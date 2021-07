Mediterraneo dei pirati: guardacoste libico dà la caccia al barchino per affondarlo

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/07/03/mediterraneo-dei-pirati-guardacoste-libico-da-la-caccia-al-barchino-per-affondarlo/

«Per un minuto si susseguono manovre pericolosissime, tentativi di speronamento, colpi di mitra esplosi in acqua. A un certo punto sembra che i libici tentino di agganciare la barca con dei bastoni o delle corde, come nel Far West. Le 63 persone a bordo rifiutano di fermarsi. Si giocano il tutto per tutto. Incredibilmente, nonostante la sproporzione dei mezzi, riescono a fuggire. Arriveranno a Lampedusa».

‘Regolamenti umanitari’ quali? La Libia non ha mai sottoscritto la Convenzione di Ginevra per i Diritti dell’Uomo e, come ha ricordato di nuovo ieri l’Onu, il Paese non è riconosciuto come “luogo sicuro di sbarco” e perciò riportare a terra i migranti, destinati ai campi di prigionia, costituisce una violazione dei Diritti Umani che però in Libia non è perseguibile.