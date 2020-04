MEDITERRANEO. PORTI CHIUSI E MIGRANTI ABBANDONATI IN MARE

Un mercantile respinge in Libia 51 migranti trovati in acque SAR maltesi. Erano stati segnalati per giorni da Alarm Phone, prima che si perdesse traccia. A bordo cinque morti. Alle navi della società civile Alan Kurdi e Aita Mari intanto è negato il “porto sicuro” . Il racconto da Lampedusa

i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione di Place of Safety (“luogo sicuro”), […] per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana

Qui non va bene, non va bene. Io sono incinta e non sto bene. La mia bambina è molto malata. Non abbiamo cibo, né acqua. Non abbiamo niente. Io sono incinta, lei ha sette anni. Dicevano che sarebbero venuti, ma non si è fatto vedere nessuno