Mappatura della rapida giudaizzazione di Gerusalemme Est

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto per Invicta Palestina

Nuovi quartieri saranno costruiti su entrambi i lati dell’affollata Beit Safafa, ma principalmente per gli israeliani. Sheikh Jarrah rischia possibili sfratti, le case a Silwan vengono demolite, e questo è solo un elenco parziale. Un viaggio nel futuro di Gerusalemme

Di Maya Horodniceanu e Nir Hasson

Vista su Gerusalemme Est dal muro della città vecchia (© Ingimage)

I giorni in cui la costruzione a Gerusalemme Est apriva i notiziari televisivi e sconvolgeva le relazioni USA-Israele potrebbero essere passati, ma sul campo Gerusalemme continua a trasformarsi: i quartieri ebraici vengono costruiti o pianificati oltre la Linea Verde in luoghi come Har Homa, Givat Hamatos, Atarot e Ramat Shlomo.

Le associazioni di coloni continuano con i loro sforzi per giudaizzare i quartieri di Silwan, Sheikh Jarrah, Jabal Mukkaber e Ras al-Amud. Questi e altri distretti palestinesi devono ancora affrontare politiche di pianificazione in funzione anti-palestinese.

In larga misura, questi eventi stanno plasmando la capitale “israeliana” e in realtà l’intero Paese, non meno del vertice del Negev della scorsa settimana con quattro ministri degli esteri arabi. Oggi, come ogni giorno negli ultimi decenni, migliaia di gerosolimitani sono minacciati di demolizione o sgombero della loro abitazione, peggiorando la loro qualità di vita e spingendo la città nella spirale della violenza e della disperazione. La costruzione di quartieri ebraici e gli sforzi per giudaizzare i quartieri palestinesi ostacolano notevolmente qualsiasi futuro accordo politico.

Atarot

A prima vista, il progetto di costruzione di Atarot non minaccia nessuno. Le 9.000 unità abitative sorgeranno dove un tempo si trovava un aeroporto a Nord di Gerusalemme. Nessun residente di Gerusalemme Est sarà sfrattato dalle loro case, e non è nemmeno terra privata palestinese come la maggior parte della terra di Gerusalemme Est.

Ma è il più grande quartiere ebraico costruito oltre la Linea Verde a Gerusalemme dagli anni ’90. Inoltre, il quartiere, destinato alla comunità ultra-ortodossa, sorgerà nel cuore della Gerusalemme Nord palestinese, tra Kafr Aqab, Qalandiyah e Beit Hanina. Questa costruzione non solo annullerà il sogno dei palestinesi di gestire l’aeroporto sotto la propria bandiera, ma ostacolerà notevolmente la missione di dividere Gerusalemme.

Il piano è bloccato per ora al Comitato Regionale per la Pianificazione e l’Edilizia, non a causa delle pressioni dell’amministrazione statunitense o della più ampia comunità internazionale, ma perché il Comitato concorda con i Ministeri dell’Ambiente e della Salute che è necessaria prima una valutazione di impatto ambientale.

Beit Safafa

Beit Safafa soffre di una grave mancanza di terreni per la costruzione e l’espansione. È affollato al punto da soffocare, ma il comune di Gerusalemme e il Ministero della Giustizia stanno portando avanti i piani per un nuovo quartiere ebraico appena a Nord chiamato Givat Hashaked.

Il quartiere, che giace interamente sulla Linea Verde, è progettato per circa 38 dunam/km2 (9,4 acri) sopra il letto del fiume Nahal Refaim e il Parco Ferroviario. Il piano prevede la realizzazione di circa 473 unità abitative, una scuola elementare, sinagoghe e asili nido.

Quindi, da Nord, Givat Hashaked bloccherebbe Beit Safafa, la cui espansione a Sud sarebbe bloccata da un altro quartiere pianificato, Givat Hamatos. Israele ha avanzato piani per un grande quartiere lì per molti anni. Negli anni ’90, Givat Hamatos ospitava case prefabbricate per i nuovi immigrati, ma ora le strutture permanenti stanno aumentando. Mentre alcuni di questi sono destinati ai residenti di Beit Safafa, la maggior parte della terra è destinata ai nuovi arrivati ​​ebrei.

La costruzione di un nuovo quartiere a Givat Hamatos renderebbe molto difficile la divisione di Gerusalemme in futuro e le pressioni della comunità internazionale hanno portato a diversi blocchi e ritardi. Tuttavia, sono iniziati i lavori per le infrastrutture e i lavori archeologici in vista della prima fase del quartiere, che sarà caratterizzato da 1.275 unità abitative.

Tutte le unità che il Ministero delle Costruzioni e dell’Edilizia Abitativa offre nel suo programma di alloggi a prezzi ridotti a Gerusalemme si trovano a Givat Hamatos. Quando la gara d’appalto per questi appartamenti sarà conclusa e i nomi dei vincitori saranno pubblicati, è probabile che la costruzione del quartiere sia un fatto compiuto.

Sheikh Jarrah

La famosa battaglia per Sheikh Jarrah iniziò decenni fa. Gli ebrei vissero nella parte occidentale del quartiere fino al 1948. Dopo la guerra, la Giordania affittò gli edifici abbandonati ai profughi palestinesi provenienti dai territori conquistati da Israele durante la guerra; erano considerati residenti protetti e non potevano essere sfrattati. Nel 1967, dopo la Guerra dei Sei Giorni quando Israele prese Gerusalemme Est, nulla cambiò; le proprietà hanno continuato ad essere affittate, questa volta dalle autorità israeliane.

Ma alla fine i gruppi ebraici radicali individuarono gli eredi della proprietà e fornirono loro assistenza legale per reclamarla. I residenti affermano di essere residenti protetti e non possono essere sfrattati e che non hanno nessun altro posto dove andare. Ma in molti casi i tribunali hanno respinto le loro pretese e i residenti sono stati lasciati dipendenti dalla buona volontà dell’amministrazione generale di Israele e dei proprietari degli immobili.

Ad oggi solo una famiglia è stata sfrattata dal quartiere, mentre i coloni hanno rilevato un altro edificio dopo la morte di tutti gli inquilini. Ma la minaccia di sfratto incombe su altre 15 famiglie.

Una di queste è la famiglia Salem, che vive lì dal 1950. La casa della famiglia è stata acquistata dal membro del consiglio comunale di Gerusalemme Yonatan Yosef del partito di destra Gerusalemme Unita, che ha chiesto lo sfratto con una mossa che ha aumentato le tensioni a Sheikh Jarrah. A febbraio, la Corte del Magistrato di Gerusalemme ha congelato lo sgombero, che non dovrebbe aver luogo prima della fine del Ramadan, che durerà tutto aprile.

Un altro punto critico si trova sul lato orientale di Sheikh Jarrah, un’area conosciuta come il vigneto di Aljouni. I lotti vuoti furono acquistati alla fine del 19° secolo dai Comitati Ebraici Ashkenaziti e Sefarditi di Gerusalemme. Negli anni ’50 vi si stabilirono famiglie di profughi palestinesi. Le case sono state costruite dal governo giordano e dalle Nazioni Unite, e i profughi hanno ricevuto il diritto di viverci per una cifra simbolica.

Negli anni ’90, il gruppo radicale Nahalat Shimon ha acquistato la terra dai Comitati Ebraici. I lotti erano stati restituiti ai Comitati tramite la legge che consente agli ebrei di reclamare le proprietà abbandonate dal 1948 (ma non fa lo stesso per le famiglie di profughi palestinesi, poiché queste proprietà sono state trasferite allo Stato ai sensi della legge sulla proprietà degli assenti). Quindi ora circa 30 famiglie, circa 200 persone, potrebbero trovarsi sfrattate nei prossimi anni.

La Corte Suprema ha recentemente stabilito che i residenti di alcuni immobili destinati allo sgombero possono continuare a risiedervi fino al completamento delle procedure di regolamentazione fondiaria e al chiarimento dei diritti sui terreni. Quando verrà presa una decisione, probabilmente influenzerà altre famiglie della zona.

Silwan

Tre aree vicine l’una all’altra sono al centro della disputa nel quartiere di Silwan. In un primo momento, il comune cercò di demolire le case di oltre 100 famiglie. La giustificazione è che il piano urbanistico più recente del quartiere, del 1977, destina l’area come terreno pubblico.

Come in molti quartieri palestinesi di Gerusalemme, c’è un distacco tra la pianificazione e le esigenze delle persone, e la maggior parte delle famiglie ha costruito le proprie case senza permessi. Negli ultimi 15 anni, i residenti hanno cercato di portare avanti un piano che avrebbe ridisegnato la terra del quartiere.

L’ultimo sviluppo è arrivato a novembre, quando il Tribunale Distrettuale di Gerusalemme ha respinto il ricorso di 58 famiglie contro la demolizione delle loro case. Ma i colloqui continuano tra i residenti e il comune nel tentativo di trovare un terreno comune.

Anche le case nell’area di al-Bustan di Silwan sono nel mirino del comune, in questo caso, per costruire un parco archeologico chiamato Giardino del Re, parte del Parco Nazionale della Città di David gestito dall’associazione di coloni radicali Ir David Foundation, nota anche come Elad. Più di 100 famiglie vivono in questa zona destinata alla demolizione.

Le famiglie sono in trattative con il comune e hanno presentato un piano realizzato dall’architetto Youssef Jabarin: gli edifici sarebbero stati demoliti e le case per i residenti sarebbero state costruite sul 60% del terreno, mentre il resto sarebbe stato destinato a un parco.

Il comune ha recentemente respinto il piano per i residenti e ha proposto di trasferirli in edifici che sarebbero stati costruiti solo sul 20% del terreno. Le trattative continuano.

La terza area di Silwan in pericolo è Batan al-Hawa, dove vivono decine di famiglie. Queste case sorsero nel 19° secolo su un terreno che un tempo apparteneva al Fondo di proprietà ebraico Hekdesh; furono costruiti per ospitare famiglie ebree yemenite.

Nel 1938, durante la rivolta araba del 1936-1939 nella Palestina mandataria, il governo del Mandato Britannico ordinò agli immigrati yemeniti di lasciare il quartiere. Le case furono distrutte e i palestinesi in seguito acquistarono la terra e vi costruirono case. In seguito, dissero di non sapere che la terra non era effettivamente di proprietà del venditore.

La situazione a Silwan era calma fino al 2001, quando il Tribunale Distrettuale di Gerusalemme ha accolto un’istanza del gruppo di coloni Ateret Cohanim per diventare gli amministratori del Fondo di proprietà ebraico. Un anno dopo, l’amministrazione generale concesse la terra ai nuovi amministratori, esponendo a rischio di sfratto circa 70 famiglie.

L’anno scorso la Corte Suprema ha respinto un ricorso dei palestinesi contro il Fondo immobiliare ebraico, e la Corte del Magistrato di Gerusalemme ha accolto un’istanza di Ateret Cohanim e ordinato lo sgombero delle famiglie. La decisione della Corte Suprema su Sheikh Jarrah potrebbe influenzare il destino dei residenti di questo quartiere.

La Città Vecchia

Due settimane fa, Ateret Cohanim ha rilevato parte dell’Hotel Petra vicino alla Porta di Jaffa nella Città Vecchia come parte della battaglia legale del gruppo per impossessarsi dell’intera proprietà. Ateret Cohanim sta anche cercando di acquisire un Hotel vicino, l’Imperial. I coloni hanno preso il controllo di parte del Petra dopo una complessa battaglia legale durata 18 anni tra il patriarcato greco, che ha acquisito gli Hotel nel 2005, e le società di facciata controllate da Ateret Cohanim.

I capi delle chiese di Gerusalemme svolgono un ruolo di enorme importanza. Per loro questo è un disastro che cambierà il carattere del quartiere cristiano nella Città Vecchia. Così tutti i capi delle chiese si sono uniti, una rarità a Gerusalemme, per dare vita a iniziative di protesta contro il governo israeliano.

“Il sequestro dell’Hotel Piccola Petra da parte del gruppo estremista radicale Ateret Cohanim è una minaccia alla continua esistenza di un quartiere cristiano a Gerusalemme e, in definitiva, alla pacifica convivenza delle comunità di questa città”, ha affermato il Patriarca greco-ortodosso in una nota.

Jabal Mukkaber e Isawiyah

Gli abitanti di Jabal Mukkaber non sono minacciati né dal Fondo di proprietà degli ebrei, né dai residenti ebrei che sono fuggiti dal quartiere e nemmeno da un nuovo parco. Qui, il comune mira ad ampliare la strada che collega Jabal Mukkaber e Sheikh Sa’ad. Nelle ultime settimane, i residenti del quartiere hanno protestato contro il piano fuori dal Municipio. Il piano necessita ancora dell’approvazione definitiva.

A differenza dei loro vicini, i residenti di Isawiyah hanno ricevuto buone notizie, anche se con un avvertimento. Il comune di Gerusalemme ha autorizzato un nuovo piano urbanistico per il quartiere, dove la maggior parte delle case è stata costruita senza permessi. Il piano consentirebbe a molti residenti del quartiere di ottenere i permessi.

Tuttavia, molti residenti ritengono che le possibilità di approvazione finale siano scarse, inoltre non c’è alcun piano per espandere l’affollato quartiere. L’unico piano esistente è per un vicino parco nazionale, anche se per il momento ne è stata bloccata la realizzazione.

Walaja

Apparentemente il villaggio palestinese di Walaja è fuori Gerusalemme. Ma parti del villaggio, circa 800 dunam/km2 che ospitano circa 1.000 persone, sono state annesse alla capitale. Lì, alcune delle case rischiano di essere demolite.

Negli ultimi anni lo Stato ha demolito circa 30 case nel villaggio e sono pendenti ordini di demolizione nei confronti di altre 50. I residenti hanno presentato un ricorso alla Corte Suprema per incaricare il Comitato di Pianificazione Regionale e il comune di Gerusalemme di discutere un piano di zonizzazione che hanno preparato per il villaggio. In un’audizione la scorsa settimana, lo Stato ha accettato di congelare le demolizioni per sei mesi per dare la possibilità al piano di zonizzazione di essere portato avanti.

Walaja è un caso estremo di discriminazione di pianificazione a Gerusalemme. Anche se metà del villaggio è stata annessa a Gerusalemme nel 1967, lo Stato non si è mai preso la briga di redigere un piano urbanistico per il quartiere, quindi non c’è alcuna possibilità di costruirvi legalmente.

Sulle colline che circondano il paese non ci sono problemi del genere; nel corso degli anni ci sono state costruzioni a Gilo, Har Gilo e altrove. Quando furono costruiti questi edifici, gli abitanti di Walaja furono recintati: il villaggio era anche circondato dalla barriera di separazione e i suoi terreni agricoli e terrazzi ben curati furono dichiarati parco nazionale.

Da parte sua, il comune di Gerusalemme ha detto di aver “guidato un processo storico per far avanzare la costruzione legale a Gerusalemme Est, dopo oltre 50 anni di abbandono”. Il sindaco Moshe Leon sta guidando progetti di rinnovamento urbano in cooperazione e dialogo con i residenti e i loro leader. Solo di recente è stato annunciato un nuovo quartiere per la periferia di Jabal Mukkaber.

“Inoltre, nell’ultimo anno, sono stati avanzati piani di zonizzazione dettagliati e senza precedenti per Isawiyah e Ras al-Amud, e nei prossimi anni avanzeremo piani simili in altri quartieri”.

“Per quanto riguarda la concessione edilizia, negli ultimi tre anni abbiamo concesso 424 permessi per progetti a Gerusalemme Est, rispetto ai 212 progetti del 2017 e ai 186 del 2018. Grazie all’autorizzazione di un piano regolatore e di nuovi piani di zonizzazione nei quartieri arabi, si prevede che il numero di permessi aumenterà notevolmente nei prossimi anni”.