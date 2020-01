MEDIO ORIENTE, LA CONTROFFENSIVA DOPPIAMENTE ELETTORALE DI TRUMP

E proprio al di là delle ragioni squisitamente strategiche, di controllo del territorio, al possibile fallimento del piano di pace di Trump concorre in maniera decisiva il problema dello sfruttamento idrico dell’antico fiume. Aggiornamenti d’agenzia: «Martedì 28 gennaio il premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca nel giorno in cui il parlamento israeliano vota sulla sua immunità. Assieme a lui l’ex capo dell’esercito e leader dell’opposizione Benny Gantz per discutere i particolari del piano. Non sono stati invitati rappresentanti dell’altra parte in conflitto, i palestinesi, che non hanno accettato in questi mesi di negoziare con l’amministrazione americana ritenuta troppo schierata a favore di Israele.