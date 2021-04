MEDReport marzo 2021

Marzo 2021 è il mese che ricorderemo non solo per i costanti flussi migratori, i naufragi ed i push-back che continuano drammaticamente a verificarsi nel Mediterraneo centrale ma, anche per le rinnovate inchieste rivolte dalle Autorità Giudiziarie, esponenti politici e rappresentanti delle Istituzioni, contro le maggiori Organizzazioni Umanitarie direttamente impegnate nel soccorso di donne, uomini e bambini che, da quelle acque, rischiano sovente di non riemergere.