Medusa Gaza: benvenuti nel teatro del trauma e della speranza

Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Mahmoud Ajjour a Gaza e Romana Rubeo

Uno spettacolo teatrale organizzato dall’Associazione teatrale Buthur (Semi). (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

Una pratica utilizzata da diverse organizzazioni della società civile della Striscia per affrontare il pesante impatto psicologico della disabilità è la cosiddetta “drammaterapia”.

Secondo il Ministero della Salute palestinese, oltre 49mila palestinesi nella Striscia di Gaza lottano con vari tipi di disabilità fisiche.

Ciò equivale al 2,4% della popolazione complessiva della regione assediata.

Molti di loro sono vittime delle guerre israeliane o della mancanza di cure mediche adeguate a causa del blocco israeliano su una delle regioni più povere del mondo.

Ma a Gaza la disabilità non significa affatto la fine delle cose, bensì l’inizio di nuove sfide e spesso di nuovi successi.

Nonostante la cronica mancanza di strutture e centri di riabilitazione, la comunità palestinese di Gaza spesso integra senza problemi le persone con disabilità fisica nella vita quotidiana.

A Gaza, essere “disabili” difficilmente significa esserlo davvero.

Coloro la cui disabilità è stata causata dalla violenza israeliana ricevono un trattamento speciale, almeno dalle loro comunità, non necessariamente dall’Autorità Palestinese.

Drammaterapia

Il sito web della North American Drama Therapy Association afferma che “la drammaterapia è l’uso intenzionale del dramma e/o dei processi teatrali per raggiungere obiettivi terapeutici”.

Questa pratica è stata messa in pratica in “Medusa Gaza”, uno spettacolo teatrale di narrazione che ha coinvolto giovani talenti, tutti con vari tipi di disabilità fisiche.

Molte lacrime sono state versate durante la potente performance di questi giovani artisti, le cui storie di vita sono espressione di un dramma in corso, in realtà un trauma, che deve ancora essere guarito.

La completa guarigione da profonde cicatrici emotive è difficilmente possibile quando le vittime continuano a vivere le loro strazianti esperienze più volte.

Gaza rimane infatti sotto assedio; le bombe israeliane non cessano di cadere e le difficoltà economiche continuano a tormentare i 2,3 milioni di palestinesi della Striscia ermeticamente chiusa.

Ma i gazeawi stanno reagendo, uniti nel tentativo di guarire la loro ferita collettiva.

Medusa Gaza

Manal Barakat, direttrice dell’Associazione teatrale Buthur (Semi), ha spiegato che questo è il secondo anno in cui viene tentato questo tipo di dramma teatrale.

Medusa Gaza” trattava principalmente il tema dell’esilio o, più precisamente, delle migliaia di giovani palestinesi, per lo più provenienti dalla Gaza assediata, che fuggono per una vita migliore altrove.

Il messaggio dell’opera è universale, ma si sente soprattutto in luoghi come Gaza, dove decine di migliaia di giovani hanno lasciato la regione in cerca di un futuro diverso.

Migliaia di persone sono fuggite attraverso i tunnel che collegano Gaza al deserto egiziano del Sinai, altre in barca, altre ancora sono partite per studiare o lavorare, ma non sono più tornate.

È quasi certo che tutti coloro che hanno assistito allo spettacolo avevano un familiare o conoscevano un amico o un vicino che aveva tentato il viaggio, spesso mortale, fuori da Gaza.

Purtroppo, negli ultimi anni centinaia di palestinesi sono morti nel Mediterraneo, alla ricerca di una qualche forma di libertà.

Gli applausi entusiasti e le lacrime riflettevano il profondo legame tra il pubblico, gli interpreti e la tragica storia che si svolgeva dentro e fuori il teatro.

In qualche strano modo, anche il pubblico era parte di questa potente performance – tranne per il fatto che la storia non era affatto fittizia.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Seeds, in collaborazione con il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Si è tenuto nel teatro della Mezzaluna Rossa nella città di Gaza.