Macron cerca di uscire dal pantano della guerra nel Sahel

Un’esercitazione militare francese ad Ali Sabieh, in Gibuti, 30 gennaio 2021. (Daphné Benoit, Afp)

Il vertice in programma a N’Djamena, in Ciad, il 15 e 16 febbraio, spostato in videoconferenza perché il presidente francese Emmanuel Macron ha annullato il viaggio a causa della pandemia, avrà un tema dominante: come convincere l’opinione pubblica francese che la Francia non si è impantanata in Sahel in una guerra impossibile da vincere e molto costosa in termini di denaro e vite umane? La principale difficoltà sta nel fatto, comune a tutte le guerre di questo tipo, che la risposta è più politica che militare. I successi militari annunciati, infatti, non possono cambiare la realtà sul campo se la situazione politica, economica e sociale non si evolve. Come ha ricordato la settimana scorsa il capo della diplomazia francese Jean-Yves Le Drian davanti al parlamento europeo, il precedente vertice organizzato un anno fa a Pau (nel sudovest della Francia) tra la Francia e il “G5 Sahel”, il gruppo dei paesi della regione (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Ciad) aveva deciso un aumento della pressione militare nei confronti dei gruppi jihadisti

I paesi del Sahel.

Più facile a dirsi che a farsi, soprattutto considerata la necessità di agire rapidamente per ottenere un impatto reale su una guerra che dura da otto anni. Questa è la posta in gioco a N’Djamena. Al centro di tutto c’è la questione degli stati e dei sistemi politici e amministrativi ereditati dall’epoca coloniale. Questi sistemi sono stati l’anello debole della resistenza contro i jihadisti, perché alle avanzate militari non ha fatto seguito un ritorno del controllo statale. Se le scuole, gli ambulatori e i progetti di sviluppo non riprenderanno, se non sarà ristabilita la presenza forte del governo e se le forze governative continueranno a essere temute tanto quanto i jihadisti la partita sarà persa in partenza. Il vertice cercherà di convincere l’opinione pubblica che la guerra abbia un senso