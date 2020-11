tratto da. https://www.remocontro.it/2020/11/27/malta-tra-mafia-migranti-e-traffico-di-greggio-retata-di-vip/

Remocontro 27 Novembre 2020

Intere navi di petrolio rubato in Libia venduto in Europa

In almeno 22 spedizioni illecite è stato documentato il coinvolgimento di una società svizzera, la Kolmar che avrebbe versato all’organizzazione almeno 11 milioni di dollari per accaparrarsi carburante a buon mercato.