegasus Project.

Il 3 novembre, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiunto NSO Group alla sua lista di restrizioni commerciali (Entity List), per “aver agito contro la politica estera e gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. Ma la misura, che proibisce l’esportazione dagli Stati Uniti a NSO Group di qualsiasi tipo di hardware o software senza una licenza speciale del Dipartimento del Commercio statunitense, è limitata.

L’UE dovrebbe fare un passo avanti, hanno dichiarato i gruppi e gli esperti, mettendo NSO sulla sua lista di sanzioni globali sui diritti umani e prendendo tutte le azioni appropriate per proibire la vendita, il trasferimento, l’esportazione, l’importazione e l’uso delle tecnologie di NSO Group, così come la fornitura di servizi che supportano i suoi prodotti fino a quando non ci saranno adeguate garanzie sui diritti umani.

“L’UE dovrebbe inequivocabilmente chiudere le porte agli affari con NSO Group”, ha detto Brown. “Sanzioni mirate sono necessarie a tal fine e per fare maggiore pressione internazionale contro la società e l’industria dello spyware fuori controllo”.