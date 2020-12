Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e abuso di atti d’ufficio. Udienza rinviata al 9 gennaio 2021

tratto da: https://www.pressenza.com/it/2020/12/matteo-salvini-accusato-di-sequestro-di-persona-e-abuso-di-atti-dufficio-udienza-rinviata-al-9-gennaio-2021/

(Foto di https://www.facebook.com/Open-Arms-Italia-2088704344683209/)

L’udienza preliminare, prevista per oggi 12 dicembre, per decidere se aprire il dibattimento nei confronti dell’ex Ministro degli Interni, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e abuso di atti d’ufficio, è stata rinviata al 9 di gennaio per concomitanza con l’udienza a Catania per il caso Gregoretti. La vicenda si riferisce ai fatti accaduti nell’agosto del 2019, quando il nostro rimorchiatore, l’Open Arms, dopo aver soccorso 162 persone durante tre diverse operazioni di salvataggio, rimase 22 giorni di fronte alle coste di Lampedusa prima che venisse concesso un porto di sbarco. Oltre a noi, molte le associazioni presenti oggi a Palermo che chiederanno di costituirsi parte civile: tra queste Asgi, Giuristi Democratici, Legambiente, Cittadinanza Attiva.