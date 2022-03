L’Università di Napoli L’Orientale insabbia le politiche di #Apartheid israeliana nei confronti del popolo #Palestinese!

La risposta del rettore ci stupisce per la sua aggressività, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, segnato dalla guerra in #Ucraina , nel quale i rappresentanti di tutte le istituzioni si riempiono la bocca col diritto all’autodeterminazione dei popoli, salvo poi continuare a ignorare sistematicamente le politiche di #Occupazione , pulizia etnica e apartheid attuate quotidianamente dallo Stato d’Israele ai danni della popolazione palestinese e ripetutamente denunciate anche dalle associazioni per i diritti umani.