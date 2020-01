L’UOMO CHE CERCAVA LA SUA VITA NEI GIORNALI – di Francesca de Carolis

tratto da: REMOCONTRO

Leggendo dei senzatetto ancora morti nel freddo… qualche nota di cronaca, l’accenno a un nome, una strada… arriveranno poi le statistiche, che tutto restituiscono in poltiglia di numeri… Gatto Randagio è andato a rileggere un racconto di un po’ anni fa. La storia di un uomo che per anni ha visto trascinarsi dietro pacchi di giornali, e giorno dopo giorno lo ha spiato, per cercare di capire… fino a incontrare, all’alba di un giorno d’inverno, un profilo trasparente di marmo che ancora non dimentica… ieri, come oggi…